Загадка римского додекаэдра

Римский додекаэдр представляет собой небольшой полый объект, сделанный из бронзы или (реже) камня, геометрическая форма которого составлена из двенадцати плоских граней. Каждая из этих граней является пятиугольником.

Римские додекаэдры также имеют украшение в виде «шишечек» на каждой из вершин пятиугольников, а пятиугольные грани в большинстве случаев имеют круглые отверстия. Спустя более 200 лет после того, как эти загадочные объекты были впервые обнаружены, ученые ни на шаг не приблизились к разгадке тайны их происхождения и функций.

Римский додекаэдр датируется 2-м или 3-м веком нашей эры и имеет размер в диапазоне от 4 до 11 см. На сегодняшний день более ста подобных артефактов было найдено на территории Великобритании, Бельгии, Германии, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Венгрии.

Фрагмент додекаэдра, отлитого из сплава меди (1 — 400 н.э.), обнаружен в Йоркшире с помощью металлоискателя, Англия (Portable Antiquities Scheme / Creative Commons).