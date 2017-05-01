Загадка римского додекаэдра

Римский додекаэдр представляет собой небольшой полый объект, сделанный из бронзы или (реже) камня, геометрическая форма которого составлена из двенадцати плоских граней. Каждая из этих граней является пятиугольником.
Римские додекаэдры также имеют украшение в виде «шишечек» на каждой из вершин пятиугольников, а пятиугольные грани в большинстве случаев имеют круглые отверстия. Спустя более 200 лет после того, как эти загадочные объекты были впервые обнаружены, ученые ни на шаг не приблизились к разгадке тайны их происхождения и функций.
Римский додекаэдр датируется 2-м или 3-м веком нашей эры и имеет размер в диапазоне от 4 до 11 см. На сегодняшний день более ста подобных артефактов было найдено на территории Великобритании, Бельгии, Германии, Франции, Люксембурга, Нидерландов, Австрии, Швейцарии и Венгрии.
Фрагмент додекаэдра, отлитого из сплава меди (1 — 400 н.э.), обнаружен в Йоркшире с помощью металлоискателя, Англия (Portable Antiquities Scheme / Creative Commons).
Большой загадкой является то, для какой именно цели римские додекаэдры были созданы. К сожалению, на этот счет отсутствуют какие-либо документы, начиная со времен их создания, так что предназначение этих артефактов до сих пор не установлено. Тем не менее, в течение веков множество теорий и предположений было выдвинуто в попытке объяснить их функции: и подсвечники (внутри одного экземпляра был обнаружен воск), и игральные кости, геодезические приборы, приспособления для определения оптимального срока посева озимых зерновых культур, инструменты для калибровки водяных труб, элементы армейского штандарта, украшения для жезла или скипетра, игрушки для подбрасывания и ловли на шест, или просто геометрические скульптуры. Среди этих предположений, некоторые действительно заслуживают внимания.
Согласно одной из самых признаваемых теорий, римский додекаэдр использовался в качестве измерительного приспособления, а именно в качестве дальномера на поле боя. Согласно этой гипотезе додекаэдр применялся для расчета траекторий метательных снарядов. Это могло бы объяснить наличие разного диаметра отверстий на пятиугольных гранях. По другой похожей теории додекаэдры использовались в качестве геодезических и нивелирующих приспособлений. Тем не менее, ни одна из этих теорий не была подкреплена какими-либо доказательствами, не было также предоставлено исчерпывающих объяснений того, каким образом додекаэдры могли использоваться для этих целей.
Более интересной представляется гипотеза о том, что додекаэдры служили в качестве астрономических измерительных приборов, с помощью которых определяли оптимальный срок посева озимых зерновых культур. Согласно G.M.C. Wagemans, «додекаэдр был астрономическим измерительным прибором, при помощи которого измеряли угол падения солнечного света и, таким образом, точно определяли один особый день весной и один особый день осенью. Определяемые таким образом дни, по-видимому, имели большую важность для сельского хозяйства». Тем не менее, противники этой теории отмечают, что использование додекаэдров в качестве измерительных приборов любого рода представляется невозможным из-за отсутствия у них какой-либо стандартизации, поскольку найденные предметы имели разные размеры и конструкции.
Римский додекаэдр, найденный в Бонне, Германия. Источник: Хэдли Пол Гарленд / Flickr
В другой недоказанной теории утверждается, что додекаэдры являются религиозными принадлежностями, которые однажды использовались в культовых обрядах друидами Британии и Каледонии. Опять же, какие-либо письменные источники или археологические находки, подкрепляющие эту версию, отсутствуют. А может быть этот странный предмет был просто игрушкой или игровой принадлежностью для легионеров во время военных кампании? Согласно некоторым источникам они были главными предметами игры, подобной современной игре с шарами, при которой эти артефакты использовались в качестве мишеней, когда игроки бросали камни, стремясь попасть ими в отверстия на додекаэдрах.
Статуя «Додекаэдр» в г. Тонгерен (Бельгия) как символ тайны, скрытой в римском додекаэдре (Wikimedia)
Еще одна сделанная находка только добавила таинственности всей истории о назначении этих предметов. Некоторое время назад, Бенно Артман обнаружил римский икосаэдр (двадцатигранник), которому не уделили должного внимания и, неверно классифицировав его как додекаэдр, забросили на хранение в музейный подвал. Данная находка поднимает вопрос о том, а как много других геометрических форм — таких, как, икосаэдры, шестиугольники, восьмиугольники – нам еще предстоит найти на тех просторах, что некогда именовались великой Римской империей?
Римский икосаэдр, найденный Бенно Артманом (georgehart.com)
Несмотря на то, что многие вопросы остались без ответа, ясно одно — римские додекаэдры были предметами, которые высоко ценились их владельцами. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые из них были найдены среди кладов, среди монет и других ценных предметов. Возможно, мы так никогда и не узнаем истинное предназначение римского додекаэдра, но все же лучше надеяться на то, что новые археологические находки смогут приоткрыть завесу тайны и дать нам ключ к решению этой древней загадки.
Автор: Федерико Катальдо, источник: ancient-origins.net
Перевод: Сергей Фиров, источник