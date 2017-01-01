Загадка описания сотворения мира из Ветхого Завета

Еще в 19 веке богословы заметили, что в ветхозаветной Книге Бытия Бог в 5-й и 6-й дни творения (день Бога, согласно ближневосточным религиозным учениям, в миллионы и миллиарды раз превосходит по продолжительности день человека) творит представителей земной фауны в том порядке, в каком они появлялись на Земле согласно данным палеонтологии.

Сначала «рыб больших» и «всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их»; «всякую птицу пернатую по роду ее»; «зверей земных по роду их, и скот, по роду его, и всех гадов земных по роду их» (Бытие, 1:21,25).

Этот факт в свое время поразил Ф.М. Достоевского: «Кто сказал, когда науки не было?» — читаем в его записной тетради. Действительно, кто мог дать такие сведения автору (или авторам) первой главы библейской книги? Ведь науки палеонтологии тогда еще не существовало! А в устном или письменном предании эти данные дойти до него не могли, поскольку человек появился на Земле значительно позже описываемых событий (во всяком случае, следов его более раннего присутствия пока не обнаружено), что, кстати, зафиксировано и в Библии — человека Бог творит в последнюю очередь (Бытие, 1:27).

Ну, хорошо, допустим — неведомый автор «вспомнил» последовательность палеогенеза, генетической памятью мысленно повторил путь от инфузории до гомо сапиенса, как физически повторяет его человеческий эмбрион в материнской утробе. Но откуда, как узнал он о том, что происходило на Земле в те времена, когда вообще никакой жизни на ней не было и быть не могло?

Сколько поколений атеистов смеялись над тем, что свет, согласно Библии, возник в 1-й день творения, а источники света — Солнце, Луна и звезды — в 4-й: что же, дескать, первые три дня светило? На рубеже третьего тысячелетия, когда человечество стало лучше представлять себе прошлое своей планеты, оказалось, наконец, возможным понять смысл древнего текста и разобраться в его мнимых противоречиях. Итак, что же в нем говорится ?

А говорится в нем, что в начале было небо — Космос и была планета Земля. Сквозь более плотную, чем в наши дни, атмосферу на поверхность Земли не пробивалось ни луча — Земля была «безвидна и пуста, и тьма над бездною» (буквально «над океаном»); лишь «Дух Божий» (буквально — «ветер, дыхание») «носился над водою», покрывавшей всю ее сплошь.

Затем во тьме забрезжил свет; Земля вращалась, и ночи стали сменяться днями; воздух, прежде перенасыщенный влагой, стал более пригоден для жизни: «вода, которая под твердью», отделилась «от воды, которая над твердью», собравшейся в тучи и облака, по-прежнему сплошь закрывавшие небосвод; из «воды, которая под твердью», выступили, поднялись из Мирового океана первые острова и материки.

На суше появились «зелень, трава, сеющая семя», и «дерево, приносящее плоды»: наличие света давало им возможность с помощью хлорофилловых зерен осуществлять кислородный и водный обмен, получать необходимую для жизнедеятельности биоэнергию. На 4-й день «на тверди небесной» забрезжили «светила»; сначала показались «два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью», затем «звезды»; настал 5-й день, и животные начали появляться на свет (Бытие, I: 1—21).

Как видим, точка обзора, местонахождение наблюдателя все эти миллиарды лет не менялось: наблюдатель не видел «света», а также Солнца, Луны и звезд, пока они не забрезжили сквозь окутывавший Землюоблачный слой, но он не видел и первых представителей земной флоры — водорослей, не видел обитателей океанских глубин — рыб, крабов, морских звезд, не видел насекомых — кузнечиков, бабочек, муравьев.

Иными словами, он не поднимался в верхние, разреженные слои земной атмосферы, не погружался в воду земных океанов и морей и не опускался на поверхность планеты. Очень точно это местоположение «внеземного объекта» передано в ватиканской серии фресок Микеланджело на сюжеты из Книги Бытия. Гений Возрождения сумел заметить то, чего не замечали поколения ученых комментаторов Библии: главное действующее лицо 1-й главы неизменно находится в полете, причем на сравнительно небольшой высоте.

Лишь в самом начале библейского рассказа точка обозрения у загадочного объекта иная: он видит «небо» (Космос) и видит «землю», еще не различая ее деталей. Так что же это был за объект и каким образом информация, собранная им, оказалась в распоряжении автора Книги Бытия? Ответа на этот вопрос у ученых пока нет. В зеленых человечков с антеннами на голове, совершающих регулярные облеты нашей планеты налетающей тарелке, которыми массовое сознание заселило все ее белые пятна, — верится слабо.

Если какие-то формы внепланетного разума и существуют, утверждают ученые, философы, фантасты, формы эти — вспомним ноосферу В.И. Вернадского — принципиально иные, отличные от земных. Приведенный ветхозаветный текст ставит исследователей перед еще одной проблемой.

Если описываемые в нем изменения, происходившие на Земле, подтверждаются данными современной науки, значит ли это, что и утверждение его автора о том, что все эти процессы происходили в результате направленного воздействия некоего разума, возможно, коллективного (Элохим, множественное от Эл, традиционно переводимое как «Бог», буквально значит «Сильные, Могучие»), — также соответствует действительности?

Необычность этого библейского рассказа подчеркивается еще и тем, что непосредственно за ним следует другой, в котором Бог изображен как антропоморфное существо Яхве («Тот, Кто существует»: обычная для религиозной практики иносказательная замена табуированного имени обожествленного предка, животного-тотема и т.д.), а история сотворения человека и всего живого на Земле — в соответствии с традициями западносемитской и мировой мифологии и фольклора (Бытие, 11:4—25).

Здесь, в этом рассказе, повествуется о том, как «создал Господь Бог человека из праха земного», а затем, в качестве «помощников» ему, «образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных». И «всякий кустарник», и «всякая полевая трава» появились лишь после того, как человек начал возделывать землю. В этой истории нет ничего загадочного.

Яхве в ней подобен человеку — как гончар, лепит из глины людей, животных, птиц и, как садовник, гневается на похитителей, сорвавших плоды со взращенного им древа. Судя по апокрифическим пересказам Книги Бытия («Книга Еноха», «Книга Юбилеев», «Агада» идр.), именно второй вариант был более привычен и понятен древним иудеям — составителям и первым почитателям Ветхого Завета, а не предшествующий ему, волею необъяснимых обстоятельств оказавшийся в их священной книге, неведомо когда и кем поведанный жителям Земли.

Автор: В. Бегичева, из книги «Загадки древних технологий»

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