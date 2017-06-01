Зачем вспоминать свое зачатие и рождение

Сегодня мы поговорим о детях, процессе рождения и о том, как он влияет на ребенка. Полвека назад был очень популярен доктор Спок с его рекомендациями: “Дайте малышу поплакать минут 15-20, если вы можете это выдержать. Попробуйте успокоить его соской-пустышкой”.

Сегодня же пропагандируется бережное и уважительное отношение к ребенку, максимальное удовлетворение всех его потребностей с рождения и психологический комфорт во избежание травм и комплексов. Статьи и книги объясняют нам, какие ужасные последствия оказывают на личность травмирующие ситуации:

нежелание мамы рожать при незапланированной беременности

ожидание ребенка противоположного пола и разочарование, если этого не случилось

сложные взаимоотношения с отцом ребенка

переживания во время беременности и многое другое.

Мы самые обычные люди, и не все у нас всегда складывается идеальным образом. Но есть такие, кто переживает из-за этого и испытывает чувство вины, которое разрушает изнутри. Я хочу поделиться с вами историей, которая покажет, что далеко не всегда бывает так, как пишут в умных книжках. У каждой души, как и каждого человека свой уникальный путь.

Воспоминания ДО воплощения тоже важны

На 2 курсе Института Реинкарнационики появилась интереснейшая тема “Просмотр зачатия и рождения”. Оказалось, что в этом периоде жизни нашей души и тела могут происходить события, сильно влияющие на дальнейшую жизнь. И когда мы вновь уже осознанно возвращаемся к травмирующим психику ситуациям, просматриваем их со всех возможных ракурсов (глазами участников, с позиции души), они теряют свою разрушительную силу!

Травма или сюрприз для мамы

Своей историей поделилась Ольга П., которая присматривала события глазами души своего сына. “Душа Миши наблюдала за мной заранее. За 5 лет до его рождения я хотела, ждала и звала ребенка, но он меня успокаивал — не время еще. Я хотела девочку, но он планировал быть мужчиной в этой жизни. И мои человеческие ожидания не имели значения. Он выбрал родиться в необычном месте — в кратере древнего вулкана посреди степи. Также было важно положение планет относительно Земли в моменте рождения. И силы, собранные здесь кратером, он стягивает в точке рождения, чтобы вобрать их в себя по максимуму. Я чувствую его душу огромной и наполненной силами для реализации своих задач в будущем. Душа ребенка всеми силами пытается воздействовать на родителей, чтобы они переехали в нужное место жительства. Вкладывает нам с мужем в голову картинки о жизни в своем доме, на юге, наполняет нас этими образами. Зачатие происходит в моменте, когда начались напряжения в отношениях с мужем. И он понимает, что ждать дольше нельзя, надо уже родиться, иначе может не получиться вовсе. Я пишу мужу письмо, где была фраза: “Надеюсь, что у нас не будет детей, потому что ты не позаботишься о нас!” В этом моменте душа ребенка гладит меня по голове и утешает: “Милая, все будет хорошо! Мне нужно родиться, прийти в этот мир”, — и посмеивается: “А я уже здесь!” Я была беременна, но еще не знала об этом! Он поддерживает меня, чтобы я осталась с мужем и создала условия для его прихода. Во время беременности душа ребенка находится высоко, наблюдает со стороны, не входит в тело. Видит, как радуется семья. Все ждут девочку, а он хихикает: “Ну ждите, ждите! Я вам сюрприз устрою. Нужен же мужик в вашем бабьем царстве”. С папой он тоже работает. Папе было трудно принять незапланированное появление ребенка, но ребенок относится к этому с пониманием и снисхождением. Момент, когда на УЗИ я узнаю, что будет мальчик, душа Мишки смотрит со стороны на меня, на экран монитора и потирает ручонки: “Ага! Сейчас я сделаю для тебя сюрприз!” У меня катятся слезы от неожиданности, когда сообщают, что будет мальчик. Позже я сильно переживала из-за своей реакции, что она навредит психике сына, меня терзало чувство вины. А он обнимает и успокаивает: “Все будет хорошо! Будет рядом с тобой мужчина!”

Душа заботится о теле ребенка и условиях рождения

Он наблюдает развитие своего тела, и ему очень нравится, что оно здоровое, сильное. Он мысленно заглядывает внутрь моего живота и проверяет. Мы ждали его очень долго, он родился с задержкой. Но он окутывает меня уверенностью и спокойствием, так как ему важно родиться во время определенной комбинации планет, не раньше и не позже. До родов он находится снаружи, не входит в тело. Он помогает мне в длительных родах, придает сил. После суток схваток он сам остановил родовой процесс, усыпив плод. Потому что из-за крупного плода и позднего срока была опасность сильнейшего кровотечения, которое не остановить в домашних условиях. Он ставит процесс на паузу, мы едем в роддом. Врачи принимаются выдавливать ребенка, и душа со стороны направляет все свои силы и внимание на то, чтобы вытянуть и протиснуть сквозь родовые пути огромную голову, не повредив ее слишком сильно. И только в момент, когда ребенок выскользнул наружу, душа вошла внутрь тела.

Очень странные ощущения, тело дрожит от напряжения. Голова помятая, контуженая, и с ней непонятное что-то. Ребенок думает: “Ладно, после разберусь с этим. Сейчас надо освоиться в тельце, приладиться к нему”. Слегка обжигающее ощущение от воздуха в легких. Приноравливаюсь с дыхательными движениями. Когда закутали в пеленку, стало лучше. Потом душа активно занимается восстановлением головы на тонких уровнях. Ему помогает большой ангел. Ему важно было родиться в этом месте. Условия в роддоме лишь издержки. Я как мама сделала все возможное с моей стороны, чтобы максимально снизить риски. Зато место, где мы жили, помогло максимально быстро восстановиться нам обоим”.

Что дало вспоминание зачатия и рождения

Что же получилось в итоге? Ольга пришла на консультацию с жалобами на то, что у ее сына с двух лет неврозы в разных формах на фоне вполне благоприятных условий в семье. Ребенок чрезмерно чувствителен. А сама она видит причину в своих переживаниях во время беременности, в том, что ждала девочку и в не самых лучших условиях родов. И когда мы увидели, что душа ребенка спокойно относится к ожиданиям родителей, сама принимает участие в организации места, времени и самого процесса родов, да еще и помогает маме, поддерживает ее на уровне души, то ушло чувство вины, ощущение, что не справилась, могла лучше или совершила ошибку. Душа ребенка знает свой путь и задачи, она контролирует все происходящее, нужно лишь довериться ей и следовать своим путем. Мамочка смогла успокоиться, принять ситуацию как есть, и тем самым отпустила напряжение. А когда успокоилась она, то и ребенок, который реагировал на ее состояние, стал чувствовать себя лучше.Ушли тики и неврозы. Оба сконцентрировались на том, куда двигаться дальше, не цепляясь за прошлое. Это не значит, что так бывает всегда!