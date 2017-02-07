Зачем нам стирают память при рождении?

Это только гипотеза.

Там очень много цивилизаций, которые преследуют каждая свои цели, не очень вникая в цели других участников, лишь бы не мешали. Но этого не может быть, когда Земля-то одна, а халявщиков много, поэтому у них не получается всё ими задуманное, да ещё и куча паразитов под ногами путается. Это как огород в лесу — комарики, клещи, мошки и прочие твари неизбежны…

А вы заметили, что общий порядок на Земле как-то их не очень интересует?

Это как в большой лаборатории, помещение которой принадлежит кому-то, кто тут давно уже не хозяин, а так, формально. То есть везде срач по углам, и каждый печётся только о том, что на его столе…

Эти цивилизации занимаются самыми разными направлениями. Кто-то засылает сюда строителей, архитекторов, кто-то всяких учёных, у которых тоже своё направление у каждого — физика, химия, биология. Кто-то сюда приходит на экскурсию, кто-то отдохнуть, а кого-то отправляют сюда в наказание. Поскольку наша жизнь очень и очень разнообразна, то рядом могут жить как отдыхающие, так и наказанные…

Так зачем же всё-таки стирают память?

Как я писал в своей Сказке о Вселенной, которая тоже гипотеза, создатели бывают разные:

Одни создают свои создания из любви и играются со своими детишками, а другие создают себе рабов, чтобы те им служили. О первых и говорить нечего, а вот вторые — это продукт эгоистичного ума, наполненного страхом.

Представители первых на Земле если есть, то в виде туристов на экскурсии. Ну или с какой-то тайной миссией. Почему тайной? Потому что остальным это не на руку, это противоречит их рабовладельческой идеологии.

Так вот. Хоть забвение почти всем мешает, но это удерживает их общую власть на Земле над человечеством, которое не считается отдельной цивилизацией, потому что оно просто не в курсе, что оно цивилизация, ибо кроме себя никого не знает.

А что будет, если открыть всем память?

Предполагаю. Тогда многие вспомнят откуда они, и им совсем не захочется туда возвращаться. Тогда они быстро разберутся кто есть кто. Тогда люди вспомнят забытые технологии и очень быстро продлят себе жизнь, вплоть до бессмертия. И тогда они обеспечат себе хорошую защиту, и даже таможню в тонком мире, чтобы никто не мог воплотиться тут без проверки.

И тогда наконец они объявят себя Независимой Расой Земли!

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