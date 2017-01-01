Японские корни русской матрешки

Кому неизвестно словосочетание «русская матрешка»? Замысловатая игрушка стала так популярна в России, что мало кто может усомниться в ее древнем происхождении и истинно русской природе.

Тем не менее, нашей матрешке чуть более ста лет. Как народный промысел матрешка молода, но ее происхождение овеяно тайной. Неизвестно точное время изготовления первой матрешки и исторические предпосылки. Возникают вопросы по поводу авторства первой матрешки и ее названия.

История матрешки

Многие исследователи придерживаются версии происхождения матрешки от японской складной игрушки, изображавшей одного из семи японских богов удачи – Фукуруму (Фукурокуджу, Фукурокудзю) — бога учености и мудрости. Но проблема заключается в отсутствии такой игрушки у японцев, а также и самого слова «фукуруму».

Существует легенда XV века, по которой семь китайских мудрецов на корабле сокровищ перебрались в Японию. Среди них был мудрец Фукуродзю (Фукурокудзю). В Японии он считается богом мудрости, ученой карьеры, интуиции и долголетия. Фукуродзю является синтезированным образом трех китайских звездных старцев Фук, Лук и Сау (Фу, Лу и Шоу), поэтому имеет еще одно имя Шоу – Син.

Изображение Фукуродзю, чаще всего рисованные или скульптурные (нэцкэ), отличалось вытянутой вверх головой, что свидетельствовало о его мудрости. Складной игрушки этого божка, тем более популярной, скорее всего, просто не существовало. Во всяком случае, найти материал по японской складной кукле очень сложно.

Некоторые русские и японские исследователи считают прообразом матрешки очень популярную в Японии куклу Дарума. Появление фигурок дарума датируется XII-XIV веками. Эта кукла несет ярко выраженное религиозно – культовое и даже магическое значение. Особенностью ее является наличие пустых глазниц.

Покупая такую куклу перед Новым годом и загадывая желание, японцы рисуют ей один глаз и оставляют на год. Если желание сбывается, ей рисуют второй глаз, если не сбывается – несут обратно в тот храм, где её купили. Собранные таким образом куклы впоследствии сжигаются, но этот обряд является не местью кукле, а символом поиска новых путей осуществления задуманного.

Известный нам вид кукла Дарума приобрела примерно 200 лет назад. Часто её выполняют в виде куклы — неваляшки, окрашенной в красный, чтобы отпугивать демонов оспы, желтый, зеленый и белые цвета. Кстати, она считается также прообразом русской неваляшки, которая появилась в России в начале XIX века. Возможно Дарума и вдохновила русских мастеров на создание куклы неваляшки, а вот матрешки… Весьма сомнительно.

Традиционной и очень популярной в Японии является кукла Кокэси, которая тоже могла быть прообразом нашей матрешки.

Если в японской семье рождалась мертвой дочка или она умирала в возрасте до трех лет, ее просто закапывали и в память о ней делала куклу Кокэси. Поэтому кукла изображает только девочек и представляет цилиндрическую основу с двигающейся округлой головой. Статус некоего сувенира Кокэси приобретает примерно 200 лет назад.

Что сближает Кокеси с матрешкой? И Кокэси, и матрешка выполняются из дерева и украшаются росписью. Но конструкция и внутреннее содержание кукол различно. Поэтому вряд ли Кокэси имеет какое–либо отношение к матрешке.

Существует еще один момент, на который, по моему мнению, следует обратить внимание. Почти весь период Эдо* (1603 – 1868г.) в Японии проводилась политика сакоку, то есть страна не вела торговли, не сообщалась с другими странами за исключением Китая и Голландии, с которыми отношения, надо полагать, были тоже ограниченными. Вряд ли в это время большими партиями вывозились куклы ритуального значения, как Даруму или Кокеси.

*В период Эдо произошло становление японского духа, появление национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего аппарата. Период Эдо — золотой век литературы и японской поэзии.

В культуре Японии куклы играют важную роль. Японскими мастерами созданы замечательные образцы кукол из бумаги, ткани, глины, дерева и других материалов. Объемные японские игрушки существуют более 1500 лет, а вот кукла в виде матрешки появляется только в конце XIX века. В конце XIX века родилась и русская матрешка.

Если существовала японская кукла, послужившая прообразом для матрешки, почему таковая отсутствует на выставках традиционной японской куклы?

Первая матрешка

Считается, что первая матрешка была выточена русским токарем В. П. Звездочкиным, а расписана гуашью художником Сергеем Малютиным. И хотя авторство художника в некоторых источниках подвергается сомнению из-за отсутствия предварительных эскизов, он мог расписать игрушку экспромтом.

Вкладывающиеся друг в друга изделия, в том числе и яйца, начали производить на курорте Хаконе в Японии примерно в середине XIX века (1844г.).

А вот в русской культуре принцип вложения использовался издавна. Русскими мастерами точились вложенные пасхальные яйца, яблоки, шары, ведерки. В 1664 году Прокопию Иванову был дан заказ росписи 170 пасхальных яиц. В XVIII-XIX веках роспись пасхальных яиц получает широкое распространение. В 1874 году братья Тюлины — иконописцы из Мстеры выполнили пасхальные яйца для приветствия высоких особ. Каждое яйцо было выточено из дерева и состояло из двух половинок. Яйцо было изящным и легким.

Надо сказать, что деревянные игрушки на Руси делали всегда с большой любовью. По археологическим данным известно существование игрушек уже в IX веке.

В 1721 году для детей Петра I были закуплены разные игрушки, в том числе трое деревянных детей и целый городок с солдатами. Все это мы узнаем из записей дворцовых расходов.

Поражает разнообразие игрушек и творческая фантазия их авторов. В России существовали разнообразные деревянные куклы: барыни, гусары, дети, петрушки, клоуны, солдаты и т. д., не говоря уже об изображениях животных. Игрушечное кустарное производство достигло наибольшего расцвета в середине XIX века.

Обилию не только деревянных, но и других игрушек приходится только удивляться: «дитяшки», «моргалки», «матросики», «кучерки», «пеленашки», «скелетки», «талии».

Причем, многие из них были механическими. Какие только механизмы не использовались для того, чтобы оживить игрушку. К тому же на рубеже XIX – XX веков развернулось широкое общественное движение за сохранение национальной культуры, которая начала постепенно терять свои позиции под натиском фабричной и заводской продукции. Искались новые формы традиционных изделий.

Но вернемся к матрешке. Если сопоставить исторические версии возникновения неваляшек и матрешек, то получается такая картина. В начале XIX века в Россию завезли куклу Дарума и на её основе русские мастера сочинили Ваньку – встаньку.

В конце XIX века завезли куклу Фукурума и русские умельцы, наконец, додумались, что вместо складного деревянного яйца или яблока можно сделать деревянную складную куклу. Возникает вопрос. Имея давний богатый опыт изготовления точеных, резных, замысловатых механических деревянных игрушек, русский человек до матрешки своим умом дойти не мог? Замечу, ни идея вкладывания, ни идея изготовления кукол из дерева, ни форма матрешки, напоминающая в целом яйцо, для него новыми не были. К тому же прямых доказательств заимствования этих кукол от японских образцов нет.

Тот факт, что матрешка очень быстро распространилась в разных регионах России, не наводит ли на мысль о том, что просто почва для её возникновения была к тому моменту хорошо подготовлена, осваивать ничего не требовалось?!

Матрешка считается символом русской традиционной культуры. В ней заложена некая загадка, которую иностранцы называют «загадкой» русской души. Это ли не подтверждение истинно русской духовной основы для возникновения русской Матрешки.

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