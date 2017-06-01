Ядерная война — единственный способ спасти планету

Давайте поговорим начистоту. Правду не каждый человек может вынести и обычно прикрывается различного рода иллюзиями. А вот если без иллюзий? Если взять и рассказать, что такое человек на самом деле и какое будущее нам уготовлено. Без прикрас. Сможете такое вынести? Если да, тогда начинаем.
Человек – хомо сапиенс является продуктом эволюции. В течение почти 2 миллионов лет ему приходилось выживать в крайне тяжелых условиях. Планета Земля для прямоходящего примата была далеко не сахар, на каждом шагу представителя этого вида подкарауливали опасности и для того, чтобы выжить матушка-природа наделила нас огромных количеством инстинктов, благодаря которым мы выжили в условиях тяжелейшей борьбы за существования. Давайте поближе рассмотри те подарки, которые мы от нее получили.
Агрессивность. Это зашито у нас глубоко в генах. Человеческий род никогда не выжил бы в условиях примитивной природы, если бы не обладал исключительной агрессивностью и жестокостью. Другие биологические виды крайне редко идут на убийство представителей своего же вида, это очень редко встречается в природе, обычно у приматов, а вот человек убивает себе подобного вообще без каких-либо проблем. Помимо бытовых убийств человечество еще всегда вело войны, где убийство представителей своего же вида стало «нормой». Все это – следствие тех условий жизни, в которых нашему виду приходилось выживать. Тяжелое наследие эволюции на самом деле.
Гиперсексуальность. Для того, чтобы наш вид выжил матушка-природа наделила его способностью к размножению в любое время. У многих других млекопитающих период размножения происходит в достаточно строго установленные сроки, а вот у человека таких сроков нет. Самка хомо сапиенса готова к размножению несколько раз в месяц на протяжении всего года. Самцы обладают повышенным содержанием гормона тестостерона, что подталкивает их к совершению полового акта и, соответственно, к продолжению рода. У человека отсутствует механизм, присутствующий например у волков, когда наступают неблагоприятные условия волки могут воздерживаться от половых отношений до 3 лет. Человек же будет плодиться даже на помойке, никакого «тормоза» у него нет. У человека напрочь отсутствует механизм контроля над численностью своего рода, который, например, хорошо развит у волков. Волк не будет заводить потомство, если несущая способность местности, в которой он живет не может поддержать потомство. Человеку есть чему поучиться у этих животных.
Алчность, эгоизм. Как ни странно, но эгоизм, алчность – это тоже наследие эволюции. В условиях тяжелейшей борьбы выживали те люди, которые смогли сделать запасы, которые могли использовать других людей, эксплуатировать их. Таким образом бессеребрянники и альтруисты, хотя и всегда присутствующие в обществе умирали первыми, а жадные, эгоистичные люди выживали. В современном обществе это выразилось в стремлении к накоплению, к обладанию деньгами, пусть даже в ущерб всем другим членам общества. Такое ненормальное с точки зрения здравого смысла явление как миллиардеры на самом деле представляет собой реализацию очень глубоко сидящих в нашем сознании комплексов. Даже если человек знает, что его деятельность приносит вред, но он получает материальную выгоду как правило он будет ее продолжать. Уж так устроен человек, эгоизм зашит у него в генах, он готов весь мир принести в жертву, лишь бы выжить самому и продолжить род.
Неспособность оценивать далеко идущие последствия своих действий.Всю свою историю человек, несмотря на кажущуюся разумность, мог оценивать только краткосрочные последствия своих действий и совершенно не обращал внимания на долгосрочные. Это ему совершенно не было нужно, он обладал низкой энерговооруженностью и просто чисто физически не мог нанести серьезный вред окружающей природе. Поэтому он никогда особенно не задумывался о том, к чему приведет то или иное его действие. С наступлением научно-технологической революции все изменилось, учитывая сильно возросшую энерговооруженность человека, он начал оказывать влияние на биосферу в целом, а вот просчитывать последствия он так и не научился, а отдельные ученые, которые выступают с предупреждениями как правило во внимание не принимаются.
Крайняя ограниченность наших мыслительных способностей. За исключением отдельных личностей, наделенных даром логически мыслить, около 90% людей живет исключительно стереотипами, шаблонами, они принимают решения на основе принятых социальных установок и правил, их действия автоматичны, шаблонны, стандартны, они совершенно неспособны самостоятельно и критически мыслить и не имеют даже собственного мнения по очень широкому кругу вопросов. Их легко перепрограммировать, зомбировать, заставить верить в то или иное, их разумность находится под большим вопросом.
Психические болезни. В отличие от животных человек страдает целым букетом психических заболеваний, он подвержен депрессии, маниакальному бреду, шизофрении и множеству всевозможных психических расстройств. Человек легко впадает в депрессивные состояния, сильно страдает от стресса. Не будучи способным создать общество всеобщего процветания (это невозможно по причине наличия огромного количества комплексов и кардинальных установок) человек создает для себя среду полную стресса и болезней. Это следствие неспособности избавиться от тех механизмов эволюции, которые обеспечили его выживание. Научно-техническая революция лишь усугубила и без того шаткое психическое здоровье человека, сейчас в той или иной форме ими страдает практически каждый человек на планете.
Физические болезни. Прогресс, бесконтрольное развитие технологий привели к развитию огромного числа болезней и заболеваний. Человек просто не готов справиться с морем нахлынувшей на него информации и с резко изменившимся образом жизни. В своем стремлении окружить себя комфортом он платит за него огромную цену – страдает всевозможными болезнями и расстройствами. Увеличение продолжительности жизни стало возможно только благодаря развитию гигиены, моющих средств, санитарии. Ни в коей мере это не относится к медицине и доступности лекарств. Мы стали дольше жить лишь благодаря канализации и мылу, заслуга медицины здесь минимальная. Вы заметили как много стало аптек? Они буквально на каждом шагу. Человечество тяжело больно, по оценкам британских ученых около 30% населения Великобритании умрет если завтра закроются все аптеки. Скажите, разве это нормально, что наш вид так тяжело болен?
Давайте подытожим. Человек – это, вероятно, самое неудачное творение матушки-природы. Наделив его способностью мыслить она отобрала у него крайнюю физическую выносливость, свойственную млекопитающим, наделила его сонмом всевозможных болезней, как физических так и психических, из-за вшитых в мозг инстинктов человек создал ад для самого себя, воплотив в современном обществе все законы диких джунглей, где и проходило его развитие. Если беспристрастно посмотреть на современное общество, где человека поджидает множество опасностей и где присутствует крайняя конкуренция за жизненные блага можно сказать, что мы в точности воспроизвели тот мир диких джунглей, из которого мы вышли. Мы оказались неспособны создать нормальное, справедливое общество, сидящие в нас инстинкты сделали построение нормального, гуманистического общества невозможным. Многие мыслители прошлого пытались создать план справедливого, идеального общества будущего, такие как Маркс, Кампанелла. Их «чертежи» оказались утопией, так как они шли против основных инстинктов человека – алчности, агрессивности, эгоизма. На Земле невозможно построить общество всеобщего благоденствия, так как это противоречит заложенным в нас инстинктам. То, что когда-то помогало нам выжить теперь убивает нас, а измениться мы не способны. Невозможно из алчных и агрессивных людей построить справедливое общество. В этом смысле мы совсем недалеко ушли от животных.
Научно-техническая революция. И вот это крайне агрессивное и эгоистичное существо – человек получило в свое распоряжение плоды научно-технической революции. Оно немедленно стало воплощать сделанные им открытия в оружиях убийства и уничтожения, клепать танки, эсминцы, авианосцы, ядерные бомбы, совершенствовать химическое и бактериологическое оружие. Мы привыкли к этому и не обращаем внимание, но скажите, разве это нормально, что человечество тратит значительную часть своего бюджета на разработку и совершенствование орудий убийства? Или мы зачерствели до такой степени, что уже не воспринимаем это как нечто противоестественное? Институт тюрем, полиции, спецслужб — это ведь не более как механизм, призванный контролировать нашу врожденную агрессивность. Разве нельзя жить без тюрем? Ведь все эти учреждения на самом деле не что иное как попытка контроля над животным инстинктом агрессивности, заложенным в каждом из нас. Дальше, человечество начало производить огромную массу совершенно никому не нужных вещей и услуг, целью производства которых является исключительно обогащение небольшого круга и без того очень богатых людей. 80% всей мировой промышленности принадлежат всего 400 людям, а 9 человек на планете владеют 50% всех ее богатств. Это реализация инстинкта накопления, который тысячелетиями помогал нам выжить, а вот в условиях научно-технической революции гарантировано ведет к нашему уничтожению. Бесконтрольное развитие технологий и производств привело к крайне серьезному загрязнению биосферы, подавляющее число людей живут в городах, где они существуют в условиях крайне серьезного отравления окружающего воздуха выхлопными газами автомобилей и выбросами заводов и фабрик. Если посмотреть на условия нашего существования незамутненным взглядом, то мы увидим, что мы живем в настоящем аду, который создали своими руками. Человек должен жить в гармонии с природой и на природе, а не в небольших по площади бетонных коробках, в которых он не получает ничего кроме страданий и болезней. Но ведь для того, чтобы это понять нужно уметь мыслить, а вот с этим у человека проблемы.
Бесконтрольное размножение. В настоящий момент суммарный вес всех людей живущих на планете вместе с фермерскими животными превысил 50% суммарного живого веса всех существ на планете. Нас 300 миллионов тонн, это очень много. Это крайне сильный дисбаланс, обычно этот показатель не превышал 2-3%. Мы уничтожаем биосферу и биоразнообразие со скоростью, трудно поддающейся пониманию, каждый день с планеты исчезает несколько десятков видов растений и животных. Такого массового вымирания в такие короткие сроки планета не знала за всю свою 5-миллиардную историю. Сейчас происходит 6-е массовое вымирание видов. Это только вопрос времени, когда очередь дойдет и до нашего вида, а она гарантированно дойдет. Мы просто недостаточно разумны, чтобы это предотвратить. Полуразумность это страшная вещь, которая приводит к вымиранию не только нас как вида, но и всей планеты в целом. Мы не отдаем себе отчет в том, что плодородных почв нам осталось только на 60 лет и что в настоящее время 40% плодородных почв планеты сильно истощены. Бесконтрольное размножение не оставляет нам шансов. Нас слишком, слишком много. В течение последующих ста лет мы гарантировано превратим нашу планету в безжизненную пустыню.
Выход. Выход есть. Да, он очень неприятный и очень жестокий, но он есть. Мы можем спасти нашу планету, дать ей еще один шанс. Это, как бы ни прискорбно это не звучало, – ядерная война. Да-да, вы не ослышались, именно ядерная война. Давайте попробуем посмотреть на нее не с точки зрения человека, а с точки зрения планеты. Уничтожение основных крупнейших городов при помощи ядерных зарядов приведет к разрушению финансовой системы и логистики, остановятся заводы и фабрики, перестанут летать самолеты, ходить суда. Большинство человечества погибнет не от самих ядерных бомбардировок, а от холода и голода, когда остановятся электростанции и заводы, производящие напичканные химикатами продукты питания 98% населения Земли умрет от голода, так как мы утратили способность самостоятельно производить продукты питания, или добывать их у природы. Выживут буквально единицы, скорее всего это будут «примитивные» племена, не утратившие способность жить в гармонии с природой. Остановится бесконтрольная вырубка лесов, остановятся трактора и машины, разрушающие природу для добычи полезных ископаемых. Постепенно природа начнет восстанавливаться. По оценкам ученых природе потребуется около 2 миллионов лет для восстановления от последствий деятельности человека. Именно такой урон биосфере мы нанесли за последние 100 лет. Всего лишь через 2 миллиона лет (мгновение по космическим масштабам) наша планета восстановится, вернется биоразнообразие, в морях и океанах снова появится огромное количество рыб, в лесах и полях – животных. Мы можем спасти нашу планету и у нас есть для этого все необходимое, а именно ядерное оружие. Не стоит воспринимать мои слова как шутку или как провокацию. Как биологический вид мы зашли в тупик, выхода из которого нет. Мы уничтожаем биосферу, причем делаем это гарантированно качественно. Мы живем в условиях постоянного стресса, в загаженных выхлопами автомобилей городах, питаемся напичканными химией продуктами. Мы болеем, так как не живем в гармонии с природой Мы боремся за выживание только ради того, чтобы горстка людей могла владеть миллиардами, мы являемся объектами манипуляций, основная цель которых – извлечение прибыли. Обман и манипуляции преследуют нас на каждом шагу, чтобы выжить и обеспечить себя всем необходимым мы идем на обман и подлость. Более «развитые» страны угнетают менее развитые, за резаную бумагу мы скупаем сырье и нефть, чтобы бросить их в топку своих неограниченных желаний. В мире, где миллиард человек страдают от голода есть миллиардеры, которые живут в непозволительной роскоши и мы считаем это нормальным. Мы живем в океане лжи и лицемерия. Мы убиваем планету, отравляем леса и реки только ради того, чтобы насытить наше безграничное стремление к комфорту и власти. Так может быть ядерная война это выход, который пусть и приведет к вымиранию нашего вида, но спасет это уникальное в космосе явление – планету Земля? Пусть мы исчезнем, но останутся равнины и горы, леса и поля. Когда-нибудь матушка-эволюция создаст новое разумное существо, которое не будет ни агрессивным, ни эгоистичным. Может быть как динозавры мы должны исчезнуть, чтобы освободить место для нового вида, новых разумных существ? Стандартная длительность существования биологического вида на нашей планете около 100 тысяч лет. Мы давно перешагнули ее. Может быть пора нам на покой? Задумайтесь, а стоит ли существование этого убогого, основанного на жадности, эгоизме, агрессии и стремлении к обогащению общества благосостояния нашей планеты? Может быть принести себя в жертву ради того, чтобы по планете бродили тигры и пели птицы? Чтобы она снова стала уникальным раем, домом для миллионов и миллионов других существ? Мы совершенно не ценим того богатства, которое нам досталось. Наша планета уникальна. Ее надо спасать и, похоже, для этого все средства хороши, вплоть до ядерной войны. Давайте начистоту – мы проиграли битву с собой. Мы не способны измениться. Нами правят инстинкты, дикие животные инстинкты. Нам проще исчезнуть, чем измениться. Обратите внимание на кино, так называемое искусство. Мы платим деньги, чтобы посмотреть на преступников, воров, на то как убивают людей, пусть и понарошку. Наше искусство отражает все те проблемы, которые присутствуют в нашем обществе. Наши «герои» это воры и аферисты, антисоциальные личности, которые кино покрывает слоем гламура. Мы поклоняемся ничтожеству, которое вознесено в ранг стандарта. Мы стремимся быть похожими на дистрофичные, анемичные модели, гуляющие по подиуму. Некоторые из нас находят убежище в религии, дурмане, целью которого является только воспитание в нас покорности правящей элите. Сколько мы можем еще жить в этом насквозь лживом и прогнившем мире? Может быть нам стоит наконец осознать всю убогость нашего существования?Может наконец понять, что самое лучшее, что мы можем сделать для нашего дома это попросту исчезнуть. И для этого, похоже, все средства хороши, вплоть до ядерного боезаряда.