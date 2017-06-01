Ядерная война — единственный способ спасти планету

Давайте поговорим начистоту. Правду не каждый человек может вынести и обычно прикрывается различного рода иллюзиями. А вот если без иллюзий? Если взять и рассказать, что такое человек на самом деле и какое будущее нам уготовлено. Без прикрас. Сможете такое вынести? Если да, тогда начинаем.

Человек – хомо сапиенс является продуктом эволюции. В течение почти 2 миллионов лет ему приходилось выживать в крайне тяжелых условиях. Планета Земля для прямоходящего примата была далеко не сахар, на каждом шагу представителя этого вида подкарауливали опасности и для того, чтобы выжить матушка-природа наделила нас огромных количеством инстинктов, благодаря которым мы выжили в условиях тяжелейшей борьбы за существования. Давайте поближе рассмотри те подарки, которые мы от нее получили.

Агрессивность. Это зашито у нас глубоко в генах. Человеческий род никогда не выжил бы в условиях примитивной природы, если бы не обладал исключительной агрессивностью и жестокостью. Другие биологические виды крайне редко идут на убийство представителей своего же вида, это очень редко встречается в природе, обычно у приматов, а вот человек убивает себе подобного вообще без каких-либо проблем. Помимо бытовых убийств человечество еще всегда вело войны, где убийство представителей своего же вида стало «нормой». Все это – следствие тех условий жизни, в которых нашему виду приходилось выживать. Тяжелое наследие эволюции на самом деле.

Гиперсексуальность. Для того, чтобы наш вид выжил матушка-природа наделила его способностью к размножению в любое время. У многих других млекопитающих период размножения происходит в достаточно строго установленные сроки, а вот у человека таких сроков нет. Самка хомо сапиенса готова к размножению несколько раз в месяц на протяжении всего года. Самцы обладают повышенным содержанием гормона тестостерона, что подталкивает их к совершению полового акта и, соответственно, к продолжению рода. У человека отсутствует механизм, присутствующий например у волков, когда наступают неблагоприятные условия волки могут воздерживаться от половых отношений до 3 лет. Человек же будет плодиться даже на помойке, никакого «тормоза» у него нет. У человека напрочь отсутствует механизм контроля над численностью своего рода, который, например, хорошо развит у волков. Волк не будет заводить потомство, если несущая способность местности, в которой он живет не может поддержать потомство. Человеку есть чему поучиться у этих животных.

Алчность, эгоизм. Как ни странно, но эгоизм, алчность – это тоже наследие эволюции. В условиях тяжелейшей борьбы выживали те люди, которые смогли сделать запасы, которые могли использовать других людей, эксплуатировать их. Таким образом бессеребрянники и альтруисты, хотя и всегда присутствующие в обществе умирали первыми, а жадные, эгоистичные люди выживали. В современном обществе это выразилось в стремлении к накоплению, к обладанию деньгами, пусть даже в ущерб всем другим членам общества. Такое ненормальное с точки зрения здравого смысла явление как миллиардеры на самом деле представляет собой реализацию очень глубоко сидящих в нашем сознании комплексов. Даже если человек знает, что его деятельность приносит вред, но он получает материальную выгоду как правило он будет ее продолжать. Уж так устроен человек, эгоизм зашит у него в генах, он готов весь мир принести в жертву, лишь бы выжить самому и продолжить род.

Неспособность оценивать далеко идущие последствия своих действий.Всю свою историю человек, несмотря на кажущуюся разумность, мог оценивать только краткосрочные последствия своих действий и совершенно не обращал внимания на долгосрочные. Это ему совершенно не было нужно, он обладал низкой энерговооруженностью и просто чисто физически не мог нанести серьезный вред окружающей природе. Поэтому он никогда особенно не задумывался о том, к чему приведет то или иное его действие. С наступлением научно-технологической революции все изменилось, учитывая сильно возросшую энерговооруженность человека, он начал оказывать влияние на биосферу в целом, а вот просчитывать последствия он так и не научился, а отдельные ученые, которые выступают с предупреждениями как правило во внимание не принимаются.