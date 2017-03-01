Взаимодействие с другими измерениями

Астроном и математик Бернард Карр считает, что многие явления, которые мы наблюдаем, но не можем объяснить в рамках физических законов этого измерения, фактически происходят в других измерениях.

Альберт Эйнштейн утверждал, что существуют не менее четырёх измерений. Четвёртое измерение — это время или пространство-время, Эйнштейн утверждал, что пространство и время не могут быть разделены. В современной физике получили поддержку теории о существовании 11 и более измерений.

Карр, преподаватель математики и астрономии в Лондонском университете королевы Марии, говорит, что наше сознание взаимодействует с другим измерением. Кроме того, многомерная Вселенная, как он себе представляет, имеет иерархическую структуру. Мы находимся в измерении самого низкого уровня.

«Модель объясняет известные философские проблемы об отношении между материей и мышлением, объясняет природу времени и служит онтологической основой для интерпретации явлений, таких как привидения, внетелесные путешествия, околосмертные переживания и сны», — написал он в пресс-релизе.

Карр делает вывод, что наши физические органы чувств показывают нам только 3-мерную Вселенную, хотя фактически существуют, по крайней мере, четыре измерения. То, что существует в более высоких измерениях, это сущности, которых мы не можем определить нашими физическими органами чувств. Он сказал, что у таких сущностей должен быть тип пространства, в котором они существуют.

«Единственные нефизические существа во Вселенной, о которых у нас есть какое-то представление, являются ментальными, и … существование сверхъестественных явлений наводит на мысль, что ментальные сущности должны существовать в неком пространстве», — пишет Карр.

Пространство другого измерения, в которое мы входим во сне, пересекается с пространством, где существует память. Карр говорит, что телепатия указывает на существование коллективного ментального пространства, и ясновидение. «У нефизических объектов есть внешние признаки», — написал он в своей книге «Материя, мышление и высшие измерения».

Он основывается на предыдущих гипотезах, включая теорию Калуцы-Клейна, которая объединяет фундаментальные силы тяготения и электромагнетизма. Теория Калуцы-Клейна также предполагает 5-мерное пространство.

В «M-теории» говорится о 11 измерениях, в теории суперструн их 10. Карр понимает это как 4-мерное «внешнее» пространство, означающее четыре измерения в теории относительности Эйнштейна, и 6 или 7-мерное «внутреннее» пространство, означающее, что эти измерения связаны с парапсихологическими и другими «неосязаемыми» явлениями.

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