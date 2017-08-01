Высший Разум, Нелокальная интуиция и Божественная синхрония

Высший разум является энергетическим аспектом
личности, который проектируется из вашего физического тела в виде антенны и соединяется с единым полем энергии.
Единое поле энергии
— это именно то, что ученые надеются полностью изучить и описать в один прекрасный день Единой теорией поля, однако подходящей математической модели пока еще не разработано.
Единое поле
— это совокупность энергий, которые соединяют все и вся, в том числе энергии духовного мира с энергиями земного плана.
Европейские ученые изучают энергию и ее составляющие, называемые частицами, такими инструментами как большой адронный коллайдер. Они пытаются исследовать все частицы энергии в надежде выяснить, как все эти энергии взаимосвязаны между собой.
Высший разум — это часть вашего сознания, которую. вы по-настоящему задействуете, занимаясь духовной практикой. Ваш Высший разум, как часть Божественной души, знает только правду, и является, в буквальном смысле, духовным каналом. Однако не обязательно считать себя духовным, чтобы иметь возможность использовать этот аспект человеческого сознания. Вы даже можете считать себя атеистом, и данный аспект все равно будет работать довольно хорошо. Это можно объяснить тем, что наша Вселенная целиком строится из энергии, и эта часть вас — та же энергия. Неважно, верите вы в это или нет. Тем не менее, вера в это может создать резонанс в энергетическом поле, который может способствовать оптимизации функции самого поля.
Некоторые люди настолько разочаровываются в религии и в духовных движениях, что у них накапливаются личные предубеждения по отношению к любой терминологии, которая имеет хоть малейший намек на нечто религиозное или духовное. Поверьте, я действительно понимаю таких людей. Однако, используя такие термины, как “духовность” и “божественное” в этой статье, я всего лишь ссылаюсь на удивительные энергии в нашей Вселенной, необъяснимые наукой, доступные нам и с помощью которых мы можем облегчить движение по нашей жизненной тропе.
Нелокальная интуиция против локальной интуиции
Ваш Высший разум — это аспект вашего сознания, который можно использовать для того чтобы установить связь с нелокальной интуицией.
Нелокальная интуиция — это необъяснимое знание, которое не имеет ничего общего с распознаванием, а также извлечением информации из памяти.
Локальная же интуиция строится на распознавании образов и восстановлении данных из памяти — это именно та разновидность интуиции, которую, как правило, изучают по традиционной модели научного исследования.
Подобные традиционные исследования рассматривают то, каким образом ваше сознание и подсознание работают вместе, извлекая старые и забытые воспоминания, а также пытаются отследить закономерности в ситуациях, чтобы помочь вам научиться пользоваться интуицией более эффективно.
Локальная интуиция или интуиция
, привязанная к телу, очень отличается от нелокальной интуиции или интуиции, направленной за пределы физического тела. Дочитав до этого места, некоторые скептики могут решить, что я просто псевдоцелитель и проигнорировать остаток статьи. Это полностью ваше право, однако я призываю вас использовать здоровый скептицизм и отпустить все личные предубеждения. Возможно, вы просто сможете узнать что-то новое. Как врач, обученный смотреть на все с точки зрения науки, я очень хорошо вас понимаю. Как человек с открытой душой, который лично испытал явления, которые я не могу объяснить научными теориями, я также понимаю, что наука не имеет ответов на все вопросы.
Наука ограничена современными технологиями, которые нам доступны именно в настоящий момент. Кроме того, священная Богиня Наука также сильно подвержена влиянию личных пристрастий, убеждений, и эта тенденция прослеживается даже в некоторых из наиболее хорошо разработанных научных исследований. Так что приходится совмещать немного философии с наукой в попытке объяснить необъяснимое. Позвольте мне поделиться с вами тем сумасшедшим опытом, который имел место в моей жизни и который я так и не смог полностью объяснить с точки зрения науки.
Нелокальная интуиция в действии
Я часто бываю в Седоне, Аризона, в месте, которое я считаю очень духовным благодаря своей уникальной природе. Я люблю природу и считаю, что она полна Божественных энергий. В Седоне находится несколько самых красивых красных гор в мире, и это поистине место, завораживающее своим великолепием. Направляясь в Седону, я установил намерение соединиться с Божественным, и поэтому меня не удивило, что именно здесь я познакомился со сверхъестественной энергией. В мой первый визит в Седону я встретил красивого, любящего и высокодуховного человека по имени Натая. Натая — ясновидящий художник. Когда она рисует, она переходит в состояние потока, сливаясь с духовным каналом своего высшего разума, и таким образом она получает послания. Эти послания предназначены человеку, для которого она рисует, и содержат информацию, которую она никак не может знать, и подобное явление невозможно объяснить с точки зрения логики.
Натая безоговорочно любящая и не осуждающая, ее намерения чисты. Из-за этого сообщения, которые она получает, чисты и полны безусловной любви. В некотором роде, эти сообщения призваны содействовать реализации высшего смысла жизни клиентов девушки. Натая называет подобные картины, нарисованные «в потоке», тотемными картинами, поскольку они очень сильно резонируют с исконной американской духовностью. Итак, пока она делала тотемную картину для меня, на которой была изображена бабочка, она сказала мне: “я вижу, что вы направляетесь в Германию, чтобы приобрести медицинское оборудование”. Я про себя подумал “допустим, но я совершенно не планировал ехать в Германию”.
Финальный результат
Я вернулся домой, вернулся на работу в свою основную клинику и работал в вечернюю смену. В то же время со мной работал семейный врач, который стал моим очень хорошим другом, и мы дружим и по сей день. Он подошел ко мне в конце смены, и сказал: “Привет, я слышал, что ты занимаешься альтернативной медициной,” и я сказал: “Да, а ты?” Даниил, по происхождению немец, рассказал, что его родители занимаются альтернативной медициной в клинике в Германии. Позже я узнал, что речь шла о клинике нетрадиционной медицины мирового уровня — о клинике, в которую направлялись пациенты со всех уголков земного шара.
Пока мы болтали, он записал два адреса сайта на листке бумаги и протянул его мне. Один — веб-адрес клиники родителей, а другой — веб-адрес, где можно было найти прибор импульсной электромагнитной терапии, который его отец помог спроектировать. В течение следующих нескольких дней я изучал оба веб-сайта, а затем начал интенсивный поиск в PubMed с целью найти какие-нибудь научные статьи на предмет импульсной электромагнитной терапии. К моему удивлению, там были сотни опубликованных исследований, причем большая часть этих исследований показывала благотворное влияние данного прибора на животных и человека.
Вскоре после этого я купил прибор и включил его в свою медицинскую практику; результаты оказались очень хорошими. Поэтому сообщение Натаи было сформулировано, в целом, верно, за вычетом того факта, что я не ездил в Германию за данным прибором, это Германия приехала ко мне. Тот факт, что я использовал данное устройство и написал ряд работ, посвященных этому прибору, впоследствии привели к тому, что меня часто просили выступить на различных медицинских конференциях для Американской академии антивозрастной медицины. Так что, по сути, сообщение, полученное Натаей, помогло раскрыть высшую цель моего бытия и пополнить мой ассортимент рабочих инструментов практикующего врача. Ее сообщение также привело меня к тому, что я стал давать лекции большой аудитории на различных медицинских конференциях, а ведь именно это было одной из главнейших целей всей моей жизни.
Божественная синхрония
Серию совпадений, которую я только что описал, нельзя объяснить случайностью, поэтому я называю это синхронией. На мой взгляд, синхрония заключает в себе некоторую разновидность Божественного содействия. Как бы Натая могла узнать, что я собирался включить некоторую разновидность немецкого медицинского оборудования в свою практику? Нет никакой вероятности, что она достала данную информацию из своей памяти, подсознания или же посредством когнитивного распознавания образов.
Наша Вселенная полна энергии
Это сообщение пришло ко мне через ее Высший разум – духовный канал – от Божественного единого поля
, которое соединяет энергию всех и вся. Если вы посмотрите в это единое поле невооруженным глазом, вы увидите необычайное количество пустого пространства. Парадокс в том, что нет пустого места в нашей Вселенной, потому что все пространство наполнено энергией. Это происходит потому, что наша Вселенная возникла из энергии, о чем говорится в теории Большого Взрыва. По мнению ученых, через несколько секунд после большого взрыва, наша Вселенная была ничем иным как раскаленными энергетическими частицами и газом.
Как только недавно рожденная Вселенная стала остывать, начала формироваться масса — так образовались планеты. Я не хочу лишать рождение нашей Вселенной духовной составляющей. В конечном счете, это слияние науки и духовности — именно в ходе слияния мы найдем истинные ответы.
Любая энергия содержит информацию
Поэтому я надеюсь, что вы начинаете понимать, что часть человеческого сознания, которую я называю Высший разум, это не что иное, как место слияния энергий земного плана с энергиями духовного плана. Эти энергии содержат информацию, включая информацию Единого поля, а именно Божественные сообщения, которые помогают нам обрести свой высший путь в жизни. Спросите любого ученого, который изучает энергии, и он или она скажет вам, что любая энергия содержит информацию. Примерами этого являются солнечные лучи, содержащие энергию, которая стимулирует в листьях фотосинтез и сообщает рецепторам нашей кожи о необходимости инициировать выработку витамина D.
В конечном счете, когда мы хотим теоретически объяснить научно необъяснимые явления, происходящие в нашей Вселенной, все сводится к энергии. Что более важно — так это откровение о том, что сознание — это энергия, которая проходит долгий путь, стремясь объяснить парапсихологические явления и даже жизнь после смерти. Наша Вселенная — это энергия, и мы в ней — все энергетические существа. Когда вы, как энергетическое существо, сможете научиться этим пользоваться и передавать эти энергии, вы сможете творить удивительные вещи.
P.S. Были ли у вас в жизни случаи проявления божественной синхронии?
Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.
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