Высший Разум, Нелокальная интуиция и Божественная синхрония

Высший разум является энергетическим аспектом личности, который проектируется из вашего физического тела в виде антенны и соединяется с единым полем энергии.

Единое поле энергии — это именно то, что ученые надеются полностью изучить и описать в один прекрасный день Единой теорией поля, однако подходящей математической модели пока еще не разработано.

Единое поле — это совокупность энергий, которые соединяют все и вся, в том числе энергии духовного мира с энергиями земного плана.

Европейские ученые изучают энергию и ее составляющие, называемые частицами, такими инструментами как большой адронный коллайдер. Они пытаются исследовать все частицы энергии в надежде выяснить, как все эти энергии взаимосвязаны между собой. личности, который проектируется из вашего физического тела в виде антенны и соединяется с единым полем энергии.— это именно то, что ученые надеются полностью изучить и описать в один прекрасный день Единой теорией поля, однако подходящей математической модели пока еще не разработано.— это совокупность энергий, которые соединяют все и вся, в том числе энергии духовного мира с энергиями земного плана.Европейские ученые изучают энергию и ее составляющие, называемые частицами, такими инструментами как большой адронный коллайдер. Они пытаются исследовать все частицы энергии в надежде выяснить, как все эти энергии взаимосвязаны между собой. Высший разум — это часть вашего сознания, которую. вы по-настоящему задействуете, занимаясь духовной практикой. Ваш Высший разум, как часть Божественной души, знает только правду, и является, в буквальном смысле, духовным каналом. Однако не обязательно считать себя духовным, чтобы иметь возможность использовать этот аспект человеческого сознания. Вы даже можете считать себя атеистом, и данный аспект все равно будет работать довольно хорошо. Это можно объяснить тем, что наша Вселенная целиком строится из энергии, и эта часть вас — та же энергия. Неважно, верите вы в это или нет. Тем не менее, вера в это может создать резонанс в энергетическом поле, который может способствовать оптимизации функции самого поля. Некоторые люди настолько разочаровываются в религии и в духовных движениях, что у них накапливаются личные предубеждения по отношению к любой терминологии, которая имеет хоть малейший намек на нечто религиозное или духовное. Поверьте, я действительно понимаю таких людей. Однако, используя такие термины, как “духовность” и “божественное” в этой статье, я всего лишь ссылаюсь на удивительные энергии в нашей Вселенной, необъяснимые наукой, доступные нам и с помощью которых мы можем облегчить движение по нашей жизненной тропе.

Нелокальная интуиция против локальной интуиции

Ваш Высший разум — это аспект вашего сознания, который можно использовать для того чтобы установить связь с нелокальной интуицией.

Нелокальная интуиция — это необъяснимое знание, которое не имеет ничего общего с распознаванием, а также извлечением информации из памяти.

Локальная же интуиция строится на распознавании образов и восстановлении данных из памяти — это именно та разновидность интуиции, которую, как правило, изучают по традиционной модели научного исследования.

Подобные традиционные исследования рассматривают то, каким образом ваше сознание и подсознание работают вместе, извлекая старые и забытые воспоминания, а также пытаются отследить закономерности в ситуациях, чтобы помочь вам научиться пользоваться интуицией более эффективно.

Локальная интуиция или интуиция, привязанная к телу, очень отличается от нелокальной интуиции или интуиции, направленной за пределы физического тела. Дочитав до этого места, некоторые скептики могут решить, что я просто псевдоцелитель и проигнорировать остаток статьи. Это полностью ваше право, однако я призываю вас использовать здоровый скептицизм и отпустить все личные предубеждения. Возможно, вы просто сможете узнать что-то новое. Как врач, обученный смотреть на все с точки зрения науки, я очень хорошо вас понимаю. Как человек с открытой душой, который лично испытал явления, которые я не могу объяснить научными теориями, я также понимаю, что наука не имеет ответов на все вопросы. , привязанная к телу, очень отличается от нелокальной интуиции или интуиции, направленной за пределы физического тела. Дочитав до этого места, некоторые скептики могут решить, что я просто псевдоцелитель и проигнорировать остаток статьи. Это полностью ваше право, однако я призываю вас использовать здоровый скептицизм и отпустить все личные предубеждения. Возможно, вы просто сможете узнать что-то новое. Как врач, обученный смотреть на все с точки зрения науки, я очень хорошо вас понимаю. Как человек с открытой душой, который лично испытал явления, которые я не могу объяснить научными теориями, я также понимаю, что наука не имеет ответов на все вопросы. Наука ограничена современными технологиями, которые нам доступны именно в настоящий момент. Кроме того, священная Богиня Наука также сильно подвержена влиянию личных пристрастий, убеждений, и эта тенденция прослеживается даже в некоторых из наиболее хорошо разработанных научных исследований. Так что приходится совмещать немного философии с наукой в попытке объяснить необъяснимое. Позвольте мне поделиться с вами тем сумасшедшим опытом, который имел место в моей жизни и который я так и не смог полностью объяснить с точки зрения науки.

Нелокальная интуиция в действии

Я часто бываю в Седоне, Аризона, в месте, которое я считаю очень духовным благодаря своей уникальной природе. Я люблю природу и считаю, что она полна Божественных энергий. В Седоне находится несколько самых красивых красных гор в мире, и это поистине место, завораживающее своим великолепием. Направляясь в Седону, я установил намерение соединиться с Божественным, и поэтому меня не удивило, что именно здесь я познакомился со сверхъестественной энергией. В мой первый визит в Седону я встретил красивого, любящего и высокодуховного человека по имени Натая. Натая — ясновидящий художник. Когда она рисует, она переходит в состояние потока, сливаясь с духовным каналом своего высшего разума, и таким образом она получает послания. Эти послания предназначены человеку, для которого она рисует, и содержат информацию, которую она никак не может знать, и подобное явление невозможно объяснить с точки зрения логики.

Натая безоговорочно любящая и не осуждающая, ее намерения чисты. Из-за этого сообщения, которые она получает, чисты и полны безусловной любви. В некотором роде, эти сообщения призваны содействовать реализации высшего смысла жизни клиентов девушки. Натая называет подобные картины, нарисованные «в потоке», тотемными картинами, поскольку они очень сильно резонируют с исконной американской духовностью. Итак, пока она делала тотемную картину для меня, на которой была изображена бабочка, она сказала мне: “я вижу, что вы направляетесь в Германию, чтобы приобрести медицинское оборудование”. Я про себя подумал “допустим, но я совершенно не планировал ехать в Германию”.

Финальный результат