ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ: 9 ПРИЗНАКОВ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ИХ ИЗ ТОЛПЫ

Высокочувствительные люди часто остаются интровертами и наслаждаются одиночеством. Когда они вовлечены в какое-то дело, как правило, они отдаются ему полностью.

Благодаря своей способности подмечать нюансы, которые другие не замечают, высокочувствительные люди часто вносят в свою работу и личные отношения много хорошего благодаря своей человечности и глубокомысленности. Как правило, они сознательны, креативны и скрупулезны, но в современной агрессивной культуре, которая требует от людей твердости, экстраверсии и подавления эмоций, они могут чувствовать себя людьми второго сорта. Иногда они настолько сильно погружены в смысл того, что происходит вокруг них, что им необходимо отстраниться от других людей.

Элейн Арон

Каждый человек наделен особым даром, чтобы понять, в чем ваша сила, нужно просто идти по классическому жизненному пути, полному сложностей и препятствий. Чтобы понять, в чем ваши сильные стороны, нужно просто внимательно смотреть по сторонам и быть открытыми миру.

Есть люди, которые умеют слушать, брать на себя инициативу, быть креативными, которые обладают большой внутренней выносливостью, верны себе и чувствуют себя особенными. На самом деле, на довольно большую часть населения планеты окружающий мир влияет сильнее, чем на других.

В результате, обостренное восприятие заставляет таких людей острее реагировать на происходящее, из-за чего им труднее адаптироваться к миру, и у них возникают сомнения по поводу того, является ли их сверхчувствительность даром или проклятием. Их называют высокочувствительные люди.

Эти люди обладают высокоразвитой интуицией и способностью к сопереживанию. Хотя они часто предпочитают находиться в одиночестве, их эмоциональная связь с окружающими очень сильна.

Высокочувствительные люди живут в своем ритме, ценят одиночество и понимают окружающий мир гораздо лучше, чем все остальные, поскольку они улавливают детали, которые остальные обычно упускают из виду.

Часто этот дар вводит его обладателей в заблуждение и заставляет их испытывать чувство вины, потому что в нашем обществе быть слишком чувствительными попросту опасно. Вот почему эти люди перестают быть собой и прибегают к искусственной трансформации своей личности, что заставляет их страдать.

Вместо того чтобы расслабиться и принять свое эмоциональное и физическое состояние, они пытаются снизить свою чувствительность, делая вид, что они менее чувствительны, чем это есть на самом деле.

Что отличает высокочувствительных людей?

Не нужно бояться быть уязвимыми. Нам нужно мужество для того, чтобы быть искренними, честными и открытыми. Это помогает обрести источник внутренней силы и отношения, которые мы ищем всю жизнь. Когда мы говорим от сердца, это освобождает нас от секретов, которые переполняют нас. Эти секреты делают нас больными и обременяют нашу душу. Когда мы говорим правду, мы понимаем, к чему на самом деле стремится наше сердце.

Сара Пэддисон

Из-за страха, неверной информации и долгих блужданий в темноте, человеку, как правило, требуются годы на то, чтобы обрести понимание того, что сильные эмоции, энергия и чувствительность отличают его от других.

Вот чем могут похвастаться высокочувствительные люди:

1. У них отлично развита интуиция

Благодаря высокой чувствительности эти люди могут читать между строк. Войдя в контакт с человеком или группой людей, они мгновенно улавливают царящее вокруг настроение и понимают, каким оно было до того, как они пришли туда.

2. Они очень проницательны

Они сразу понимают, когда кто-то лжет или что-то скрывает. Этих людей потому и называют суперчувствительными, что они без труда улавливают то, что другие не замечают.

3. Их способность к эмпатии невероятна

Они сильно связаны с другими людьми эмоционально, поэтому они легко устанавливают отношения с другими людьми. Чтобы понять это, стоит обратить внимание на слова Питера Дранкера: «Настоящие эмпаты могут услышать важные вещи даже в тишине. Потому что секрет удачного общения — услышать то, что не было сказано».

4. Они испытывают необычные ощущения

Они выражают эмоции поистине магическим образом. На самом деле, их эмоции внешне могут быть почти незаметны, но такие люди обладают удивительной способностью улавливать ощущения и эмоции, которые витают в воздухе.

5. Они легко выражают эмоции

Они очень чувствительны, а потому могут с легкостью описывать эмоциональный опыт и переживания. Это позволяет им познать себя и других людей.

6. Им хорошо в одиночестве

Они любят оставаться одни, потому что это позволяет им побыть наедине с собой и своими эмоциями. В книгах о них обычно говорят как об интровертах. Вероятно, это связано с их гиперчувствительностью, из-за которой им сложнее воспринимать окружающий мир и других людей.

7. Они умеют жертвовать собой

Они хотят помочь другим людям и облегчить им жизнь, насколько это возможно. Высокая чувствительность заставляет их чувствовать, что они могут сделать мир чуточку лучше.

8. Они то плачут, то смеются

Они всегда готовы к эмоциям и могут быстро переключаться. Вот почему они могут быстро избавиться от сковывающих тяжелых мыслей и взглянуть на мир по-новому.

9. Они глубокомысленны

Именно поэтому они отлично работают в команде и выполняют большую часть своих целей и задач. Если вы работаете над общим проектом с таким человеком, считайте, вам повезло: он будет отдавать 100% своей энергии общему делу.