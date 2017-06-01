ВЫБЕРИТЕ МЕСТО, ГДЕ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОКАЗАТЬСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ И УЗНАЙТЕ, ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ

В круговороте дней, событий и дел мы порой лишаем себя драгоценного времени, чтобы стать по истине счастливым человеком.

Иногда нам не хватает таких простых и в то же время очень важных вещей. Хотите понять каких? Тогда этот тест для вас.

Сейчас предлагаем вам немного расслабиться и посмотреть на эти 8-м замечательных мест. Каждое из них красивое и неповторимое по-своему.

В каждом месте есть что-то неповторимое и притягивающее к себе внимание. Прислушайтесь к себе. Подумайте, где бы вы хотели оказаться в настоящий момент.

1. Скамейка в саду

Вам необходимо общение, разговоры. Не просто пара слов, а долгие разговоры, задушевные беседы. Найдите время для давнего друга, попросите его освободить время для вас. Чтобы вы могли проговорить хоть до утра, болтать обо все на свете, о прошлом, настоящем, будущем…

2. Тропа в лесу

Вы нуждаетесь в обновлении, изменении. Скорее всего – не кардинальном. Основа вашей жизни вас устраивает. Но какие-то, хотя бы внешние, изменения и улучшения необходимы. Может вам стоит изменить прическу, стиль одежды? Или переставить мебель в квартире? Обучение новой профессии? Расширение сферы деятельности

3. Кофе с красивым видом

Вам нужно как-то освежить чувства, придать вкус жизни. Она стала слишком пресной. Поможет путешествие в другую страну или город. Может быть стоит попробовать что-то необычное для вас: верховую езду, пейнтбол, прыжок с парашютом. Но глупого риска не допускайте.

5. Озеро

Вам нужна свобода. Вы задыхаетесь в той жизни, в которой сейчас живете. Почувствуйте себя ветром, позвольте себе не думать о последствиях. Срывайтесь и летите туда, куда зовет вас сердце.

4. Домик в горах

Вам нужна простая мирная жизнь. Вы очень устали. В идеале – уехать в глушь, где нет людей. Топить печку, растить урожай, корову завести или хотя бы козу. Слушать по вечерам звенящий стрекот цикад. Засыпать под шум дождя, капель, мягко шуршащих на крыше и в листве деревьев. Просыпаться от запаха сирени и пения птиц.5. Озеро

Вам нужна свобода. Вы задыхаетесь в той жизни, в которой сейчас живете. Почувствуйте себя ветром, позвольте себе не думать о последствиях. Срывайтесь и летите туда, куда зовет вас сердце.

6. Уютный дворик

Вам нужна нормальная жизнь. Самая обыкновенная, без взлетов и падений, без крайностей. Попробуйте упорядочить хоть что-то. Установите определенный режим и придерживайтесь его. Распланируйте свои дни. Что-то должно быть неизменным – зарядка, время обеда, прогулка перед сном.

7. Маяк

Вам нужна мечта, какая-то надежда. Что-то, чего можно было бы ждать, к чему идти. Мечта реальная, имеющая шансы на воплощение. Но в то же время большая, не слишком доступная, которую невозможно реализовать уже завтра. Вам нужна дорога к мечте из труда, опыта, терпения и выносливости.

8. Терраса у воды

Вам необходим отпуск. В таком месте, где много солнца и никаких забот. Сгорать до черноты не обязательно. Вам нужно пропитаться солнцем, насытиться его живительным теплом. Вернувшись, вы ощутите, что энергия бьет через край.

По материалам – you-journal.ru