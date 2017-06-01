ВЫБЕРИТЕ КАРТУ И УЗНАЙТЕ, НА КАКОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ!

Когда дело доходит до выбора, то каждый человек начинает опираться на собственный опыт и эмоциональное состояние на данный момент. Именно поэтому метод ассоциаций является излюбленным способом исследования личности у психологов.

Сегодня мы предлагаем вам пройти психологические тест, который основываясь на вашей реакции, точно определит на каком этапе жизни Вы находитесь.

Все, что вам необходимо – прислушаться к себе и выбрать ту карту, которая больше всего вам пришлась по душе…

Карта №1.

На данном этапе своей жизни вы находитесь в поиске покоя и свободы. Наверняка в последнее время у вас было достаточно много стрессовых ситуаций и вам просто необходим отдых. Поэтому найдите время в круговороте событий и уделите его себе и собственным интересам. Сделайте что-то, что приносит вам радость. Это даст вам энергию для новых свершений. После такой перезагрузки ваши дела пойдут вверх!

Карта №2

Если вы выбрали эту карту, значит, прямо сейчас вы достаточно оптимистично и уверенно смотрите в будущее. Окружающий мир видит ваше стремление и готов вам помочь в любых делах. Эта карта — предзнаменование удачи. Обычно его выбор свидетельствует о том, что вскоре на линии судьбы вас ждет поворот к лучшему. Так что не бойтесь приниматься за дело в любой сфере. Оно принесёт положительный результат

Карта №3

Эта карта говорит о том, что вы стремитесь к гармонии и принятию этого неидеального мира. Вы реалистично смотрите на вещи, что помогает вам адекватно оценивать ситуацию. Людей вы воспринимаете такими, как они есть, со всеми достоинствами и недостатками. Зависть остается в прошлом: вы понимаете, что у всех полно своих проблем, хотя большинство предпочитает их не показывать. Вы хорошо умеете чувствовать и собственные эмоции. Такой подход сулит вам весьма радужные перспективы. Вы приобретёте новые знакомства, которые будут весьма полезны в деловых целях. Продолжайте в том же духе!

Карта №4

Вы научились хорошо прислушиваться к своей интуиции. Вы стараетесь использовать её во всех сферах жизни. И это чувство ведёт вас к успеху. Если вы не можете повлиять на ход каких-то событий, то слушайте то не пытайтесь ничего менять. Просто признайте это и продолжайте плыть по течению. В один из ближайших дней с вами случится настоящий духовный прорыв, и вы получите ответы на все свои вопросы.

Карта №5

Сейчас отличный период , чтобы немного порадовать себя. Эта карта говорит, что вам пора расслабиться и просто получать удовольствие от жизни. Возможно, в последнее время вы чувствуете себя немного беспокойным(-ой) и разочарованным(-ой), чрезмерно циничным(-ой). Помните, жизнь достаточно коротка и необходимо научиться её ценить.Даже в самых худших ситуациях нужно не терять чувство юмора — если не ради себя, то хотя бы ради близких людей. Чувство юмора — ваше все. Это тот «клей», который позволяет вам быть связанным с семьей и друзьями. Он же помогает вам справиться с любимыми трудностями по пути жизни. Он же посылает от вас сигнал Вселенной.

По материалам — smootrim.ru