Вы пришли на Землю не для того, чтобы уныло влачить серые будни

Вас не устраивает ваша жизнь, она кажется вам сложной, скучной или просто «не вашей»?

Первый шаг к тому, чтобы все изменить, — присмотреться к своим привычкам.

Очень помогает в этом постоянное общение с самыми разными людьми, которое, хотите вы того или нет, учит вас постигать сущность не только окружающих, но и самих себя.

Ведь среди них попадаются люди с достаточно неординарным мировоззрением, у которых есть чему поучиться, которые достигают превосходных результатов, наслаждаются спокойной, стабильной жизнью и умеют получать удовольствие и извлекать пользу из самых различных ситуаций и шансов, предоставляемых им свыше.

Многие из нас хотят достичь в жизни определенного статуса и при этом пребывать в гармонии с самим собой.

Но, как известно, под лежачий камень вода течь не будет.

Меняйте свое отношение к разнообразным проблемам и жизненным перипетиям, начните воспринимать мир и людей вокруг вас совсем по-другому.

Как только внутренние перемены достигнут критической массы, ваше бытие начнет меняться так же невозвратимо. Поэтому поговорим о методе «от противного», а именно о том, от чего нужно отказаться, чтобы стать счастливее и успешнее.

Вещи, от которых следует избавиться – 13 лидеров

Под вещами подразумевается отнюдь не что-то материальное типа холодильника или стиральной машины.

Совсем не после этого перемены войдут в вашу жизнь.

Мы имеем в виду те свойства характера и мироощущения, которые постоянно делают вас несчастным и творят порой непреодолимые преграды на пути к вашему истинному «я», создавая конфликтные ситуации с окружающими людьми и тормозя ваше духовное развитие.

Чтобы не оставаться в одном и том же незавидном положении всю жизнь, следуйте следующим простым правилам:

1.​ Не доказывайте свою правоту при каждом удобном случае.

Большинство людей настолько ценят собственное «эго», что готовы даже в споре с самыми близкими людьми идти до конца и настаивать на истинности своей точки зрения. Их не пугают даже серьезные конфликты и угроза полного разрываотношений.

Не забывайте, что другие точки зрения также имеют право на существование и учитесь их принимать.

Даже если вы не согласны с тем, что услышали, в некоторых случаях лучше промолчать, а не делать из этого серьезную проблему, на полном серьезе утверждая, что только вы знаете истину.

Никто не будет в восторге, если его даже косвенно назовут глупцом. Не поучайте, всей правды не знает никто из живущих в этом мире. Просто выслушайте и поступайте так, как вам подсказывают сердце и разум, не вступая в пререкания.

2.​ Не пытайтесь все контролировать.

Как бы вам этого не хотелось, это невозможно, да и не нужно по большому счету.

Ваши близкие люди тоже имеют право на некоторую свободу, так что не стоит каждые полчаса осведомляться, где они находятся и что делают.

Это раздражает, поэтому просто отпустите свои переживания и доверьтесь тем, кого любите.

Излишнее внимание часто разрушает самые прекрасные отношения.

Не обманывайте сами себя рассказами о том, что вы просто заботитесь о других, стремитесь узнать, все ли у них хорошо.

На самом деле причина заключается в собственном эго, просто мы это не всегда осознаем.

Вы подсознательно хотите быть в центре событий и знать все обо всех, ведь это дает ощущение значимости, и вы сможете пестовать свое чувство превосходства над другими, думая, что без вас все пойдет совсем не так, как нужно. Не усложняйте жизнь: если человеку хочется поделиться горем и радостью, он поделится с вами.

Попытки же залезть в душу и контролировать все будут восприняты негативно и могут привести даже к полному отчуждению.

3.​ Избавьтесь от чувства вины.

Не всегда все идет по плану, но винить и других, и себя в неприятностях и неудачах в вашей жизни не следует.

Смело берите ответственность за свои поступки на себя, но при этом не занимайтесь самоедством: даже если вы допустили ошибку и все пошло не так, это было нужно для вас на этом этапе.

И это хороший шанс чему-то научиться, стать сильнее и опытнее. Проанализируйте, почему так получилось, извлеките для себя полезные уроки и ни в коем случае не обвиняйтеокружающих: это не поможет решить проблему.

4.​ Не злоупотребляйте внутренним диалогом.

В некоторых случаях побыть наедине с собой и провести внутренний диалог, чтобы определиться с дальнейшим путем решения проблем, очень помогает.

Но часто внутренний диалог становится причиной настоящего водопада отрицательных эмоций, поток которых просто невозможно остановить.

Уже через несколько минут они подчинят себе ваш разум и начнут на принятые решения и их следствия – поступки.

Чем меньше вы будете думать в некоторых случаях, тем лучше будут последствия. Не поддавайтесь негативным мыслям, чтобы не притянуть еще больше негатива в вашу жизнь.

5.​ Не жалуйтесь. Даже если все плохо и очень хочется себя пожалеть, жалуясь на несправедливого шефа, глупое правительство, непонимающих близких, не делайте этого.

Вы сами – зодчий своей жизни, и если у вас все плохо, поразмыслите почему, постарайтесь найти причину, а не оплакивать сам результат.

Постоянное нытье превратить вас в настоящего неудачника.

Не забывайте, что то, о чем вы думаете, даже если вы не верите в это, будет притягиваться в вашу жизнь.

Поэтому позволяйте себе только хорошие, светлые мысли, четко осознавая, что именно от них зависит реальность вашего бытия.

Тогда все будет складываться именно так, как вам хочется.

6.​ Не стоит все время критиковать других.

Конечно, другие люди – не мы, и они мыслят и поступают совсем иначе. Но это не значит, что мы лучше, а они хуже или наоборот.

Просто все мы индивидуальны, и для счастья каждому из нас требуется совсем разное.

То, что нравится одному, может вызвать отвращение у другого. Но наши души равны перед высшими силами.

Как говорится в Библии, не судите, да несудимы будете .

Когда вы научитесь принимать все вокруг как должное и признаете право всех людей думать и делать по-своему, жить станет намного легче.

7.​ Не играйте в притворство.

Каждый из нас время от времени хочет казаться не тем, что он есть на самом деле.

Это предполагает постоянное ношение маски и примерку на себя чужих ролей.

Конечно, в глазах других вы выглядите лучше, однако игра становится вашей жизнью, и вы начинаете отчаянно зависеть от модных тенденций, общественного мнения, переставая быть самим собой.

Не притворяйтесь, многие полюбят вас и таким, каким вас создала природа. Ну, а если кому-то вы не понравитесь, помните, что быть хорошим для всех невозможно, и далеко не все будут вас любить и уважать. Выбросьте шаблоны, стандарты и маски как ненужный балласт.

8.​ Не бойтесь перемен. Изменения – часть природы, общественной жизни и существования каждого человека.

Они неизбежны, как смена времен года, и они нужны для развития вашей личности, для нового этапа в вашей жизни.

Если вы не сможете принимать постоянные перемены, вы упустите множество возможностей достичь успеха и счастья. Даже самые странные и неожиданные метаморфозы могут со временем привести к неожиданно положительному результату.

И даже самые незначительные события в вашей жизни часто закладывают фундамент здания вашего бытия.

9.​ Перестаньте «приклеивать» на людей ярлыки. Называя человека злым, нечестным, хитрым и т.д., мы как будто клеймим его позором, не учитывая всей многогранности его личности. Не оценивайте людей, не зная всех мотивов их поступков, ведь каждый из нас индивидуален и в данный момент времени мы пребываем именно в том образе, который нас нужен. Вы несовершенны и не имеете права осуждать никого. Забудьте о ярлыках и откройтесь ветрам перемен, чтобы не уподобиться монаху из китайской притчи, который, увидев собрата, зашедшего в бордель, подумал о самом плохом, что таилось и на дне его собственной души. Поэтому он начал увещевать его, призывая молиться и бороться с грехом, в то время как у его друга это вызвало дикий хохот. Ведь он знал, что в бордель пришел совсем по другой причине.

10.​ Отпустите свое прошлое навсегда. Прошлое уже ушло безвозвратно, будущее окутано покровом тайны, поэтому остается жить только в настоящем. Только оно может быть значимо для вас. То, что уже было, нельзя изменить, поэтому остается только поблагодарить судьбу за все, пусть очень сложные, испытания. Ведь без них вы бы не стали тем человеком, который смотрит на вас из зеркала. Живите только здесь и сейчас и цените любой момент вашей жизни, счастливый или несчастливый.

11.​ Освободитесь от потаенных страхов. Это страшные монстры, которые лишают нас силы воли, препятствуют достижению поставленных целей и задач. Вы останавливаетесь на достигнутом вместо того, чтобы идти к новым свершениям. Страх – это ваша собственная иллюзия, порождение вашего разума, и с ним можно и нужно бороться. Измените свое внутреннее видение волнующей вас ситуации, взгляните на нее с немного другой стороны – и мир преобразится, как в сказке, в соответствии с вашими новыми взглядами.

12.​ Не нужно оправдываться. Не стыдитесь признавать собственные ошибки вместо того, чтобы врать и искать оправдания, пытаясь выставить себя в наиболее выгодном свете. Вы можете обвести вокруг пальца других, но не самого себя. Не поддавайтесь самообману, учитесь понимать проблему, а не всячески отгораживаться от нее. Извлекайте зерно пользы из своих ошибок, чтобы предотвратить их в дальнейшем.

13.​ Перестаньте ожидать чего-то нового в жизни, ничего не делая для этого. Многие постоянно живут, надеясь на появление в их жизни новых людей, эмоций, возможностей, которые все изменят в их существовании. Но ожидать можно бесконечно, и даже новое может легко превратиться в старое, не приведя ни к каким переменам. Начинайте действовать, ведь внутри нас есть вера, надежда, доброта, любовь, стремление стать намного лучше. И для того чтобы это использовать, другие люди нам не нужны. Почаще вспоминайте основной закон нашего мира: чем больше вы отдаете, тем больше получите взамен. Хотите любви – искренне любите других. Хотите иметь больше денег – делитесь с окружающими известными способами заработка. Вы пришли на Землю не для того, чтобы уныло влачить серые будни. Любите, творите, радуйтесь каждому моменту, занимайтесь саморазвитием – и вы познаете истинное счастье.