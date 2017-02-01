Всё, что переживает Душа, Тело делает видимым

Термин «стресса» ввёл канадский учённый Ганс Селье, позаимствовав его из сопромата. Стресс — это давление, напряжение, вызванное вследствие воздействия окружающей среды на какой-то предмет и означает — усталость материала,вызванную этим напряжением. С тех пор слово «стресс» стало международным и означает определённое психофизическое состояние человека. Можно долго пытаться дать определение «стрессу», но одно можно точно сказать, что «стресс» — это состояние противоположное спокойствию.

Итак, что же такое стресс?

Стресс — это адаптирующая реакция организма на изменения в окружающей среде, к которым организм не был готов.

Стрессы необходимы. Они учат организмам адаптироваться в новых, часто экстремальных ситуациях, помогают выжить, мобилизуют силы, обогащают новым опытом.

В первую очередь на сильный сигнал отвечают нервы нашего организма, по которым этот сигнал поступает в мозг. Мозг обрабатывает полученную информацию, принимает решение об ответных действиях и, опять же по нервам, передаётся команда к определённым органам.

Так же сильный раздражитель стимулирует работу гипофиза, который выделяет адренокортикотропный гормон. Этот гормон вместе с кровью, поступая в надпочечники , побуждает их к выделению адреналина, что, в свою очередь, стимулирует ускорение работы сердца, повышение артериального давления и напряжения крупных мышц. Организм приготовился или бежать от опасности или биться.

Тот же Ганс Селье заметил, что стресс вызывает три реакции организма на длительное воздействие:

1. мобилизация всех резервов психики. Организм восстаёт против отрицательных эмоций.

2. привыкание, т.е. устойчивость к стрессу.

И если нагрузка продолжается, то

3. нервное и физическое истощение, которое вызывает резкое ослабления всего организма.

(Пример, попробуйте сжать кулак как можно сильнее и побудьте так некоторое время. Скоро Вам покажется, что сжатый кулак привычное состояние и его можно напрячь ещё сильнее и т.д.)

На стрессовые состояния прежде всего реагируют наши сосуды, их стенки сужаются, а спазмы сосудов в момент сильного нервного напряжения могут привести к резкому повышению кровяному давления, нарушению сердечной деятельности и даже к остановке сердца.

Например, язва желудка или 12-ти пёрстной кишки вызвана напряжением всего организма, которое вызывает спазм сосудов в стенках желудка и местное нарушение кровообращения слизистой оболочки. Снижается её устойчивость к усиленному выделению желудочного сока и его повышенной кислотности. Желудочный сок разъедает слизистую оболочку, так появляется язва.

Под воздействием любого стресса мозг выделяет в кровь гормон стресса, который при длительном воздействии ведёт к нарушению работы: