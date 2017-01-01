Всё, что переживает Душа, Тело делает видимым

Термин «стресса» ввёл канадский учённый Ганс Селье, позаимствовав его из сопромата. Стресс — это давление, напряжение, вызванное вследствие воздействия окружающей среды на какой-то предмет и означает — усталость материала,вызванную этим напряжением. С тех пор слово «стресс» стало международным и означает определённое психофизическое состояние человека. Можно долго пытаться дать определение «стрессу», но одно можно точно сказать, что «стресс» — это состояние противоположное спокойствию.
Итак, что же такое стресс?
Стресс — это адаптирующая реакция организма на изменения в окружающей среде, к которым организм не был готов.
Стрессы необходимы. Они учат организмам адаптироваться в новых, часто экстремальных ситуациях, помогают выжить, мобилизуют силы, обогащают новым опытом.
В первую очередь на сильный сигнал отвечают нервы нашего организма, по которым этот сигнал поступает в мозг. Мозг обрабатывает полученную информацию, принимает решение об ответных действиях и, опять же по нервам, передаётся команда к определённым органам.
Так же сильный раздражитель стимулирует работу гипофиза, который выделяет адренокортикотропный гормон. Этот гормон вместе с кровью, поступая в надпочечники , побуждает их к выделению адреналина, что, в свою очередь, стимулирует ускорение работы сердца, повышение артериального давления и напряжения крупных мышц. Организм приготовился или бежать от опасности или биться.
Тот же Ганс Селье заметил, что стресс вызывает три реакции организма на длительное воздействие:
1. мобилизация всех резервов психики. Организм восстаёт против отрицательных эмоций.
2. привыкание, т.е. устойчивость к стрессу.
И если нагрузка продолжается, то
3. нервное и физическое истощение, которое вызывает резкое ослабления всего организма.
(Пример, попробуйте сжать кулак как можно сильнее и побудьте так некоторое время. Скоро Вам покажется, что сжатый кулак привычное состояние и его можно напрячь ещё сильнее и т.д.)
На стрессовые состояния прежде всего реагируют наши сосуды, их стенки сужаются, а спазмы сосудов в момент сильного нервного напряжения могут привести к резкому повышению кровяному давления, нарушению сердечной деятельности и даже к остановке сердца.
Например, язва желудка или 12-ти пёрстной кишки вызвана напряжением всего организма, которое вызывает спазм сосудов в стенках желудка и местное нарушение кровообращения слизистой оболочки. Снижается её устойчивость к усиленному выделению желудочного сока и его повышенной кислотности. Желудочный сок разъедает слизистую оболочку, так появляется язва.
Под воздействием любого стресса мозг выделяет в кровь гормон стресса, который при длительном воздействии ведёт к нарушению работы:
Сердца (тахикардия, повышения АДД, инсульту, инфаркту)
Желудка
Желчного пузыря, печени
Пищеварительного тракта (язвы желудка, 12-ти перстной кишки, нарушение пищеварения, раздражение толстой кишки)
Надпочечников (выброс адреналина)
Почек
Половых органов у женщин (блокады процесса овуляции, нарушение менструального цикла, бесплодие на почве нервного или психического расстройства, воспаление мочевого пузыря)
У мужчин (затруднение эрекции, снижение активности сперматозоидов, преждевременное семяизвержение)
Кожи (экземы, крапивница, чешуйчатый лишай, угри)
Часто люди в состояние стресса ведут себя так, как будто им не хватает воздуха: делают глубокие вдохи, зевают. Причина этого — нарушение функций диафрагмы, которое можно наблюдать на рентгеновском снимке, если спровоцировать у пациента напряжённое состояние каким-то неприятным разговором.
Продолжительный стресс снижает сопротивляемость организма к болезням. Иммунная система, отвечающая за мобилизацию защитных сил организма, слабеет. В крови уменьшается количество лимфоцитов, необходимых для борьбы с бактериями, вирусами,
опухолями.
Возрастает риск заболевания и даже смерти. Наиболее опасное ослабление иммунной системы обнаружено у людей, переживающих сильный в связи со смертью самых близких.
Эмоциональные последствия стрессов — беспокойство, нарушение сна, памяти, способности сосредоточиться.
В тяжёлых случаях развивается депрессия.
То, что мы едим и пьём, имеет решающее значение для сопротивляемости организма. А, следовательно, — влияет на устойчивость к стрессам.
Витамин В1 — нейтрализует эмоциональную неуравновешенность. Содержится в дрожжах, зерновых продуктах, мясных субпродуктах и чёрном хлебе, разрушается при злоупотреблении алкоголем, белым хлебом и кофе.
Витамин В5 — помогает преодолевать усталость, вызванную нервным напряжением. Действует успокаивающе на надпочечники, препятствуя избыточному выбросу в кровь
адреналина в результате стресса.
Витамин В6 — смягчает внешние проявления напряжения. Применяется с препаратами, содержащими магний.
Витамин С — снижает нервозность и напряжение.
Кроме того, состояние эмоциональной напряжённости «амортизируют» хром, цинк, литий и магний.
Медицина считает стресс явлением физиологическим, чем-то напоминающим спазм кровеносных сосудов, — мы ощущаем внезапное сердцебиение, тяжесть под ложечкой, сухость в горле, напряжение мышц. Когда стресс переходит дозволенные границы, можно серьёзно заболеть.
Нарушается сон, слабеет память, к ослабевшему организму прилипают все болезни.
Всемирная организация здравоохранения называет стресс болезнью века. Стресса нельзя избежать полостью, однако, можно свести к минимуму его негативное воздействие.
Важно помнить, что всё, что переживает Душа Тело делает видимым. Каждое овладевающее нами чувство находит своё отражение на нашем теле.
Мы покрываемся гусиной кожей, если нам предстоит что-то волнующее.
Простое представление о напряжённом действии приводит к подъёму АД и напряжению мышц, хотя физические действия не производятся.
Плохая весть ударяет под ложечку — мы не можем её переварить.
В гневе у нас разливается желчь
Сердце колотится в горле от радости или падает от страха.
Разве недостаточное доказательство, что мы:
Краснеем от смущения,
Плачем от грусти,
Ликуем от радости,
Бледнеем от страха,
«душа уходит в пятки»,
«волосы становятся дыбом».
Интересно, что связь между эмоциональными и физическими ощущениями отражена даже в языке. Мы говорим:
«Это дело для меня головная боль» или «он сидит у меня в печёнке». И все понимают, о чём идёт речь.
Когда Вы готовы заплакать, Вам кажется, что «ком застрял в горле».
Испытывая чувство облегчения мы говорим: «Камень упал с души».
Каждый человек несёт 100% ответственность за все свои поступки и мысли. Каждая наша мысль создаёт наше будущее. Древние говорили «Посмотри на свою жизнь, — и ты увидишь свои мысли». Всё о чём мы думаем, вызывает в нашем теле физическую реакцию.
Мысль оказывает активное воздействие на тело в настоящий момент, включая химические и мышечные реакции.
Хорошие воспоминания приводят к выделению эндорфинов гормонами железами внутренней секреции, создающие приятные ощущения, а плохие мысли — к выделению токсинов.
И всё это происходит в настоящем.
И первый совет: Выберете для себя приятные мысли, — и это поможет Вам избавится от многих проблем.
Помните: мысли, эмоции, физическая активность, пища, окружающая среда, люди и многое другое — вот естественные источники стресса.
Л/З коррекция поможет Вам снять, напряжение, вызванное источником стресса. Одна рука кладётся на лоб, другая на затылок. Упражнение сочетается с глубоким дыханием. Это упражнение взято из жизни. Вы ведь сами замечали, когда человеку тяжело, он сам кладёт руку на лоб, касаясь неосознанно точек вывода стресса, которые находятся под лобными буграми. это упражнение помогает восстановить кровообращение мозга, и на проблему посмотреть осознанно.
Также глубокое дыхание — это древний способ борьбы со стрессом, позволяет снять чувство тревоги, сбалансировать работу автономной нервной системы, стимулирует иммунную систему, и само по себе способствует выведению токсинов.
Рассказывая сегодня о стрессе, мне бы хотелось отметить и положительную роль стрессов в нашей жизни. Нервные переживания нередко помогают поддерживать тонус, наполняют жизнь смыслом. Без такой стимуляции можно просто потерять интерес ко всему.
Хорошие стрессы вызывают позитивные изменения в организме. Успешную сдачу экзамена, удачную поездку можно назвать победой, это прекрасный пример хороших стрессов. Победа — это чувство овладения трудной ситуацией.
Физиологически хороший стресс характеризуется выработкой таких стимуляторов, как эндорфин, половые гормоны.
И очень важно, чтобы наши эмоции были сбалансированы отрицательными и положительными моментами.