Всё, что переживает Душа, Тело делает видимым

Термин «стресса» ввёл канадский учённый Ганс Селье, позаимствовав его из сопромата. Стресс — это давление, напряжение, вызванное вследствие воздействия окружающей среды на какой-то предмет и означает — усталость материала,вызванную этим напряжением. С тех пор слово «стресс» стало международным и означает определённое психофизическое состояние человека. Можно долго пытаться дать определение «стрессу», но одно можно точно сказать, что «стресс» — это состояние противоположное спокойствию.

Итак, что же такое стресс?

Стресс — это адаптирующая реакция организма на изменения в окружающей среде, к которым организм не был готов.

Стрессы необходимы. Они учат организмам адаптироваться в новых, часто экстремальных ситуациях, помогают выжить, мобилизуют силы, обогащают новым опытом.

В первую очередь на сильный сигнал отвечают нервы нашего организма, по которым этот сигнал поступает в мозг. Мозг обрабатывает полученную информацию, принимает решение об ответных действиях и, опять же по нервам, передаётся команда к определённым органам.

Так же сильный раздражитель стимулирует работу гипофиза, который выделяет адренокортикотропный гормон. Этот гормон вместе с кровью, поступая в надпочечники , побуждает их к выделению адреналина, что, в свою очередь, стимулирует ускорение работы сердца, повышение артериального давления и напряжения крупных мышц. Организм приготовился или бежать от опасности или биться.