Вся правда о мироточивых иконах

Пресловутый инцидент случился во время интервью немалоизвестного депутата Госдумы Натальи Поклонской телеканалу «Царьград ТВ», в котором она сообщила, что в Симферополе произошло чудо: «Звонят сотрудники из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Сегодня утром бюст Николая II замироточил.

Мне сделали фотографии, направили. Но вот это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в 100-летнюю годовщину революции. Видите, как Государь нам помогает».



Собственно, с этого момента фраза «Бюст Николая II мироточит» стала крылатой. Так, примерно с 3 марта о мироточении бюста гудел уже весь Интернет. Спрашивается: что еще может замироточить в России?

Предлагаем твоему вниманию 3 факта из книги Александра Никонова «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект» о том, как мироточат иконы.

1. Оказывается, чтобы случилось чудо и икона всё-таки замироточила, достаточно прикрепить с обратной стороны сливочное масло и сделать маленькие дырочки на уровне глаз.

2. Сей трюк раскрыл еще Петр I. После того как царь издал указ переплавить церковные колокола в пушки, по мистическим обстоятельствам в Российской империи стали массово плакать иконы. Петр I психанул и приказал разрезать одну из икон, а там были найдены куски масла.

3. Стоит отметить, существовал еще один способ… Перед тем как писать икону, брали доску и поливали ее маслом. Когда доска высыхала, художник приступал к рисованию. Затем в зрачках прокалывали крохотные дырочки. От излучаемого свечами тепла иконы начинали «потеть» маслом, которое вытекало сквозь дырочки.

Порой самим священнослужителям становится стыдно за такое кощунство со стороны их коллег. Вот отрывок из интервью митрополита Нижегородского, которое он дал в 2001 году: «Есть у нас приход в Богородском районе. Вдруг подняли шум-гам: 68 икон замироточило! Я за голову взялся. Ребята, надо же какую-то совесть иметь! Быстро создали комиссию. Все иконы протерли. Храм опечатали и закрыли. Неделю стоял. Хоть бы одна капелька появилась!»

Интересно, как божьи посланники не боятся гнева Господнего, вводя в заблуждение миллионы христиан по всему миру. Лично я отношу себя скорее к верующим людям, чем религиозным. Как по мне, в любой религии главное — это личные отношения человека с Богом. А показухой пусть занимаются те, кому это нужно. А ты что думаешь по этому поводу?