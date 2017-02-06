Вселенной нужны Живые Души, а не углеродные копии и тиражированные клоны

Среди нас живут люди, чьи души уже воплощались на Земле бесчисленное число раз, на протяжении многих и многих веков. Как узнать такого человека из толпы? Как у знать в нем себя?



Каково это — приходить снова и снова, увеличивая свой жизненный багаж раз за разом — и начиная, тем мне менее, каждый раз с чистого листа?

Наши прошлые жизни, наш предыдущий опыт скрыт от нас — Вселенная милосердно опускает завесу перед нашим сознанием и памятью, ограничивая доступ туда, где находится бесчисленное количество пройденных дорог и горьких потерь. Если бы мы помнили всё — мы бы сошли с ума.

И тем не менее, что-то же должно остаться? Как вы можете знать — жили ли вы в прошлом на Земле, раньше? Сколько жизней у вас за плечами?

Есть различные способы выяснить это — начиная ретроспективой памяти и регрессивным гипнозом, и заканчивая опытами глубокой медитации и трансовых состояний. Но всё же есть нечто универсальное, что может свидетельствовать о долгом предыдущем опыте и без всего этого.

Некие знаки, некие признаки того, что могут чувствовать и понимать, и знать лишь «старые души» — те, кто не первый раз на Земле. И не второй. У кого за плечами долгая цепь прежних инкарнаций.

Потребность в уединениии, изоляции от других, наслаждение от одиночества.

Таких людей называют иногда интрoвертами, слабо социализированными членами общества — даже социопатами, но правда в том, что одиночество для таких людей — естественное обыденное состояние: они наслаждаются тем временем, которое проводят сами с собой.

Им комфортно их одиночество. Им достаточно быть просто собой, по сути — им никто не нужен. Им не нужно одобрение или оценка со стороны, общественное признание своих заслуг — они и так знают кто они и что они.

Знают давно, знают всё — потому что приходят в этот мир не первый раз. Они были здесь прежде, они были среди людей — на протяжении веков. И в глубине души есть понимание, что жизнь, по сути — игра, где сценарий известен, финал очевиден, развитие сюжета предсказуемо.

Нет, они не отшельники. Они не чураются компаний, но с большим комфортом и пользой для собственного развития провели бы время на скамье в парке, наблюдая за звёздами или слушая голоса птиц, с редким хорошим другом или наедине с книгой, музыкой.

Потребность в непрестанном развитии и обучении, стремление к росту и новым знаниям.

Они не успокаиваются на достигнутом. Они не боятся менять и меняться, с лёгкостью расстаются с тем, чего уже достигли, ради того, что ещё впереди. В них нет страха потерь. Они живут жизнью, которая даёт рост, новый опыт, развитие, — жизнью, неразумной в глазах других, любящих покой, комфорт и стабильность.

Они ценят ступени собственного развития настолько, что готовы пройти через боль, страдания, ограничения в чём-либо, потери, через взлёты и падения — чтобы узнать ещё больше о себе, обогатить себя новым опытом и новыми знаниями, открыть в себе новые грани.

Безопасность — в конце их путешествия здесь, на Земле, они хотели бы получить это меньше всего.

Отказ от общепринятого, альтернативные вкусы, взгляды, предпочтения. Альтернативная, непопулярная точка зрения, особое, своё мнение.

Средства массовой информации для них слишком предвзяты, обманчивы, поверхностны, загрязнены цинизмом и агрессией, и не несут ничего нового или полезного — за очень, очень редким исключением.

Они не любят радио, спокойно живут без ТВ. Образ жизни окружающих людей кажется им иной раз глупым, бестолковым; иной раз — скучным, вызывающим разочарование своей бессмысленной, бесцельной тратой сил и времени.

Глубокое, безошибочное считывание и понимание человеческой сущности.

Они умеют «читать» людей. Иногда — с детских лет, проявляя в юном возрасте неожиданно зрелую мудрость и понимание. Достаточно понаблюдать за людьми некоторое время, вступить с ними в недолгое взаимодействие, минутное общение — они уже знают их натуру, жизнь, их радости, заботы, страхи и проблемы, их образ жизни и возможности.

Им ясны и понятны причины их поступков — в прошлом, настоящем и будущем. Словно у них некое программное обеспечение внутри, позволяющее «скачивать», мгновенно информацию об окружающих людях, о других душах.

Это оттого, что в долгой истории прежних воплощений своей души они взаимодействовали с тысячами и тысячами людей. Они знакомы и с общим поведением, и с психологией людей, и архетипами личности — и для них нет ничего нового в современных людях, ничего такого, чего бы они не знали и не встречали ранее, сотни и тысячи лет назад.

Они не субъективны — но наблюдательны и безошибочны. Чувствуя людей интуитивно, они видят реальные намерения и желания окружающих.

Им не нужны никакие проверки, чтобы узнать, как человек к ним в действительности относится: они видят это в свете их глаз, звуках голоса, в неуловимых переменах и сдвигах энергетического поля при общении — они всё это проходили много раз раньше, и нет ничего нового под солнцем: всё те же людские страсти и желания, чувства и эмоции.

К ним тянутся люди — они оказывают на них необычное влияние, имея проницательность и мудрость, и понимание жизни много большее, чем обычный средний человек.

К ним обращаются за советом, не взирая на то, что они могут быть на 10, 15, 25 лет моложе того, кто пришёл за помощью или объяснением: это не имеет значения, ибо они прожили здесь несколько жизней, иногда — десятки, и их душа знает, как справится с невзгодами, пережить трудные времена.

Они не первый раз здесь, хорошо знают жизнь, и в состоянии помочь другим в их переживаниях. Они знают ценность и важность таких вещей, как терпение, уверенность в честности того, кто рядом, самоанализ и осознание себя.

Они хорошо и быстро усваивают уроки Жизни и всегда слышат то, что Жизнь говорит им: они вообще быстро обучаемы. То, что для другого потребует 10 лет, чтобы научиться — для них может занять всего 1 год: ведь их души уже проходили это раньше.

Они часто не вписываются в общество людей.

Они чувствуют себя немного неуместно всю жизнь — начиная детскими компаниями, потом в школе, институте, в рабочем коллективе среди коллег, в семье и в кругу родственников, на общих праздниках — словом, везде.

Но им необычайно хорошо с друг другом. Особенно, если это половинки одной души.



Окружающая система, как правило, безжалостна к ним. Но никакие невзгоды не способны их разлучить.

Они пытаются вести себя «правильно», чтобы вписаться и привыкнуть, и стать как все, но всё это кажется бессмысленным: это вроде как быть львом, который думает всю свою жизнь, что он — овца, пытается думать и вести себя, как овца, делает вид, что он — овца. Но в глубине души понимает, что он нечто гораздо большее, чем пытается казаться. Он обнаруживает, что не смотря на все старания, превосходит окружающих во многом, а его жизнь, которую он пытается вести — притворство, словно ролевая игра.

Они действительно не знают, как вписаться в окружающее общество и стать, как все: наверняка они пытались раньше, но чувствовали неловкость и потерпели неудачу. Но для них это нормально: они не знают, как это быть «нормальным», они искренне не понимают, как некоторые люди могут быть однообразно счастливы и довольны всем, словно под копирку.

У них больше странностей и причуд, чем у обычных людей, и оттого им сложнее найти единомышленников, друзей.

Иногда им кажется, что они проживают словно не свою жизнь; что люди вокруг поступают крайне неразумно, и всё вокруг устроено не лучшим образом…

Они понимают, что Жизнь непостояна, полна перемен, и нельзя всё воспринимать, как должное.

И если вы отождествляете себя хотя бы с одной из этих вещей, если чувствуете себя «старым» не по годам, можете быть уверены — вы не первый раз живёте здесь, на Земле.

Не позволяйте никому говорить вам, что вы должны измениться, чтобы соответствовать ожиданиям мира вокруг вас. Вселенной не нужно больше углеродных копий и тиражированных клонов, ей нужны Живые Души.

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