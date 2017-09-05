Время в Мире душ: одномоментность, воплощения, рождение задним числом

Сегодня мы с вами разберемся с фокусами времени, которые вызывают наибольшее количество вопросов у тех, кто начинает вспоминать свои прошлые жизни. Вызывает недоумение, когда несколько разных просмотренных воплощений приходятся на один и тот же промежуток времени. И тогда вы кривите гримасу: “Ну все ясно, это просто бред! Такого быть не может. Я просто фантазирую!” Все бы ничего, но один из нас мама, а другой ребенок. Соответственно, рождаемся мы с приличной разницей во времени. Как такое возможно?

Всё происходит одномоментно

Если верить ученым-физикам Джону Уилеру и Брайс-Де Витту, продолжающим труды Альберта Эйнштейна, то времени не существует в природе. Его придумали люди для удобства и организации своей жизни. Но если существование времени в нашем мире вопрос для многих спорный, то в Мире душ оно отсутствует абсолютно. Там даже нет такого понятия. Вот, что пишет Алексей Светомиров в своей книге “Как избавиться от Эгоизма? Любовь в действии”:
“Время – это четвертое измерение нашей Вселенной. Все время существует одновременно. Можно представить его в виде картотеки пластин. Каждая пластина – какое-то время. Можно вынуть ее, переставить местами или сделать все, что хотим. Нет прошлого или будущего, прошлых жизней и будущих – все жизни и все воплощения происходят сейчас. Если вы были в прошлой жизни египетской царицей или рыцарем – это происходит прямо сейчас, а не в прошлом. И не прошлые жизни влияют на настоящую. Всё влияет на всё.
Действия, совершённые в этой жизни – автоматически меняют и все остальные. То есть сделали мы что-то хорошее здесь, а у египетской царицы тоже произошло что-то хорошее. Сделали плохое – и реакция пошла на все жизни и все времена. И в будущее тоже. То есть уже сейчас, в этой жизни, занимаясь любыми делами – мы творим и перекраиваем историю и наше будущее в прямом смысле. Душа не просто может пребывать в двух и более телах одновременно. Она пребывает сразу во всех телах, которые жили или когда-либо будут жить“. Имея огромный опыт в работе с прошлыми жизнями как своими, так и моих клиентов и студентов, я могу полностью подтвердить эту концепцию. Она отлично объясняет феномен, когда две души прыгают в воплощение одновременно, а рождаются с разницей в 20-30 лет.

Параллельные воплощения

Но обычному человеку очень сложно представить себе, как это происходит. Даже если в теории более-менее понятно, то на практике абракадабра получается. Поэтому, вспоминая прошлые жизни, мы выстраиваем их образно в некую линейную последовательность для удобства восприятия. Но и тут происходит неувязка — эта последовательность не соответствует линейному времени на Земле, не совпадает с историческими периодами. Как это выражается? Например, душа воплощается в начале 20 века и живет в теле революционера в России. После его смерти она воплощается в Древней Греции крестьянкой. Затем живет жизнью художника эпохи Ренессанса. А после может отправиться в 23 век. Затем снова в начало 20-го. И так происходит много раз.
В этом случае, например, в начале 20-го века воплощения души будут параллельными. И теоретически два человека с одной и той же душой могут встретиться. Но эта душа будет иметь разный опыт. То есть одна душа в разных версиях: более молодая и более опытная. Напомню, что возраст души измеряется не временем ее жизни, так как оно отсутствует в тонком мире, а количеством полученных опытов.

Рождение “задним числом”

Еще один неожиданный и любопытный пример разницы во времени хочу привести. В одной из своих жизней моя душа сделала незапланированный выбор. В результате погиб человек, который должен был стать моим другом и партнером по жизни. Именно с этим взаимодействием были связаны основные задачи души на жизнь. И чтобы воплощение не проходило зря из-за допущенной оплошности, был рожден другой персонаж, который и сыграл нужную роль. Получается, что человека родили “задним числом”, изначально он не был запланирован. Но к моменту нашей встречи он должен был быть уже взрослым и обладать необходимыми чертами и навыками, чтобы мы встретились и прожили нашу жизнь вместе.Я никогда не встречала до этого похожего случая. Столкнулась с этим лишь на практике, в своих собственных воспоминаниях. А имеющийся опыт не позволяет мне сомневаться в подобных ситуациях. Не знаю, стало ли вам понятнее, почему возможны параллельные воплощения и как это происходит. Во всяком случае, я показала вам, что это возможно. И нет повода для сомнений в правдивости ваших воспоминаний. И самое главное — учитесь доверять себе и тому, что вам открывается!

Поделитесь в комментариях, были ли у вас истории с нестыковками во времени, вызывающие сомнения, недоумение?

Стиль изложения автора сохранён. Мнение
редакции может не совпадать с мнением автора.
Автор: Наталья Голубкина
Загрузка...

6 thoughts on “Время в Мире душ: одномоментность, воплощения, рождение задним числом

  1. Проснитесь люди! Как же надоели фантазии,теории и гипотезы всех учёных и Игоря Прокопенко и Анны Чапман по РЕН ТВ ! Узнайте Истину про Мир Невидимый вокруг Вас и про Вселенную ! НЛО! Марс! Вся Вселенная общается между собой и с нами,Землянами, Только Через Телепатическую Связь !!! с 1994 идёт приём Полезной и Важной информации через Новых Избранных Связных Вселенной! о Шамбале, о Атлантиде, о Телепатии, о 3;4и5 глазе, о Марсе, о Луне, о НЛО и Пришельцах, о Душе человека, о Жизни после смерти и … более подробно здесь: Истина, которую должен знать каждый Разумный Землянин !!! Обогащайтесь Новыми Знаниями от Вселенной !!! … и смотрите Новые Познавательные фильмы ! Уже 16 фильмов!!!

    Ответить

  2. как это все интересно…я тоже задаюсь такими вопросами,но пока не на все есть ответы

    Ответить

  3. Здравствуйте. Очень рада, что прочитала вашу статью. Теперь все встало на свои места. У меня постоянные вспышки в сознание, миллисекундные переключения в голове с одной жизни на другую. Я всегда думала, что я схожу с ума, а теперь понимаю, что происходит. Я живу несколькими жизнями одновременно. В одной я деревенская девушка где-то 18 века, в второй я ведьма в средние века в Англии, в третьей я все время покупаю дом, что-то с недвижимостью, начало 60х в четвертой богатый дом с восточным убранством. Когда случаются эти как я называю их вспышки, мне очень больно, ощущение острой тоски, чего-то потерянного. Пытаюсь ухватиться за только что виденное, и не могу , очень мимолетно. Спасибо за то, что Вы мне помогли осознать, что это такое со мной постоянно происходит…

    Ответить

  4. Когда у меня астральное тело выпадает из физического, то время вообще останавливается , то что времени не существует и это всего лишь пространственная еденица- это правда)

    Ответить

  6. с вами согласен но пока вы прояснили очень поверхносто если можно подробнее буду блогадарен

    Ответить

Есть что сказать? Оставьте комментарий.

Ваш email адрес нигде не публикуется и не передаётся третьим лицам.