Время в Мире душ: одномоментность, воплощения, рождение задним числом

Сегодня мы с вами разберемся с фокусами времени, которые вызывают наибольшее количество вопросов у тех, кто начинает вспоминать свои прошлые жизни. Вызывает недоумение, когда несколько разных просмотренных воплощений приходятся на один и тот же промежуток времени. И тогда вы кривите гримасу: “Ну все ясно, это просто бред! Такого быть не может. Я просто фантазирую!” Все бы ничего, но один из нас мама, а другой ребенок. Соответственно, рождаемся мы с приличной разницей во времени. Как такое возможно?

Всё происходит одномоментно

Если верить ученым-физикам Джону Уилеру и Брайс-Де Витту, продолжающим труды Альберта Эйнштейна, то времени не существует в природе. Его придумали люди для удобства и организации своей жизни. Но если существование времени в нашем мире вопрос для многих спорный, то в Мире душ оно отсутствует абсолютно. Там даже нет такого понятия. Вот, что пишет Алексей Светомиров в своей книге “Как избавиться от Эгоизма? Любовь в действии”:

“Время – это четвертое измерение нашей Вселенной. Все время существует одновременно. Можно представить его в виде картотеки пластин. Каждая пластина – какое-то время. Можно вынуть ее, переставить местами или сделать все, что хотим. Нет прошлого или будущего, прошлых жизней и будущих – все жизни и все воплощения происходят сейчас. Если вы были в прошлой жизни египетской царицей или рыцарем – это происходит прямо сейчас, а не в прошлом. И не прошлые жизни влияют на настоящую. Всё влияет на всё.

Действия, совершённые в этой жизни – автоматически меняют и все остальные. То есть сделали мы что-то хорошее здесь, а у египетской царицы тоже произошло что-то хорошее. Сделали плохое – и реакция пошла на все жизни и все времена. И в будущее тоже. То есть уже сейчас, в этой жизни, занимаясь любыми делами – мы творим и перекраиваем историю и наше будущее в прямом смысле. Душа не просто может пребывать в двух и более телах одновременно. Она пребывает сразу во всех телах, которые жили или когда-либо будут жить“. Имея огромный опыт в работе с прошлыми жизнями как своими, так и моих клиентов и студентов, я могу полностью подтвердить эту концепцию. Она отлично объясняет феномен, когда две души прыгают в воплощение одновременно, а рождаются с разницей в 20-30 лет.

Параллельные воплощения

Но обычному человеку очень сложно представить себе, как это происходит. Даже если в теории более-менее понятно, то на практике абракадабра получается. Поэтому, вспоминая прошлые жизни, мы выстраиваем их образно в некую линейную последовательность для удобства восприятия. Но и тут происходит неувязка — эта последовательность не соответствует линейному времени на Земле, не совпадает с историческими периодами. Как это выражается? Например, душа воплощается в начале 20 века и живет в теле революционера в России. После его смерти она воплощается в Древней Греции крестьянкой. Затем живет жизнью художника эпохи Ренессанса. А после может отправиться в 23 век. Затем снова в начало 20-го. И так происходит много раз.

В этом случае, например, в начале 20-го века воплощения души будут параллельными. И теоретически два человека с одной и той же душой могут встретиться. Но эта душа будет иметь разный опыт. То есть одна душа в разных версиях: более молодая и более опытная. Напомню, что возраст души измеряется не временем ее жизни, так как оно отсутствует в тонком мире, а количеством полученных опытов.

Рождение “задним числом”

Еще один неожиданный и любопытный пример разницы во времени хочу привести. В одной из своих жизней моя душа сделала незапланированный выбор. В результате погиб человек, который должен был стать моим другом и партнером по жизни. Именно с этим взаимодействием были связаны основные задачи души на жизнь. И чтобы воплощение не проходило зря из-за допущенной оплошности, был рожден другой персонаж, который и сыграл нужную роль. Получается, что человека родили “задним числом”, изначально он не был запланирован. Но к моменту нашей встречи он должен был быть уже взрослым и обладать необходимыми чертами и навыками, чтобы мы встретились и прожили нашу жизнь вместе.Я никогда не встречала до этого похожего случая. Столкнулась с этим лишь на практике, в своих собственных воспоминаниях. А имеющийся опыт не позволяет мне сомневаться в подобных ситуациях. Не знаю, стало ли вам понятнее, почему возможны параллельные воплощения и как это происходит. Во всяком случае, я показала вам, что это возможно. И нет повода для сомнений в правдивости ваших воспоминаний. И самое главное — учитесь доверять себе и тому, что вам открывается!

Поделитесь в комментариях, были ли у вас истории с нестыковками во времени, вызывающие сомнения, недоумение?

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