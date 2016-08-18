Время религий прошло

Наши предки прекрасно ориентировались в Жизни Живого Космоса и его законах. Их глубокие познания о Мироздании сегодня в обиходе называют Ведизмом, или прямым Веданием, ничего общего не имеющего с религией. Это наука целостного Знания.



В этой связи очень важно разобраться в различиях между Знанием и религией. Это важно еще и потому, что многие люди сегодня интересуются ведическим наследием, но при этом, по неопытности или наивности, возрождение традиций видят как возрождение некой языческой неорелигии по типу РПЦ но с русскими богами и ритуалами, опять же не имеющей ничего общего с научным Ведизмом.

А ведь все просто. Что такое Веда, Ведание? Это ЗНАНИЕ. Прямое Космогоническое Знание. Единая Наука и метафизика в одном целом .



Это Мировоззрение, основанное на постижении Живого Разумного Космоса и его заКонов, не отвергающее как чувственное восприятие так и разумный анализ.

Еще в 19 веке знаменитые русские ученые Вернадский,Чижевский, Менделеев, Циалковский пытались воссоздать для нас современную версию ведизма — научный Космизм, учение о Ноосфере. (http://biofile.ru/bio/21312.ht…

Космизм ( Ведизм) не разделяет предмет изучения на Материальные и Духовный части, как это делает материалистическая ныне наука или оккультная религия, которые разделили между собой ЕДИНОЕ прежде ЗНАНИЕ.

Попробуем разобраться подробнее.

Когда появляются религии?

Тогда, когда в результате неких катаклизмов уровень сознания людейдеградирует, теряется способность к прямому знанию, а письменные первоисточники Знания прячутся или уничтожаются.

Вспомним знаменитые герметические общества древности, например- царь Ашока и 9 посвященных и т.д..

На фоне общей утраты знаний большинством людей, небольшая кучка сохранивших знание и ведающих жрецов, получает практически неограниченные возможности для манипулирования сознанием простого населения и получает над ним неограниченную власть.

Вот тогда то эта одержимая властью «великая кучка» и становится невидимой элитой (Глобальным Предиктором и т.д.) и начинает безжалостно уничтожать несогласных с ней других посвященных ( конкурентов по знанию ), а для управления толпой создавать примитивные культы — религии.

Давайте присмотримся внимательнее.

Все учителя человечества, будь то Гермес Триметист, Будда или Христос и другие, пророки и учителя человечества не СОЗДАВАЛИ религий!

Они принесли ЗНАНИЕ, и тем кто был готов ( ученики) передавали его напрямую устно , а для простого народа, пока еще неготового к знанию, использовали образный язык притч! Тех кто опирался на «священные» книги Христос прямо звал книжники, так как чистое не искаженное ЗНАНИЕ всегда внутри нас, а не в переписанных сотню раз книгах.

Никаких «священных» книг! Знание что Святые передавали, всегда получено на личном опыте изнутри себя и усвоить его способны были лишь единицы! (Впрочем как и сейчас).

А вот когда учителя «уходят» — появляются «священные» книги, которые пишут незнающие , и как правило, лишь через много лет после его смерти. И эти записи легко корректируются Хозяевами Мира в «нужную» сторону.

Вот тогда то «некто» и возглавляет новое учение и направляет в нужную ему сторону. Вспомним императора-язычника Константина, лишь для укрепления империи создавшего христианство как государственную (!!!) религию. Так же было и с другими религиями.

А кто распинает учителей? Тот кто боится истины . Тот кто делает ставку на слепую веру, на бездумное поклонение. (Батюшка всегда прав, зачем напрягать мозги, брать ответственность за свою жизнь на себя? Пусть обо мне позаботится кто то другой). Так люди становятся безвольными рабами, отдавая свою волю другому.

Нужны чудеса чтоб поверили? Для мастеров оккультистов это так просто. Главное знающих конкурентов убрать. Вот и запылали костры инквизиции…