Время религий прошло

В своих статьях я часто поднимаю тему развития человека. Человечество стоит на грани перехода в новое качество, из человека разумного в человека Космического. Или, за его неготовностью, к деградации до первобытного животного начала с последующим переформатированием…
Наши предки прекрасно ориентировались в Жизни Живого Космоса и его законах. Их глубокие познания о Мироздании сегодня в обиходе называют Ведизмом, или прямым Веданием, ничего общего не имеющего с религией. Это наука целостного Знания.
В этой связи очень важно разобраться в различиях между Знанием и религией. Это важно еще и потому, что многие люди сегодня интересуются ведическим наследием, но при этом, по неопытности или наивности, возрождение традиций видят как возрождение некой языческой неорелигии по типу РПЦ но с русскими богами и ритуалами, опять же не имеющей ничего общего с научным Ведизмом.
А ведь все просто. Что такое Веда, Ведание? Это ЗНАНИЕ. Прямое Космогоническое Знание. Единая Наука и метафизика в одном целом .
Это Мировоззрение, основанное на постижении Живого Разумного Космоса и его заКонов, не отвергающее как чувственное восприятие так и разумный анализ.
Еще в 19 веке знаменитые русские ученые Вернадский,Чижевский, Менделеев, Циалковский пытались воссоздать для нас современную версию ведизма — научный Космизм, учение о Ноосфере. (http://biofile.ru/bio/21312.ht…
Космизм ( Ведизм) не разделяет предмет изучения на Материальные и Духовный части, как это делает материалистическая ныне наука или оккультная религия, которые разделили между собой ЕДИНОЕ прежде ЗНАНИЕ.
Попробуем разобраться подробнее.
Когда появляются религии?
Тогда, когда в результате неких катаклизмов уровень сознания людейдеградирует, теряется способность к прямому знанию, а письменные первоисточники Знания прячутся или уничтожаются.
Вспомним знаменитые герметические общества древности, например- царь Ашока и 9 посвященных и т.д..
На фоне общей утраты знаний большинством людей, небольшая кучка сохранивших знание и ведающих жрецов, получает практически неограниченные возможности для манипулирования сознанием простого населения и получает над ним неограниченную власть.
Вот тогда то эта одержимая властью «великая кучка» и становится невидимой элитой (Глобальным Предиктором и т.д.) и начинает безжалостно уничтожать несогласных с ней других посвященных (конкурентов по знанию), а для управления толпой создавать примитивные культы — религии.
Давайте присмотримся внимательнее.
Все учителя человечества, будь то Гермес Триметист, Будда или Христос и другие, пророки и учителя человечества не СОЗДАВАЛИ религий!
Они принесли ЗНАНИЕ, и тем кто был готов ( ученики) передавали его напрямую устно, а для простого народа, пока еще неготового к знанию, использовали образный язык притч! Тех кто опирался на «священные» книги Христос прямо звал книжники, так как чистое не искаженное ЗНАНИЕ всегда внутри нас, а не в переписанных сотню раз книгах.
Никаких «священных» книг! Знание что Святые передавали, всегда получено на личном опыте изнутри себя и усвоить его способны были лишь единицы! (Впрочем как и сейчас).
А вот когда учителя «уходят» — появляются «священные» книги, которые пишут незнающие, и как правило, лишь через много лет после его смерти. И эти записи легко корректируются Хозяевами Мира в «нужную» сторону.
Вот тогда то «некто» и возглавляет новое учение и направляет в нужную ему сторону. Вспомним императора-язычника Константина, лишь для укрепления империи создавшего христианство как государственную (!!!) религию. Так же было и с другими религиями.
Нужны чудеса чтоб поверили? Для мастеров оккультистов это так просто. Главное знающих конкурентов убрать. Вот и запылали костры инквизиции…
И вот теперь поговорим о нашем времени… Энтузиасты науки подошли вплотную к разгадке этих » чудес». Шипов и Горяев с ДНК, холодный синтез и энергия вакуума… И тут же Хозяева создают комиссии по лже науке. Терять свою власть очень не хочется.
Последний ход — расчеловечение. Провозглашена свобода во всех низменных страстях. Теперь гораздо проще подчинить людей инстинктам и эмоциям, зачем им лишние мысли. Таким стадом так просто управлять… И вновь религия, с ее передоверием своей воли пасторам вышла на первые планы. И присмотритесь внимательно, с каким ожесточением люди вновь режут друг друга, передаверяя свою ответственность на пасторов мифического религиозного Бога?
Задачи Души на Земле…
Человечество вновь забыло зачем оно живет на Земле…