Время от времени люди встречают странных пришельцев похожих на человечка из «Мишлен»

Маленькие зеленые или серые человечки с огромным черными глазами – разве не такие ассоциации возникают при упоминании слова «инопланетяне»? Однако существует еще одна категория пришельцев, массовое появление которых наблюдалось в отдаленных местах Испании, Аргентины и США в 70-х годах прошлого столетия.
Человекообразные существа в кольчатых дутых костюмах, которых очевидцы сравнивали с Бибендумом, талисманом французского производителя шин «Мишлен», связанные с несколькими инцидентами с НЛО, до сих пор остаются малоизученными.
«Человечек из Мишлен» по имени Бибендум (Bibendum) это рекламный талисман французской компании по производству шин
Один из таких случаев произошел в воскресенье, 14 марта 1976 года в провинции Кастельон на востоке Испании. Висенте Корелл и его жена Кармен возвращались с призывного пункта CIR-7, где провожали своего сына на срочную службу в морскую пехоту, по маленьким дорогам в родной город Альменара.
Около 10:00 вечера пара столкнулась со странным явлением – в ночном небе слева от их «Рено 4L» появился блестящий белый овальный объект.
Полагая, что это фары автомобиля на соседнем холме, они продолжали двигаться по дороге, но не успели проехать несколько десятков метров, как стало происходить что-то странное. Встревоженные супруги в свете фар своего автомобиля увидели поднимающийся над землей «светящийся торнадо» и были поражены, когда увидели, что это был человек.
«Я полагаю, что у него было две ноги, — рассказал Висенте Корелл выдающемуся испанскому исследователю Хуану Хосе Бенитесу, который расследовал это дело, — потому что он напомнил мне человеческую фигуру. Но так как ноги были расположены близко друг к другу, он был больше похож на колонну, чем на человека. Он был высокий, красивый и одет в цельный комбинезон…»
Диковинное существо стояло на земле, как солдат навытяжку и смотрело прямо в сторону автомобиля. Первоначальная заинтересованность семейной пары сменилась на страх, так как фары их «Рено» внезапно погасли, оставив их в кромешной тьме. Запах горящих проводов вскоре заполнил пассажирский салон, и Корелл был вынужден остановиться. Когда все это произошло, объект исчез в темноте. Электрическая система автомобиля сгорела, и Висенте и Кармен Корелл оставалось лишь гадать, что же случилось.
Рисунки очевидцев после встречи со странными существами
По мнению исследователя Бенитеса, Кармен Корелл гораздо лучше запомнила все происходящее, чем ее муж, и добавила интересную деталь: костюм на высокой фигуре был сделан из «узких и слегка надутых полосок» от шеи до самой талии. Она сравнила объект с Бибендумом, всемирно известным символом фирмы «Мишлен».
Уфолог Мануэль Одидж, пересматривая это дело, сообщил, что пресловутый «Мишлен» кроме того, что имел физическое тело, вдобавок излучал собственную энергию. Тот факт, что фигура росла в размерах по мере приближения автомобиля, говорит о том, что ее электростатический заряд, ионизируя воздух, увеличивался до точки насыщения до тех пор, пока не стал производить свет.
К тому же фигура, состоящая из отрицательных ионов, не касалась земли. Поэтому, можно предположить, что автомобиль мог соприкоснуться с электростатическим зарядом объекта, в результате чего гуманоид потерял свою яркость из-за того, что его потенциал уменьшился до величины, недостаточной для ионизации, а машина стала отрицательно заряженной, что привело к короткому замыканию.
Хотя сравнение с человеком«Мишлен» вызовет у некоторых людей скептическую улыбку, но на испанском полуострове такое существо видели не один раз. Летом 1960 года Мигель Тимерманс, школьный учитель из Прадо-дель-Рей на юге Испании, отправился на выходные на своем мотоцикле «Lambretta» в город Херес.
Стояло ясное утро, и видимость была неограниченной. Когда он поднялся на холм между Прадо-дель-Рей и городом Аркос, вдруг на обочине появилась колоссальная фигура, одетая в «распухший» красный комбинезон. Гигантское существо медленно двигалось к нему по краю шоссе. На потрясенного учителя нахлынуло такое непреодолимое чувство страха, что он бросил свой мотоцикл прямо посреди шоссе.
Вспоминая об этом событии, Тимерманс отметил, что костюм существа состоял из «концентрических колец», которые тоже напомнили ему о человеке «Мишлен». Невероятная фигура качнулась вперед, сделала несколько шагов. И тут учитель увидел, что за гигантом появилась второе существо ростом немногим более метра, в точно таком же костюме, но одну из его ног охватывало нечто, похожее на глянцевый черный «ботинок». Он двигался очень неловко, будто хромал.
Загадочные фигуры пересекли путь Тимермана по диагонали и исчезли из виду через 30 секунд. Подняв свой мотоцикл, учитель направился к месту, где видел существа в последний раз, но не нашел никаких следов. Этот удивительный случай был опубликован в журнале «Stendek».
Эти странные «Мишлен-мены», по-видимому, не ограничились придорожными прогулками по Пиренейскому полуострову. Фигуры в надутых комбинезонах видели в североамериканском штате Канзас в 1976 году и в Аргентине в 1972 году. Последний случай, связанный с ними, стал самым известным в связи с тем, что у его героя Вентуры Масейраса, семидесятилетнего ночного сторожа из Аргентины, очень быстро выросли новые зубы и даже увеличился уровень интеллекта.
Наверняка были и другие инциденты, но из-за языковых барьеров, они так и остались неизвестными сообществу исследователей НЛО.
Исследователь Дж. Крессон получил свидетельство от жителя французского города Динан по фамилии Дрогует, который однажды вечером в мае 1955 года возвращался домой из кинотеатра и был поражен лучом сине-зеленого света, исходящим от странного объекта, плывущего над землей.
Рядом с объектом находились еще два существа, одетые в объемные металлические комбинезоны, «похожие на человека «Мишлен». На их головах были большие шлемы, и обе фигуры в перчатках были заняты, как показалось очевидцу, сбором образцов почвы.
Одно из существ остановилось, заглянуло в «иллюминатор» стоящего рядом корабля, и испуганный человек понял, что внутри находятся такие же обитатели. Он сказал, что тогда чувствовал состояние, знакомое многим очевидцам близких контактов третьей степени.
Он отчаянно хотел сбежать оттуда, но неизвестная сил удерживала его на одном месте, и он понял, что гуманоиды знали о его присутствии. Он тогда подумал, что они могут вместо сбора образцов почвы даже забрать одного или двух человек.
К счастью, его опасения были развеяны, когда «люди Мишлен» вернулись к своему кораблю и осторожно поднялись в него по лестнице. Человек был заинтригован движениями этих, вероятно, космических визитеров, которые напомнили ему поведение водолазов на дне океана, и их «ботинками» с металлическими кольцами. Корабль стал вращаться с большой скоростью и медленно поднялся в воздух. Только тогда мсье Дрогует смог двигаться, словно освободился от невидимой силы.
Охваченный ужасом он закрылся в своем доме и долго не мог прийти в себя. Человек молчал об этом событии в пятнадцать лет и рассказал о нем только тогда, когда его попросили это сделать представители властей. Статья об этом деле вышла в 1970 году в июньском выпуске престижного французского издания «Lumieres dans la Nuit».
«Люди Мишлен» снова появятся через несколько лет еще в одном отдаленном месте, у восточного побережья Африки на острове Мадагаскар. В 1968 году фермер, собирающий траву для своих животных, столкнулся с блестящим овальным объектом с прозрачным ветровым стеклом, «похожим на ветровое стекло «Пежо-404». Внутри объекта фермер увидел две маленькие фигуры, «одетые в костюмы, как в рекламе «Мишлен».
Понимая, что за ними следят, фигуры решили удалиться, и фермер был ослеплен белой вспышкой света с порывом нагретого воздуха. Овальный НЛО просто исчез, он не взлетел в небеса к далеким звездам, а просто исчезло. Фермер, человек с безупречной репутацией, не колеблясь, рассказал свою историю местной полиции, которые сразу же выехали на место и обнаружили следы радиации на земле и, что более тревожно, на одежде фермера.
На Мадагаскаре произошел еще один интригующий случай, который хотя и не был связан с фигурами в дутых комбинезонах, но подходил под описание подобных событий.
В один из солнечных дней декабря 1976 года подразделение из 23 солдат французского иностранного легиона, участвовавшее в разведывательной операции в пустынной местности острова, видели светящийся объект гладкой овальной формы без опознавательных знаков, имеющий «цвет новой монеты, сияющей на солнце», который очень быстро упал на землю и вызвал мощную ударную волну. Солдаты были парализованы, так же, как мсье Дрогует в 1955 году и безымянный учитель в 1960 году.
«Мы все видели как аппарат приземлился и снова улетел, но никто из нас не заметил потери времени, — сообщил один из легионеров и добавил: — Мы освободились от паралича после того, как объект улетел. Мы были на одном месте все это время, но, когда мы проверили часы, оказалось, что мы не заметили, как прошло три часа».
Это имело серьезные последствия для отряда, который не мог связаться по рации с базой, и легионеры были вынуждены добираться до нее пешком.
Бразилия, которая является горячей точкой НЛО, тоже имеет историю, связанную с этими диковинными гуманоидами, которая произошла 30 августа 1962 года в общине Итабириту. Трое друзей вышли из местного кинотеатра около полуночи, и, когда они дошли до угла улицы, их оживленный разговор был прерван резким свистящим звуком. Они посмотрели вверх и увидели в ночном небе объект, парящий на высоте около 30 метров над эвкалиптовой рощей, которая находилась от них на расстоянии 50 метров.
По словам Луиса Гонзага, одного из трех друзей, к ним направлялось небольшое существо, имеющее сильное сходство с «фигурой от шинного завода «Michelin». Очевидцы видели как толстая фигура с большой головой, короткими руками и ногами, одетая в комбинезон из материала напоминающего тонкую кожу, ритмично шагала к ним.
Двое молодых людей убежали с криками ужаса, а на углу остался только Луис Гонзага, который не мог сдвинуться с места. Через минуту это состояние прошло, при этом приземистый толстяк исчез, а объект в небе стал таким ярким, что осветил всю округу. Свет от НЛО уменьшился, и Гонзага снова смог двигаться. После этого случая очевидец весь месяц страдал от головных болей.