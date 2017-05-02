Время от времени люди встречают странных пришельцев похожих на человечка из «Мишлен»

Маленькие зеленые или серые человечки с огромным черными глазами – разве не такие ассоциации возникают при упоминании слова «инопланетяне»? Однако существует еще одна категория пришельцев, массовое появление которых наблюдалось в отдаленных местах Испании, Аргентины и США в 70-х годах прошлого столетия.

Человекообразные существа в кольчатых дутых костюмах, которых очевидцы сравнивали с Бибендумом, талисманом французского производителя шин «Мишлен», связанные с несколькими инцидентами с НЛО, до сих пор остаются малоизученными.

«Человечек из Мишлен» по имени Бибендум (Bibendum) это рекламный талисман французской компании по производству шин

Один из таких случаев произошел в воскресенье, 14 марта 1976 года в провинции Кастельон на востоке Испании. Висенте Корелл и его жена Кармен возвращались с призывного пункта CIR-7, где провожали своего сына на срочную службу в морскую пехоту, по маленьким дорогам в родной город Альменара.

Около 10:00 вечера пара столкнулась со странным явлением – в ночном небе слева от их «Рено 4L» появился блестящий белый овальный объект.

Полагая, что это фары автомобиля на соседнем холме, они продолжали двигаться по дороге, но не успели проехать несколько десятков метров, как стало происходить что-то странное. Встревоженные супруги в свете фар своего автомобиля увидели поднимающийся над землей «светящийся торнадо» и были поражены, когда увидели, что это был человек.

«Я полагаю, что у него было две ноги, — рассказал Висенте Корелл выдающемуся испанскому исследователю Хуану Хосе Бенитесу, который расследовал это дело, — потому что он напомнил мне человеческую фигуру. Но так как ноги были расположены близко друг к другу, он был больше похож на колонну, чем на человека. Он был высокий, красивый и одет в цельный комбинезон…»

Диковинное существо стояло на земле, как солдат навытяжку и смотрело прямо в сторону автомобиля. Первоначальная заинтересованность семейной пары сменилась на страх, так как фары их «Рено» внезапно погасли, оставив их в кромешной тьме. Запах горящих проводов вскоре заполнил пассажирский салон, и Корелл был вынужден остановиться. Когда все это произошло, объект исчез в темноте. Электрическая система автомобиля сгорела, и Висенте и Кармен Корелл оставалось лишь гадать, что же случилось.