Временные мешки или Плата за магию

Очень часто спрашивают: а чем мы платим? Как правило, подразумевают магию или любое другое воздействие, которое происходит с привлечением третьих сил. Да, например, те же самые расстановки. Хотя что они, как не магия? Тот же принцип подобия, тот же подъем мертвых. Иные расстановки ритуалам магии вуду фору дадут.

Но, впрочем, ладно. О плате.

У человека есть только одна валюта, которой он может платить. Это — время. Время, разумеется, личное, то есть время жизни. Но не понимайте это буквально, как будто бы кто-то наверху сидит и сдвигает на волшебных счетах колобашки, списывая наши года. Просто человек всегда распоряжается своим временем либо в плюс, либо в минус. И в зависимости от принятых решений, замедляет или ускоряет себе ход времени. Вы замечали, что в разные периоды жизни ваше время текло не одинакого? Вот вот, о том и речь.

Что значит распоряжаться временем? Выбирать на что и как его тратить. Чем более бесцельно и бессмысленно мы проводим свои дни, тем медленнее течет для нас время. Но не думайте, что это как-то увеличивает продолжительность жизни. Наоборот, задачи отведенные на жизнь не решаются, возможности текут мимо человека рекой. Отсюда и выражение: «жизнь проходит». Не в том смысле, что ты стареешь, а в том, что твоя жизнь проходит мимо тебя.

Здесь надо еще сказать, что если человек идет по жизни вперед, то время движется на него встречным потоком. В точке встречи всегда происходит СОБЫТИЕ, другое дело, что мы не всегда это осознаем. Птичка запела, собака залаяла во дворе, где-то проехала машина, посигналив зазевавшемуся пешеходу, вы сделали глоток горячего кофе — это все события, наполненные смыслом. И наши проблемы, что мы этот смысл не видим и упускаем возможности насладиться тем, что вокруг нас. Поэтому психологи советуют жизнь «здесь и сейчас», что не всегда возможно, потому что у человека накапливаются долги. Долги — это неотработанные ситуации прошлого.

Эмоциональные переживания, которые не были толком закрыты; несдержанные обещания, которые помнят те, кому они были даны; неосознанные уроки, когда ты уже давно должен быть мудрее и старше, а ты все еще висишь в подростковых комплексах, как будто бы у тебя впереди еще пара веков. Чем больше долгов, тем больше человек «не в себе». Не в том смысле, что с головой что-то не так, а в том, что должен он уже быть совершенно другим. Вы можете спросить: кому должен? Себе! Но чтобы развернуть этот тезис, нужно уйти совсем далеко от темы времени и коснутся изначального выбора души. Но это долго, поэтому об этом потом.

Итак, время течет из будущее в прошлое, унося с собой отработанный материал, а все что мы не отработали, повисает в виде наших кармических долгов. Среди них есть долги людям, а есть себе. И те, и другие придется возвращать, вот только когда и в каком виде? Вот тут и всплывает снова вопрос всяческой магической и психологической работы. Можно ею ускорить ход времени и семимильными шагами вернуться вперед. (Да, это не описка, именно — вернуться вперед!) Можно! А плата? А плата будет деньгами, которые ты заработал, отдавая свое время кому-то (начальнику, государству). Не нужна бы была бы тебе психотерапия, потратил бы деньги на что-то другое. В общем, такой совсем примитивный счет. Не зря говорят, «плата деньгами самая легкая» и это действительно так.

Но бывает, что денежной оплаты не достаточно. Не в том смысле, что мало, а в том, что нет такой адекватной суммы денег, которая бы закрыла твой счет. И никто не решится взять с тебя такую сумму, а если и решится то все равно это будет некая условность. Обычно это касается моральных долгов. Кстати, самые большие «суммы» списываются с нас за обиды, нанесенные тем, кто нас любит. Потому что они беззащитны в своей любви. И вот когда очевидно, что деньги тут не помогут, у человека берут время. Берут, конечно, не люди, а уже Силы. В прямом смысле слова. Человек проваливается во «временной мешок». События замедляются, доходы резко уменьшаются или пропадают вовсе, люди начинают обходить тебя стороной, планы срываются и вокруг словно вакуум образуется. И очень специфическое ощущение «темноты» вокруг и в душе. Вот это — «мешок»!

Смысл изоляции в том, чтобы дать тебе подумать и отработать то, что необходимо. Иначе дальше ты просто не сможешь идти. Нередко «временные мешки» возникают перед важной жизненной развязкой. В психологии она называется квантовым скачком, в магических теориях — перекрестком. Если вы оказались в таком состоянии, то нужно срочно пересматривать прошлое. И искать, искать, искать, что сделали не так. И быстренько исправлять. Причем до какого-то момента все, что бы вы не делали, будет вызывать ощущение «как будто в трубу». Нужно накопить много энергии, сделать много маленьких шагов в направлении тех людей, которых вы обидели, и исправлении тех ситуаций, которые допустили, чтобы урок был зачтен и вас выпустили из «временного мешка». Но когда это произойдет, все снова восстановится. И деньги, и удача, и люди снова придут.

И, раз с магии начала, то ей и закончу. Магия (и психология) может помочь правильно выстроить ход событий, что отработка произошла как можно быстрее. Но просто заменить черное на белое никакая магия не может. Это тоже надо понимать. Если вы чувствуете, что у вас давно и долго идет что-то не так.

Вы топчетесь на месте, стреляете холостыми и уже потеряли счет неудачам — обращайтесь за помощью.

Вас сдвинут с мертвой точки, а дальше пойдете сами. Если готовы идти. Если хотите совсем чуда, чтобы ничего не делать, а оно посыпалось — лучше вообще не тратьте деньги, потому что так не бывает. Ну и чувствуйте время! Помните, что оно не безгранично и оно самый ценный ресурс!опубликовано econet.ru

Автор: Елена Шубина