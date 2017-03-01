Впервые увидел свет секретный доклад Берии Сталину о предателях Родины

Серия публикаций из так называемой «Особой папки» Сталина — это особо важные документы, которые ложились на стол Генерального секретаря ЦК ВКП (б). Часть из этих докладов засекречена до сих пор, но с некоторых, которые и вошли в эту рубрику, недавно снят гриф секретности.

Для публикации выбран период с 1944 по 1953 годы — с того времени, как Красная Армия начала успешно наступать против гитлеровских войск, до смерти Иосифа Сталина.

Публикующиеся документы позволяют почувствовать дух и общее настроение той суровой эпохи — за скупыми цифрами и перечислениями захваченных диверсантов, уничтоженных врагов и подсчетом уничтоженных в Крыму фашистами мирных жителей стоит исковерканная войной страна.

Первый документ — доклад Сталину о том, как войска НКВД зачищают тылы наступающей Красной Армии, датированный 8 января 1944 года. В рассекреченной бумаге говорится, что только в 1943 году органы госбезопасности задержали на освобожденных от немецких войска территориях почти миллион (931 тысячу) человек. Среди них — 582 тысячи военных и 349 тысяч гражданских.

Но только 80 тысяч из общего числа задержанных было разоблачено и арестовано по разным обвинениям — как говорится в докладе, это 4822 немецких агента, 14626 изменников и предателей, 5663 полицейских и карателей, 21022 немецких ставленников и пособников, 23418 дезертира, 929 мародеров и 9816 — прочий преступный элемент.

Также в документе «Особой папки» сообщается, что было задержано 95 агентов-парашютистов германской разведки — их передали органам «Смерша». Отдельно в докладе подчеркивается, что больше всего задержанных — в тылах Западного, Белорусского и 3-го Украинского фронтов.

Известно, что уже в 1943 году в тылах Красной Армии действовали вооруженные банды — ликвидировано 114 таких группировок, в которых состояли преимущественно дезертиры и пособники немцев. Войскам НКВД часто приходилось вступать в настоящие боестолкновения с бандитами и диверсантами — так, в документе на имя Сталина указано, что только в тылах Карельского фронта в 1943 году произошло 29 боев с разведчиками и диверсантами противника.

При этом, кроме выполнения основных задач по охране тылов, войска НКВД привлекались для участия в боях с регулярными немецкими частями — для этого, как говорится в докладе, было задействовано три полка и три неотдельных батальона. Доклад о деятельности войск НКВД подготовлен от имени Лаврентия Берии.

Еще один гвоздь в гроб сванидзе: архивные документы подтверждают, что в СССР были предатели и шпионы, которые сидели в ГУЛАГе или шли в расход и которых потом Сванидзе записали в жертвы кровавого режима

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