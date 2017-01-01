ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ ЖЕНЩИНЕ УЖЕ НЕ НУЖНЫ МУЖЧИНЫ

У каждой женщины есть секретный возраст, когда мужчины ей становятся безразличны. И в сексуальном смысле, и вообще. У одних это происходит ближе к пенсии, у других в районе климакса, а третьи вовсе решают это к тридцати. Определяется такая женщина, забившая на мужчин, на раз.

Главный признак — она тетка! С плохой прической, усталыми глазами и отложениями в ненужных местах. Нудная, ворчливая, и с обрезанными крыльями. Что с ней произошло? Вступила в возраст, когда мужчины не нужны, сдалась под грузом обид и разочарований.

Почему возраст секретный? Потому, что женщина никому о нем не рассказывает, кроме разве что самых упоротых феминисток. Вы же никогда не видели женщину, которая собрала бы всех в кружок, и оповещала о своем разочаровании в мужчинах. Это попросту неприлично. Хотя что-то мне подсказывает, что и такие бывают.

Как же понять, что такое случилось? Женщина как будто покрывает свое сердце железом. Сила ее боли такова, что она решает никому больше к нему не подпускать. Она перестает доверять мужчинам, искать мужчин и даже в мыслях не хочет представить, что есть мужчина, который готов в нее влюбиться. Расплата за спокойствие ледяного сердца очень велика. Мымру из служебного романа помните? Вот, это она.