Возраст, в котором человек ощущает максимальное счастье

Наиболее счастливым человек считает себя дважды в жизни.

Эксперты установили возраст человека, когда он чувствует себя максимально счастливым. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два — в 23 и 69 лет.

Первый период счастья человека — это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется вереницей приключений.

Второй происходит обычно ближе к 70-ти, после выхода на пенсию, когда у людей появляется больше свободного времени. В этом возрасте позади остаются не только работа, но также и воспитание детей. Люди на этом этапе обычно переосмысливают жизнь, понимая, насколько недооценивали мелочи, и начинают радоваться простым вещам.

Исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Все участники проходили два этапа анкетирования с разницей в пять лет, выявлявшие их уровень удовлетворенности жизнью.