Возможность заключена в нашем ВЫБОРЕ!

Однажды упавший с дерева листочек, оторвавшийся от единой концепции, олицетворяющей дерево, начинает самостоятельную жизнь в пространстве и времени.

Подхваченный ветром, он летит неведомо куда. В этом пути его воля ограничена. Теперь, когда он стал самостоятельным, он может все. И это «всё» будет зависеть от его выбора. Так, подхваченный ветром, воздушными потоками, листочек летит, не имея шансов самостоятельно остановиться там, где он хотел бы. Как только ветер утихает, листочек медленно падает на землю. Он лежит, но всё при этом меняется. И только он вокруг всего движущегося остаётся какое-то время недвижимым.

Но это не значит, что жизнь остановилась. Нет. Она продолжается. И листочек наблюдает за ней. В жизни происходит именно так. Ветер, как стихия мысли, движет человеком. Человек там, где его мысли. Именно так мы проявляем свою несамостоятельность. Ибо мысли движут нами. Мы движемся за мыслью, а мысль движет нами. И так может происходить бесконечно. Каждый раз летящий листочек в потоках ветра сталкивается с различными препятствиями, ударяясь о различные формы и теряя контроль. Но не всегда это выглядит, как полное отсутствие контроля.

Иногда, остановившись из-за отсутствия ветра, листочек начинает наблюдать, ибо нет больше того, что раньше им руководило. Чтобы быть самостоятельным, нужно уметь останавливать поток мысли или, как минимум, им руководить, чтобы человека не вынесло туда, где он точно не хотел бы очутиться.

Листочки, которые намокли, имеют свойство липнуть ко всему, что имеет подобную мокрую структуру. У них очень мало шансов отлипнуть от поверхностей других предметов. Шанс есть, но очень маленький. И так мокрый листочек залипает на всём, что имеет подобную поверхностную природу. Подобное тянется к подобному.

В жизни человека подобные залипания являются нормой. Любой предмет, вызывающий позитивные или негативные ощущения, оставляет в своём информационном поле наши ощущения удовольствия или дискомфорта. Таким образом, человек и вещи имеют липкую природу отношений, не имея самостоятельности в выборе.

Мокрая и липкая основа ума – это эмоции. Эмоциональные люди переживают форму трансформации, где выраженные когда-то эмоции ощущаются человеком в виде приятных или неприятных ощущений. Это и есть залипание на временном. Это очень опасные трюки с жизнью, когда люди или листочки становятся рабами всего, что имеет липкую основу. И шанс отлипнуть есть только тогда, когда внешняя среда в виде ветра высушивает предметы и листочек, будучи сухим, опять летит туда, куда его несёт ветер.

Как только человек успокаивается или начинает понимать природу своего ума и поведения, он, как сухой листочек, начинает двигаться за своими мыслями, отлипая от всего мокрого или липкого.

Природа вещей не постоянна и не совершенна. Только у просто лежащего листочка есть шанс познать эту природу. Ибо, находясь в покое, он наблюдает природу приходящих вещей. Листочек присутствует во всём, но ничего на него не влияет – ни ветер, ибо его нет, ни дождь, который ещё не начался. А значит, пользуясь положением покоя, у листочка есть шанс наблюдать за временной и непостижимой природой внешнего и внутреннего пространства.

Мир, в котором мы живём, выглядит именно так. Природа пустоты или Духа – трансцендентна. Она находится за рамками всего временного. А значит, свободная. Пустота – это свойство, не приходящее и не уходящее. Она всегда есть. Приходящим и уходящим является то, что не свободно. Достигая свободы, мы достигаем этой пустоты, которая отражает нашу истинную природу.

Чем больше ум липнет к вещам, тем быстрее его природа переносит свои фантомы на все предметы, ситуации, где магнитные поля постоянно притягивают соответствующие вещи. Это происходит потому, что мы забыли, что мы есть сознание. А всё остальное временное и неизбежно подлежит изменению. Но, залипая на временном, мы меняемся. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что постепенно мы начинаем управляться тем, на чём залипли. Всё, что мы хотим или не хотим, управляет нами.

Сознание – это состояние, когда энергии плюса и минуса находятся в балансе. Ум – это движущая сила, которая управляется вниманием двух видов энергий – женской и мужской, которые находятся в разделённом состоянии и имеют провокационную природу по отношению друг к другу. И их природа на уровне энергий всегда выглядит, как провокации по отношению друг к другу. Поэтому, благодаря особому состоянию, человек может прийти к балансу в уме и осознать свою истинную природу сознания.

Олег Руснак