Вот как можно выкинуть мысли и человека из головы

Вы когда-нибудь чувствовали, что просто не можете перестать думать о ком-то, о том, что они сделали или сказали, и как вы были смущены или обижены их действиями? Когда кто-то причиняет нам боль, нашим детям или тому, кого мы любим, мы можем сосредоточиться на нем в течение нескольких часов или дней. Мы моем посуду, водим машину или гуляем с собакой, и мы не можем перестать думать об этом. Их образ и их слова продолжают обновляться. Пять часов, пять дней, пять недель спустя — одно и то же.

Как мы можем выгнать такие мысли? Как мы можем перестать думать о человеке или ситуации, о том, что мы должны были бы или могли бы сделать по-другому, когда одни и те же мысли продолжают возвращаться, перематываться и воспроизводиться через наш ум снова и снова?

Вы хотите избавиться от них. Но вы не можете.

Но этому есть несколько способов.

«Давайте просто подождем и посмотрим, что будет дальше». Иногда мы чувствуем необходимость реагировать на трудных людей или ситуации сразу, поэтому мы не знаем, что говорить или делать дальше. Буддийский психолог Сильвия Баурштейн советует просто ждать и смотреть, что будет дальше.

«Сперва займись своей самой большой проблемой». Учитель буддийской медитации Норман Фишер предполагает, что независимо от того, что произошло, самой большой проблемой, с которой мы сталкиваемся, является наш собственный гнев. Наш гнев создает облако эмоций, которое удерживает нас от реакции на убедительный, продуктивный путь. В этом смысле наш гнев действительно является нашей самой большой проблемой. Поговорите с самим собой: медитируйте, делайте физические упражнения, гуляйте.

«Когда вы злитесь, это ослабляет ум». Это учение Сильвии Баорштейн. Вы не можете ясно мыслить или быть творческим или разумным и справляться с любой ситуацией, когда вы сходите с ума. «Гнев морщит ум», — говорит она. Если вы хотите ясно мыслить, «вы не должны злиться ни на что».

«Не пытайтесь понять других». Это еще одно учение Нормана Фишера. Спросите себя, пытались ли другие выяснить, о чем вы думаете? Они, вероятно, не имеют понятия о том, что действительно происходит в вашем уме. Так зачем пытаться понять, что думают другие?

«Ваши мысли не факты». Другими словами, не верьте всему, что вы думаете. Мы переживаем наши эмоции — беспокойство, напряжение, страх и стресс — в наших телах. Наши эмоции — физические. Мы часто воспринимаем это как знак того, что наши мысли должны быть фактами. Тибетский буддист Цокини Ринпоче учит, что когда мы эмоционально ущемлены беспокойством, сожалением, страхом, беспокойством или гневом, мы должны помнить, что эмоциональное и физическое состояние, которое мы переживаем, «реально, но не правдиво».

«Вы не волшебник времени». Когда мы сталкиваемся с прошлыми событиями, мы часто думаем, как мы могли бы сделать что-то по-другому, чтобы предотвратить сумасшедшую ссору или прискорбный исход. Но то, что произошло вчера, так же, как и то, что произошло тысячу или более лет назад, мы не можем изменить.

«Прости, ради себя». Прощение — это не то, что мы делаем только для другого человека. Мы прощаем, чтобы мы могли жить без острых страданий, связанных с прошлым.

«Отправьте их в в белом шаре из вашего ума». Когда вы не можете перестать думать о ком-то, кто вас обидел, «представьте себе, что посылаете их в красивом шаре белого света. Поместите их в тот шар света. Окружите их этим светом, пока ваш гнев не исчезнет.