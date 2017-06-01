ВОТ ЧТО ПРОШЕПТАЛ НА УХО БОГ КАЖДОМУ ЗНАКУ ЗОДИАКА!

Это случилось на рассвете. Бог обнял каждого из своих двенадцати детей и прошептал каждому из них один очень важный секрет жизни. Каждый малыш подошел к нему, чтобы получить свой назначенный ДАР

ТЕБЕ, Овен

Я поручаю быть лидером, вести за собой других и зажигать огонь в их сердцах! Двигайся к своей Мечте, чтобы вдохновлять других! Многие будут ругать твое упрямство, но ты помни, что без упрямства никогда не достичь своей цели!

ТЕБЕ,Телец

Я дарю очень необычный подарок. Ты сможешь легко сможешь приумножать материальные блага в своей жизни, если в твоем сердце будет гореть огонь любви. Главное-не перепутай местами любовь и деньги. Любовь для тебя должна быть на первом, тогда будет получаться и второе, и третье и десятое.

ТЕБЕ, Близнецы

Я дарю умение помогать людям понимать друг друга. Но сначала тебе нужно будет достичь гармонии с собой и окружающим миром. Если у тебя это выйдет-мир получит одного из лучших политиков, дипломатов, психологов во всей истории человечества.

ТЕБЕ, Рак

Я дарю необычайную чувствительность и исходящую из нее мудрость. Но, пожалуйста, не становись мудрецом-отшельником, ведь твоя мудрость так нужна окружающему миру!

ТЕБЕ, Лев

Я также, как Овну дарю умение вести за собой людей. Многие будут ругать твой эгоизм, как многие ругают даже самых мудрых царей, но к кому они приходят просить помощи в своих вопросах? Да, конечно, к тебе. Я даю тебе дар великодушия, чтобы ты помогал всем, кто тебя попросит!

ТЕБЕ, Дева

Я поручаю стать исследователем прекрасного мира, который я создал. Иди за своим интересом, исследуй, используя дар скурпулёзности и распространяй вокруг себя ауру спокойствия и приверженности привычкам.

ТЕБЕ, Весы

Я дарю умение видеть красивое в самых обычных вещах. Любуйся и воспевай все, что ты видишь. Способ выбирай сам-можешь петь, писать, рисовать или еще что-нибудь придумай, у тебя достаточно талантов для выражения красоты!

ТЕБЕ, Скорпион

Я дарю очень тяжелый подарок…Но не обижайся на меня ,дитя мое. Я дарю тебе умение видеть души других людей насквозь и конечно это принесет тебе много страданий…Но как только ты смиришься с животным в себе и в других людях и примешь этот мир таким, какой ты есть…Ты получишь все, что захочешь.

ТЕБЕ, Стрелец

Я дарю умение радовать других людей и зажигать в них свет мечты. Каждый, кто встретиться с тобой-словно прикоснется к чему-то самому лучшему в себе…

ТЕБЕ, Козерог

Я дарю дар трудолюбия. Ты научишь людей трудиться, чтобы достигать всего, чего они пожелают. Кому как не тебе знать, что самое лучшее даётся нелегко!

ТЕБЕ, Водолей

Я поручаю быть свободным и счастливым, чтобы я мог говорить через тебя…Чтобы ты мог напоминать людям обо мне. Лучше всего у тебя это получится, если ты правда будешь счастливым, так что не забывай радовать себя!

ТЕБЕ, Рыбы

Моему самому младшему ребенку достанется тоже очень нелегкий подарок. Ты будешь чувствовать будущее, ты будешь и правда очень и очень чувствительным ко всему в мире, чтобы замечать меня во всем…Но этим мир будет тебя ранить, ведь страданий так много. Не печалься об этом, потому что в самую сложную ситуацию я всегда приду к тебе на помощь.

Автор — Анна Кирова