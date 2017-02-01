Волшебная «четверговая соль»

Четверговая соль это своего рода панацея, она обладает сильнейшими обережными, защитными и лечебными свойствами, помогает при болезнях как физических, так и душевных, «лечит» и оберегает семью, приносит в дом счастье и достаток.

Четверговую соль можно приготовить только в Чистый четверг. И использовать в течение всего года до следующего Чистого четверга.

• Если употреблять четверговую соль в пищу, то она способствует излечению от любых недугов, защищает от дурного глаза.

• Четверговая соль гармонизирует пространство дома и очищает его от конфликтов, ссор, наводит мир и лад, помогает сближению членов семьи. Для этого четверговую соль нужно разложить по дому в специальные места — углы и важные сектора дома.

• При ссоре мужа и жены нужно положить тканый мешочек с четверговой солью под подушку.

• Если человек уехал и долго не возвращается, то нужно бросить щепотку четверговой соли в огонь.

• Хорошо использовать четверговую соль для купания детей и младенцев — они будут расти здоровыми, сильными и умными.

• Для привлечения в дом достатка и благополучия нужно поставить солонку с четверговой солью на стол и всегда держать ее полной.

Для сохранения в семье мира и порядка нужно каждому члену семьи положить под кровать, в изголовье, горсточку четверговой соли.

• Так как же приготовить четверговую соль в современных условиях? Раньше магическую четверговую соль готовили в русской печи — запекали на семи березовых поленьях, с капустными листьями. Сейчас трудно найти русскую печь в городе.

Как приготовить четверговую соль в домашних условиях?

Есть такая возможность. Изготовить четверговую соль можно и в городе, на обычной электрической или газовой плите. Обязательно готовят четверговую соль в ночь со среды на чистый четверг. А в первый раз ее используют в деле и таким образом активируют при уборке дома в сам чистый четверг.

Самая лучшая четверговая соль получится, если взять соли из трех домов, которые обладают позитивными свойствами и качества которых вы хотите иметь у себя.

Попросите соли у своих богатых друзей, у тех, кто имеет счастливую семью, здоровье, успех, достаток, процветание, реализацию. Смешать эту соль с пачкой соли крупного помола (мелкая, морская и йодированная не подходят).

Собрать своих домочадцев, чтобы каждый своей рукой бросил большую горсть соли из этой смеси на сковородку.

По опыту, на год, с учетом того, что приходится иногда с друзьями поделиться, хватает примерно килограмма соли, так что попросите домочадцев «загребать побольше».

Добавить к этой соли 12 ложек ржаной муки, можно травки всякие вкусные, какие вы любите, и прокалить на сковороде вместе с мукой, пока мука не почернеет.

Затем просеять и сложить в тряпичный мешочек.Идеально использовать для этих целей чугунную сковородку, если такой нет, то любую сковородку с толстым дном.Хранить Четверговую Соль нужно обязательно на кухне, поближе к плите.

Но так, чтобы ее посторонний глаз видеть не мог, и чужим об этом ни в коем случае ничего не рассказывать. Соль такая – это своего рода панацея, она помогает при многих болезнях, как физических, так и душевных, «лечит» и оберегает семью, приносит в дом счастье и достаток.

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