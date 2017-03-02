Теплый вечер обычного дня. В саду под яблоней сидит травница и читает старый толстый гримуар. Белая тигра развалилась в мягкой траве и лениво отгоняет бабочек, которые норовят сесть ей прямо на нос или уши. Дед Горисвет неподалеку поправляет удочки, собирается на ночную рыбалку.

Ушицы захотелось, наверное, или с соседом пообщаться, что вероятнее всего.

— Что, — поинтересовался Дед, — интересно?

Травница еле оторвала глаза о книги

— Дед, разве это правда? Все, что тут написано??

— Внученька — это КНИГА РОДА! — сказал он значительно — и всё , что здесь

написано чистая правда.

— Дед, но официальная история славян насчитывает едва 3-4 тысячелетия, а государственность вообще — только с принятием христианства считают, а тут история нашего Рода за десятки тысячелетий? Как такое может быть? Я ничего не понимаю.

-И наш Род не самый старый, заметь. Есть и Старшие Роды, остались ещё.

— Но почему об этом никто не знает?

— Кое-кто знает, не зря же Волхвы до сих пор живы и здравы. Они хранят память Родов.

— А остальные? Почему остальные не знают и не помнят? Ведь это наша история, наша — не чья то другая! Почему память Родов доступна немногим?

— Память Родов искусственно перекрыта — горько вздохнул Дед. — Этим и

объясняется теперешнее состояние славян, родства не помнящих.

— Искусственно? А кем?

Дед задумчиво посмотрел в вечернее небо, потом на травницу, как бы оценивая степень её адекватности.

— Видишь ли, крещение перекрывает канал памяти Рода.

— Так-сразу подобралась травница — А вот с этого момента поподробнее,

пожалуйста.

— Не принимаешь всё на веру голословно. Это хорошо-улыбнулся дед. — Тогда слушай. Тот, кто изобрел этот ритуал, был просто гением. Он учёл очень многие вероятности и добился своего-превратил целые страны и народы в покорное стадо, пригодное для стрижки и для бойни за новые пастбища не жалко. Стадо, которое не помнило, кто они, что они, и откуда они пришли в этот мир.

Вместо Родовой памяти им в качестве ответов на эти вопросы предложили «священные книги», в которых описано, якобы всё, и сотворение мира, человека, ну ещё даны правила поведения в социуме. На это ушло всего 1500 -1800 лѣтъ Христианства и великая история начисто стерта из памяти народов. Мдаа — протянул дед — У меня одна

надежда, на Советский Союз.

— Не поняла? Он же развалился?

— Ээээ, развалиться то он развалился, но ведь он дал целые поколения некрещёных людей! Вот на что у меня и надежда. Думаешь зря в России магибум? Это Родовая память даёт о себе знать, прорывается у магов в виде знаний и умений. Просто они ещё не всё поняли, что источник знаний магии – они сами.

— Объясни, что именно делает обряд крещения с точки зрения магии? — потребовала травница

— Вспомни, что делают с ребенком в Храме?

— Нууу. — травница немного подумала, возвела очи в небо и выдала —

-В Храм дитя обязаны внести НЕ РОДИТЕЛИ!!! А посторонние люди-крестные.

Обычно крещение производится путём полного погружения в воду, погружение человека в воду с головой символизировало погребение. Крещение символизировало смерть и последующее воскресение. Человек умирал для одной жизни и возрождался для другой; он умирал для старой греховной жизни и возрождался для новой жизни благодати.

— Получается, что ребенка, извините — топят чужие дяди и тети в воде, — заметил дед.

Травница продолжила, вперив взгляд в небо и как бы читая увиденный там текст — «После крещения ребенка совершается таинство Миропомазания. Оно, как и крещение, совершается только один раз в жизни. Божественная благодать передается при прочтении батюшкой специальной молитвы и крестообразном смазывании лба, глаз, губ, ушей, груди, рук и ног ребенка миром – особым ароматическим маслом, освященным патриархом».

— А крест один из сильнейших запрещающих, запечатывающих символов. Однажды перекрестив что-либо, на очень долгое время это место остается закрытым, — опять вставил ехидный мудрец. — Да и маслице это очень не простое.

— Потом у ребенка с головы остригают три пряди волос-с макушки и с висков. Закатывают их в воск и бросают в чан с водой. А воск тяжёлый, он тонет — продолжила травница и нарекают христианским именем, из святцев.

— Ничего не напоминает? — поинтересовался Дед. И продолжил — Ведь именно так делают восковых кукол для некрообрядов. Получается, что ребенка опять утопили. И теперь уже навсегда. Вот интересно, подумай на досуге над этим, что становится с этими шариками после обряда? Если их впоследствии ещё сжигают или закапывают в землю? Интересный вопрос, не находишь? Для Рода этот ребенок перестал существовать. Он — утонул и его похоронили. И из церкви выносят уже совершенно чужого для Рода младенца, с новым именем и передают его людям, которые будут его воспитывать.

— И что дальше?

— А дальше? А самой подумать? Ведь знаешь уже про славянский крест стихий.

Травница виновато потупила взор.

— Тааак, а ну как повтори — строго велел грозный дед

Травница горько вздохнула и начала рыться в себе. Археологические раскопки всё-таки принесли скорый результат.

— А, вспомнила — счастливо воскликнула она — значит так.

У Человека несколько жизненно важных центров, которые называются чакрами или родниками по-славянски.

В классической индийской методике их всего 7, но на самом деле-гораздо больше.

Вот примерная схема родников с точки зрения славянских знаний. И травница быстро сотворила маленький такой морок с картинкой прямо в воздухе.

1 и 2 . Ноги (Родники в центре стоп)

З. Исток или Зарод (Муладхара-чакра инд.)

4. Живот (Cвадхистана-чакра инд.)

5. Ярло (Манипура-чакра инд.)

6. Род (Сердце) (Анахата-чакра инд.)

7 и 8. Лель и Леля (перси)

9 и 10. Руки (родники в центре ладоней)

11. Горло (Вишудха-чакра инд.)

12 . Чело (Аджна-чакра инд.)

11 и 12. Виски

15. КолоРОД (Сахасрара-чакра инд.)

Энергетическими центрами также являются все крупные органы человека и нервные, кровеносные и лимфоузлы, причем практически все они парные.

— для нормального функционирования энергии в человеческом теле нужны все родники и каналы в открытом состоянии. Причем энергии протекают по телу человека не в одной плоскости, как принято считать, а спиралеобразно, закручиваясь вокруг оси на манер спирали.

Руки и ноги — это уникальные приемники энергии, причем, если ноги часто

работают от Земли (принимают стихию Земли в себя и сливают отработанную энергию в Землю.) то руки могут принимать и отдавать любую энергию — всех четырех стихий. Руки являются прекрасными антеннами для работы и передачи силы — вдохновенно отбарабанила травница.

Дед согласно кивнул и продолжил объяснения.

— У ребенка закрывают самые важные для духовного развития родники, 7-й и 6-й с дополнительными, 5-й и 4-й — (Род) и родники на руках и ногах.

Его перекрывают от источников получения энергии тонких вибраций. Но родники ответственные за развитие тела, детородные функции и поддержания жизни остаются в открытом состоянии. Человек начинает жить животными потребностями — «Плодитеся и размножайтеся…», а думать за вас будут другие. Вам же достаточно хлеба и зрелищ». И это ещё не всё. Канал крещения замещает канал Рода на более глубоком энергетическом уровне, который видят далеко не все целители. Этот

уровень очень близок к казуальному, понимаешь? Именно это закрывает путь к памяти Рода. И родник Рода блокируется и перестает нормально вращаться, что дало очень большое снижение длительности жизни у людей и сердечные болезни.

— Да, понимаю. Как страшно и жестоко.

— Примерно так это выглядит-горько сказал дед. Подумал и добавил, — особенно жестоко по отношению к детям. Если креститься в зрелом возрасте, то канал Рода прерывается не полностью, как у детей.

— А канал Рода можно восстановить?

— Можно — ответил Дед,- что один человек заварил, другой завсегда расхлебать может.

— Дед, а что такое Родовой канал?

Дед удивленно посмотрел на травницу — ты ещё не поняла?

— Ну — замялась она — видеть то его я вижу, но не до конца понимаю, как он

взаимодействует с Родниками.

— В принципе ты права — кивнул дед — это явление чисто славянской магии. Ни одна из существующих школ европейского образца не учит видеть его. Есть некоторые аналогии с Кундалини из Индийской практики энергетики.

Родовой канал находится сзади человека и расположен на отличном энергетическом уровне, нежели другие энергетические каналы, изучаемые во многих целительских практиках. Поэтому, чтобы его увидеть, надо, по крайней мере знать, что он есть.

Он представляется, как столб светящейся энергии, который начинается из Земли, проходит вдоль всего тела человека прямолинейно и заканчивается в одном из энерго-информационных полей Земли. Родовой канал находится сзади позвоночника человека, непосредственно пересекая позвоночный столб (соответственно: спинной энергетический канал) в трех местах, в родниках Горло, Род (в паре с Лель и Лелей) и в Зароде — начал рассказывать Дед, пальцем рисуя на возникшем рисунке взаимосвязи каналов.

— С остальными родниками Родовой столб имеет энергетическую связку.

Родовой столб, в зависимости от энергетического развития человека, может быть диаметром от 10-15 см, начальный цвет серебристо – серый . По мере развития столб увеличивается в своих размерах и приобретает золотисто-белый цвет. Он является прямым каналом связи с памятью Рода. Развитой Родовой канал дает возможность непосредственного

подключения к единому информационному полю Земли, как из Нижнего мира, так и из Высокого.

По Родовому столбу можно судить не только о энергетике человека, именно на нём отражается духовное развитие человека и такие воздействия, как посвящения самого разного уровня. Столб может сжаться в размерах у больного человека, быть изломанным, перекрученным, но присутствует он всегда. А помогает развивать

родовой канал источник Рода.

— ну вот — улыбнулась Тома — теперь понятно — Да. А вот Родноверы предлагают обряд открещивания — начала травница.

Дед поморщился, как от укуса комара.

— Много старания, мало знания. Этот обряд даёт единичный результат. Даже не у всех лидеров этого движения открещивание дало результаты. Их спасает только одно, что крещение они приняли в зрелости. Зато шуму вокруг этого, мама дорогая! — и Дед стал яростно наматывать леску на японском спиннинге. — Хотя, конечно, они хоть что-то делают, надо отдать им должное. А Род и его память стоят, чтобы ради них порыть носом землю. Только, наивные, думают, что раз открыт канал Рода, то всё — манна небесная им под ноги обвалится. Работать надо, работать не на страх, а на совесть. Только тогда будет результат.

Тут он взглянул на травницу и понял, что скоро опять посыпятся вопросы, как из худого мешка с горохом.

— Ну, все. Я пошел. Старый Филин уже ждёт. — С этими словами Дед быстро, быстро ретировался. На берегу реки его уже действительно ждал сосед с удочками и сачками. Над большой рекой тихо сгущалась ночь. Тигра уже спала, сраженная в боях с бабочками. Травница тихо гладила потрепанные страницы родового гремуара.

Источник