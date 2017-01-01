ВОЛЬФ МЕССИНГ: “ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНИТ СВЕЧА”

Подумайте, разве могли великие люди добиться успеха, если бы не верили в себя?

Показывал сверхъестественные способности своей силы, благодаря которой, он мог повелевать волей людей. Несмотря на такой дар, он ничего не делал другим во вред .

Однажды он все же раскрыл один из ритуалов исполнения желаний. Этот рецепт был записан людьми на одном из его выступлений. Если вы готовы стать властелином своей судьбы — приступайте!

Приготовьте большую свечу и кастрюлю, наполненную примерно на четверть, подсолнечным маслом.

Нацарапайте на свече иглой своё сокровенное желание, а затем искупайте её в кастрюле с маслом.

Достаньте свечу, дав маслу стечь.

Затем установите её в подсвечник и зажгите.

Свеча должна догореть до конца.

Расплавленный воск, оставшийся от свечи, необходимо собрать и сложить в небольшой конверт, который будет храниться у вас в качестве талисмана до тех пор, пока желание не исполнится!

Главное — верить в то, что в мире нет ничего невозможного.