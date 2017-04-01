Во Вселенной существует второе Солнце — ученые

Некоторые ученые придерживаются мнения о существовании второй звезды в нашей солнечной системе. Эта версия опубликована в зарубежном научном издании.

О существовании карликовой звезды или планеты предположили еще в 1984 году на основании выявленной палеонтологами Дэвидом Раупом и Джеком Сепкоски закономерности вымирания видов на Земле. Это явление связывают с приближением к Земле какого-то небесного тела, гравитационное влияние которого вызывает катаклизмы на нашей планете. Местонахождение светила предположительно в облаке Оорта или в Поясе Койпера между Нептуном и Солнцем. Его не видно из-за низкой светимости – считают ученые.