Внимание, фальшивка: «Расстрелять побольше попов» или документ под номером 13 и 666

Продолжим рассмотрение фальшивых высказываний, приписываемых В.И.Ленину. На них опираются модные «исторические» писатели-обличители советского периода нашей Родины. Пишут пламенные, полные страсти статьи и книги, в которых выносят приговор основателю нашего государства В.И.Ленину. Бесстыдно используя ложь в подтверждение своих нечистых пасквилей.
К ним прислушиваются не только молодые — не знавшие того периода, но и сформировавшиеся в тот период как личности, выросшие во времена Советского Союза, ныне зрелые люди.
Напомним, что концепция уничтожения СССР одного из архитекторов Перестройки А. Яковлева подразумевалапоследовательность следующих воздействий на умы соотечественников:
«ударить авторитетом Ленина по Сталину», после чего нанести удар Плехановым и социал-демократией по Ленину, в случае успеха, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. По словам того же Яковлева, члена ЦК КПСС — «используя тоталитарные методы для борьбы с тоталитаризмом».
Подразумевая под этим обладание всей мощью СМИ приговорённой к расчленению страны.
Как и рассмотренная в материале, «об изъятии церковных ценностей», рассматриваемая здесь фальшивка начала свою жизнь уже после первого удара – удара «Лениным по Сталину». Разоблачение она уже довольно давно в работе старшего научного сотрудника Института российской истории РАН, к.и.н. И. Курляндского.
Здесь приведём краткий вариант. (полный можно посмотреть – здесь)
Нередко в сети встречается упоминание об «ужасном» указании В.И. Ленина под многозначительным числозверевским номером 13666/2 о том, что «надлежит арестовывать и беспощадно расстреливать попов». Цель данной публикации — не в оценке, апологетике или критике самой фигуры Ленина, а в рассмотрении конкретного фальшивого документа, при изготовлении которого фабрикаторы затратили немало усилий.
Хочу отметить сразу — я не собираюсь претендовать на первенство в исследовании данного вопроса; различные авторы неоднократно анализировали сей документ. В своем посте я преимущественно опираюсь на статью к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН Игоря Курляндского.
Итак, вот факсимильная копия данного «указания» за подписью Ленина. Текст его таков:
1 мая 1919 г.
Строго секретно
Председателю В.Ч.К. № 13666/2 тов. Дзержинскому Ф. Э.
УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Сов. нар. комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией.
Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше.
Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады.
Председатель В.Ц.И.К. Калинин
Председатель Сов. нар. Комиссаров Ульянов (Ленин)
Впервые миру этот текст был явлен в книге публициста А. Латышева «Рассекреченный Ленин», и впоследствии кочевал по страницам различных книг и журналов. Стоит отметить, что документ никак не атрибутирован (нет указаний на то, в каком архиве автор его нашел, ссылки на том и лист дела).
Автор получил в 1991 г. допуск в некие «секретные архивы», и так комментировал свои изыскания:
«Я с утра до вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали дыбом. Ведь я всегда верил в Ленина, но после первых же тридцати прочитанных документов был просто потрясен.»
Оставим в стороне то, что работа в архиве, тем более таком, как архивы центральных органов государственного управления, — дело весьма унылое, утомительное и неблагодарное, а шанс того, что именно в первых 30 документах обнаружатся вздыбливающие волосы факты, стремится к абсолютному нулю. Нас больше интересует анализ текста.
1. «Указание«. ВЦИК и Совет народных комиссаров за все время своей деятельности не издали ни одного документа с заголовком «Указание». Эти органы издавали постановления и декреты. Все документы давным-давно опубликованы в книгах «Декреты советской власти», и любой желающий может в этом убедиться самостоятельно. Никаких «указаний» вообще не существовало в принятых нормах советского партийно-государственного делопроизводства.
2. Издаваемым декретам и постановлениям не присваивалось номеров (в этом тоже несложно убедиться, полистав вышеупомянутые сборники). Даже если на минуту представить, что таковое указание было на самом деле, архивы должны содержать еще как минимум 13665 других указаний Ленина, каковые, естественно, отсутствуют. Если же предположить, что, в соответствии с нормами советского делопроизводства, номер документов «сбрасывался» 1-го января и начинался заново, с №1, к 19 мая Ильич должен был лихо подписывать минимум по сотне указаний в день (ведь еще подразумевались дробные части — 13666/2)!
3. Все документы ленинского фонда РГАСПИ, кроме истории болезни, рассекречены и открыты для исследователей, что официально подтвердил руководитель архива К. Андерсон. Открыты хранилища Государственного архива РФ, в которых содержатся фонды ВЦИК и СНК. Во всех этих архивах нет этого документа, равно как отрицательный отзыв о его наличии дали в официальных письмах Центральный архив ФСБ РФ и Архив президента РФ.
4. Среди бумаг ленинского фонда РАГСПИ, относящихся к 1 мая 1919 г., нет никаких антирелигиозных – это несколько подписанных им постановлений Малого СНК, касающихся хозяйственных вопросов.
5. Упомянутое в тексте «секретное решение ВЦИК и СНК 1917–1919 гг. о необходимости «как можно быстрее покончить с попами и религией» такженикак не атрибутировано (нет ссылки на фонд или опись архива). Во всех указанных в п.3 архивах этого «решения» нет. Само оформление абсолютно нехарактерно для документов высших руководящих советских органов — в них всегда присутствует полное название и дата того декрета или постановления, на которое ссылаются.
6. Точно так же в каких-либо ведомственных архивах ФСБ и МВД отсутствуют какие-либо инструкции со ссылками на это «указание», как равно и отчеты о выполнении, а это было бы прямым нарушением распоряжения правительства.
7. Наконец, М.И. Калинин в мае 1919 г. физически отсутствовал в Москве, а потому никак не мог собственноручно подписать сей документ:
29 апреля — 18 мая — М. И. Калинин с поездом «Октябрьская революция», организованным по инициативе В. И. Ленина, совершает поездку на Восточный фронт по маршруту Муром — Арзамас — Алатырь — Казань.
В другой своей публикации Латышев «дополняет» и «подтверждает» подлинность документа следующей ссылкой:
Характерна публикация в коммунистической «Правде» постановления политбюро ЦК ВКП(Б) от 11 ноября 1939 за подписью И. Сталина: «Указание тов. Ленина от 1 мая 1919 г. за № 13666/2 «О борьбе с попами и религией», адресованное Предс. ВЧК Дзержинскому Ф.Э., и все соответствующие инструкции ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей Церкви и православных верующих, — ОТМЕНИТЬ».
Естественно,
1. Ссылка на неатрибутированную «публикацию «Правды»» бессмысленна (предлагается перелопатить всю подшивку?).
В номерах за ноябрь-декабрь 1939 г. такого текста нет, хотя есть упоминания о заседаниях различных органов государственного аппарата.
2. В партийно-государственных документах Ленин никогда не назывался «товарищем Ульяновым (Лениным)». Принятые формы упоминания только «товарищ Ленин», «В.И. Ленин».
3. Видимо, автор не предполагал, что будут рассекречены постановления Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) СССР за 1919-1952 гг. В том числе предлагаются для свободного доступа исследователей в том же РГАСПИ и материалы из секретных «особых папок».
Так вот, протокол заседания от 11 ноября не содержит «процитированного» текста.
4. В ряде публикаций вышеупомянутого сталинского «постановления» указан гриф «Особая папка».
Есть особая папка и к решениям Политбюро ЦК ВКП (б) 11 ноября 1939 г., однако вопросы религии там также не рассматривались. В этот день под грифом «Особой папки» поднимались вопросы «об увеличении численности и материальном обеспечении конвойных войск НКВД», «о пересмотре караульной службы» и вопрос Комиссии обороны.
Надеюсь, данное сообщение убедительно показывает, что «указание» Ленина является фальшивым и сфабрикованным, причем довольно неряшливо. Ни в коем случае нельзя считать его подлинным или «частично неверным»,оно ложно от начала и до конца.
P.S. Древние римляне считали, что всегда нужно начинать с вопроса «Qui prodest?» — «Кому выгодно?», я же им закончу. Исключительно в порядке размышления.
Выписка из бюджета ельцинского предвыборного штаба-96 (газета «Завтра«, 19.11.1996 г.):
<…> Книга “Рассекреченный Ленин”. 95 млн. р. Утверждено. Оплачено.
3 thoughts on “Внимание, фальшивка: «Расстрелять побольше попов» или документ под номером 13 и 666”
простой обыватель в архивах не копался преподносят две информации обе претендуют на правду отгадывай? и так во всем
КОМУ ВЫГОДНО!!??? СИОНИЗМ!!!
Все подобные деяния провоцировались и провоцируются врагами России и всего человечества. Все намного глубже и опаснее, чем мы можем себе представить. Не нужно думать, что слуги тьмы так просто и быстро сдадут свои позиции. Они будут гадить и отравлять жизнь человечества до последнего, потому что подгоняет их страх и ненависть ко всему, что служит на Благо людям и в помощь Светлым Силам. Но дни тёмных сочтены. Да будет Свет!!!