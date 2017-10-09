Внимание, фальшивка: «Расстрелять побольше попов» или документ под номером 13 и 666

Продолжим рассмотрение фальшивых высказываний, приписываемых В.И.Ленину. На них опираются модные «исторические» писатели-обличители советского периода нашей Родины. Пишут пламенные, полные страсти статьи и книги, в которых выносят приговор основателю нашего государства В.И.Ленину. Бесстыдно используя ложь в подтверждение своих нечистых пасквилей.

К ним прислушиваются не только молодые — не знавшие того периода, но и сформировавшиеся в тот период как личности, выросшие во времена Советского Союза, ныне зрелые люди.

Напомним, что концепция уничтожения СССР одного из архитекторов Перестройки А. Яковлева подразумевалапоследовательность следующих воздействий на умы соотечественников:

«ударить авторитетом Ленина по Сталину», после чего нанести удар Плехановым и социал-демократией по Ленину, в случае успеха, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму вообще. По словам того же Яковлева, члена ЦК КПСС — «используя тоталитарные методы для борьбы с тоталитаризмом».

Подразумевая под этим обладание всей мощью СМИ приговорённой к расчленению страны.

Как и рассмотренная в материале, «об изъятии церковных ценностей», рассматриваемая здесь фальшивка начала свою жизнь уже после первого удара – удара «Лениным по Сталину». Разоблачение она уже довольно давно в работе старшего научного сотрудника Института российской истории РАН, к.и.н. И. Курляндского.

Здесь приведём краткий вариант. (полный можно посмотреть – здесь)

Нередко в сети встречается упоминание об «ужасном» указании В.И. Ленина под многозначительным числозверевским номером 13666/2 о том, что «надлежит арестовывать и беспощадно расстреливать попов». Цель данной публикации — не в оценке, апологетике или критике самой фигуры Ленина, а в рассмотрении конкретного фальшивого документа, при изготовлении которого фабрикаторы затратили немало усилий.

Хочу отметить сразу — я не собираюсь претендовать на первенство в исследовании данного вопроса; различные авторы неоднократно анализировали сей документ. В своем посте я преимущественно опираюсь на статью к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН Игоря Курляндского.