Виктория Райдос: почему нельзя фотографировать себя в зеркале

Суеверий очень много, но некоторые из них имеют и понятные причины. Мистика зеркал известна давно, но мало кто знает, почему нельзя фотографировать себя в зеркале.

Зеркало — один из самых мистических предметов. Даже науке на сегодняшний день не все известно об их свойствах и возможностях. Наши предки, не зная науки, уже в давние времена успели интуитивно почувствовать его потаенные возможности. Зеркало очень часто используется во время гаданий и других магических действиях.

Сейчас очень распространена такая форма фотографии, как селфи. Иногда их делают именно при помощи зеркала. Экстрасенсы и ясновидящие утверждают, однако, фотографировать себя в зеркале не просто нежелательно, но и опасно. Вот как эту ситуацию объясняет Виктория Райдос, участница шоу «Битва экстрасенсов» на своей официальной страничке в контакте.

Зеркало — не что иное, как накопитель информации. Поэтому чем старее зеркало, тем реже в него рекомендуется смотреться. Они помнят все, что в них отражалось, поэтому любая информация может в неожиданный момент выйти наружу и крепко связаться со смотрящимся в зеркало человеком.

А информация может быть, как вы понимаете, самая разная. К примеру, человек когда-то испытывал сильнейшее горе, когда смотрелся в это зеркало, может быть даже разговаривал с ним. Если эта информация по каким-либо причинам «вспомнится» зеркалу, когда вы в него смотритесь, то она может перейти на вас.

Теперь представьте себе что может произойти, когда вы делаете фотографию собственного изображения в зеркале. Вы фактически фиксируете информацию и накладываете другой образ поверх своего собственного. Последствия могут быть самыми разными, особенно часто они случаются именно неприятными.

Поэтому нежелательно смотреться в зеркало, если вы плачете. Так вы защитите себя от его влияния.

Мнения эзотериков и ясновидящих о фотографиях и зеркалах

Люди, занимающиеся эзотерикой и практикующие магию, считают, что и зеркало, и фотография, и ваше изображение в отражающей поверхности запечатлевают не только ваш внешний вид. Они знают все о вашем внутреннем состоянии и эмоциях и запоминают их. Вы открыты перед ними, как на ладони. Вот что особенно опасно и что является причиной запрета на фотографирование через зеркало.

Маги и эзотерики предостерегают также предостерегают людей с ослабленным здоровьем, детей и беременных женщин от долгих рассматриваний собственного отражения. Дело в том, что организм может не справиться с магической силой, которую оно несет.

Относительно фотографий есть даже поверья, будто они забирают частичку души. Тем не менее, это не значит, что надо напрочь отказаться фотографироваться. Достаточно соблюдать несложные советы.

Во-первых, не давайте никому фотографий, особенно незнакомым людям. Во-вторых, не думайте плохо и не сожалейте о человеке, который изображен на фотографии. В-третьих, ни в коем случае не рвите фотографий. Ведь так вы можете повредить свою собственную ауру и энергетику.

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