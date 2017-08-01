Вибрационный прогноз на август 2017

Уникальность вибраций августа 2017 в том, что и одна и другая позиция чётко различима в физическом проявлении. То есть речь не о «позитивных и негативных» взглядах на жизнь, но о том, что можно будет физически наблюдать и различать — «вот я смотрю на этот мир и получаю соответствующие подтверждения в своей жизни, вот другой мир — вижу и переживаю другие факты». Таким образом, каждый новый день вы начнёте проживать в разных мирах. Это может звучать фантастически, однако, вы сами сможете убедиться, что это все ваша физическая реальность.
Мир с двумя типами материализации, которые переключаются прямо у вас на глазах. Стоит лишь сравнить два разных дня, в которых вы пожелаете отследить свою концентрацию внимания, как вы заметите разницу двух миров. К примеру, те же самые люди в двух днях будут вести себя совершенно по-другому по отношению к вам или, по крайней мере, в видимых для вас ситуациях. Иными словами, не только события будут разными, но также проявятся и разные варианты одного и того же человека.
Но неотвратимость и могущество рассвета станет очевидна. Более того, каждый ваш осознанный выбор явно будет поляризоваться на два варианта – старый шаблон выживания и новый, еще лишь формирующийся шаблон – творение. Постараетесь зафиксировать контраст – это приведет вас к тому, чтобы явственно овладевать искусством созидания личной реальности. В следующие месяцы вы сможете уже опираться на этот навык, чтобы ускорять желаемые события и нейтрализовать все, что вы считаете неприемлемым для себя.