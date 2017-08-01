Вибрационный прогноз на август 2017

Вибрации августа можно сравнить с образом зари. Большая часть неба укрыта тьмой, в которой ясно видны привычные созвездия, но на горизонте уже загорается утренний свет. Стоит вам развернуться к рассвету, как вы четко ощутите неотвратимость дня. Однако если смотреть в другую сторону, то ночная тьма кажется бесконечной.

Строго говоря,, которые выбрали жизнь в другом мире, в мире личного Творения. Это объединение начинает обретать собственную силу и в августе становится отчетливо различимым. «Тьма ночи» является контрастным явлением, которое лишь означает вибрации подавленного «внешним миром» человека.

Уникальность вибраций августа 2017 в том, что и одна и другая позиция чётко различима в физическом проявлении. То есть речь не о «позитивных и негативных» взглядах на жизнь, но о том, что можно будет физически наблюдать и различать — «вот я смотрю на этот мир и получаю соответствующие подтверждения в своей жизни, вот другой мир — вижу и переживаю другие факты». Таким образом, каждый новый день вы начнёте проживать в разных мирах. Это может звучать фантастически, однако, вы сами сможете убедиться, что это все ваша физическая реальность.

Мир с двумя типами материализации, которые переключаются прямо у вас на глазах. Стоит лишь сравнить два разных дня, в которых вы пожелаете отследить свою концентрацию внимания, как вы заметите разницу двух миров. К примеру, те же самые люди в двух днях будут вести себя совершенно по-другому по отношению к вам или, по крайней мере, в видимых для вас ситуациях. Иными словами, не только события будут разными, но также проявятся и разные варианты одного и того же человека.