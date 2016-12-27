Вибрационный прогноз на 2017 год

2017 год – это год перезапуска общественных систем. В этом году человечество намеревается начать изменение экономических систем, политических и даже религиозных. Если вы еще ждете, что все будет как прежде, то стоит осознать – не будет прежнего мира. Не будет тихого отката в уютное болото, в котором за вас кто-то принимает решение, а по телевизору вам сообщают, как власть мудро руководит страной.

Чтобы понять суть вибраций 2017 года, стоит посмотреть на мировые процессы со стороны. Сейчас происходит глобальная смена общей парадигмы всей цивилизации – переход от системы ограничений в систему изобильности. Вот внешняя суть того, что творится с миром. Это не красивые слова о 4-5-6… порталах и измерениях, это реальный отказ от ограничений. Они существовали на Земле тысячи лет, чтобы человек мог испытать себя в разных проявлениях. Ограничения уходят, поскольку люди уже готовы к тому, чтобы безопасно управлять своей реальностью.

Система ограничений гласила, что ресурсы конечны, их нужно отобрать, защитить и сохранить для «своих». В каждом сегменте человеческой деятельности это имело свое отражение. Люди добровольно посадили себя в клетки и из них наблюдали за тем, как накапливается ложь. То есть все привыкли видеть некую нелепицу и кивать головой, говоря «это нормально, мы всегда так жили, по-другому нельзя».

Вся мировая экономика уже многие годы находится в стадии перепроизводства. То есть товаров и продуктов питания оказывается слишком много, что потребовало введение искусственного сдерживания производства. Ради этого разрушались экономические системы целых отраслей и даже стран. Финансовый сектор делал непрерывные переливы капитала, создавая дефицит денежных средств, что связывало кредитными цепями многих людей. Получалось, что при тотальном изобилии товара, в мире возникала нехватка и обнищание целых народов. Искусственное обесценивание национальных валют в один день разоряло миллионы людей, хотя они не становились худшими работниками, чем были до того как валюта обесценивалась. Эти процессы считались «нормальными», несмотря на свою очевидную абсурдность.

2017 явственно начнет изменять эту ситуацию. Принципы изобилия начнут доминировать над принципами нехватки. В свою очередь это вызовет громадное потрясение на биржевых рынках и политических раскладах. Многие корпорации потеряют свое могущество, поскольку сам принцип борьбы за ресурсы уже начал себя изживать. Эти процессы уже заметны по тому, как интеллектуальные компании начали вытеснять сырьевых гигантов из верхних строчек списков Форбс.

Еще один яркий пример – это автомобильный рынок, который буквально за несколько лет преобразился, внедряя электроприводы. Стоит понимать, что это только начало – еще 5-7 лет и новые технологии поставят бензиновые двигатели в разряд допотопных. Вы можете помнить, как цифровые фотографии стремительно смели с рынка своих пленочных собратьев – тогда скептики даже приблизительно не предвидели таких темпов изменения отрасли. Так вот 2017 год – это год запуска подобных радикальных преобразований по всем рынкам.

Дело здесь не в том, что появляются технологии. Дело в том, что сознание людей преобразилось, вызывая повсеместно научные прорывы. И, конечно, люди старых формаций будут чрезвычайно возмущены даже самой мыслью о том, что кто-то сомневается в силе нефтяных и банковских монстров. Эти люди, как всегда будут говорить о том, что «мелкий человек» контролируется тайными правительствами, а потому даже в мелочах не может управлять своей жизнью.

Но все начнет меняться буквально на глазах. А потому не стоит вовлекаться в разговоры о том, что происходящее – это плановая акция «капиталистов». Нет – это массовый переход сознания на новые принципы изобилия. Именно ваше сознание стало источником этого процесса. Вы ответственные за то, что происходит. И ваша работа не в том, чтобы маршировать по улице, неся плакат «долой», а в том, чтобы принять себя, сформировать личное намерение быть среди тех, кто излучает и получает изобилие. В этом случае вы ясно сможете различить перемены, происходящие в физическом мире, видя в них отражение своих ожиданий. Те же, кто будет вовлечен в борьбу, получат борьбу во всех ее проявлениях. Этих людей ожидают сильнейшие потрясения и непрерывный стресс – они успешно материализуют борьбу в своей жизни – изобилие борьбы.

Политические структуры также ждет проверка на соответствие новым энергиям. Все правительства столкнутся с внутренними проблемами, которые придется решать. Повсеместно природа будет преподносить сюрпризы в виде сильных катаклизмов, чтобы заставлять власть концентрироваться на людях своей страны. Возможны также глобальные стихийные бедствия, которые послужат источником объединения стран и народов.

Общий итог года покажет, что цивилизация действительно изменилась бесповоротно. Лучшей позицией для вас будет такая, при которой вы сможете смотреть на частные происшествия с глобальной точки зрения – вы легко различите общие признаки перемен. Зная, что нехватка отступает, вы сможете наблюдать проявление изобилия, как в мире, так и в своей жизни. Также вы сможете ясно увидеть, как агонизируют те люди, что вовлечены в драмы нехватки, обвиняя всех и каждого в своих бедах. И это поистине удивительно наблюдать, как что-то старое рушится только для того, чтобы там появилось новое. Одного этого года вам будет достаточно, чтобы научиться выделять изобилие там, где другие видят нехватку. Этот год окончательно покажет вам возможности проявлять собственное изобилие в физическом мире.

Важно осознать, что вибрации года не строятся на линейных событиях прошлого, поскольку постоянно будут проявляться новые возможности, открытия и научные прорывы. Будьте открыты новой информации, она ясно продемонстрирует перемены. Также постарайтесь не смотреть на вчерашние ожидания и представления о мире, поскольку такой взгляд лишь породит недоумение – «куда это все катится?».

По восточному календарю – это год Огненного Петуха. Но точнее сказать, что это будет год Феникса – уничтожение, чтобы возрождаться из пепла.

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