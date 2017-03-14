Вибрационное звучание человека

Герметический принцип – Принцип Вибраций, гласит, что вибрации проявляются во Вселенной, что ничто не покоится – все движется, вибрирует, причем на определенных частотах: чем выше вибрации, тем выше частота, тем светлее и легче материя.

Каждый человек – это также совокупность вибраций, частоту которых определяют его мысли, действия, уровень развития, привычки, среда в которой он живет…

В каждом человеке есть семь основных энергетических центров — чакр, и состояние физического тела зависит от работы этих центров. Изначально заложено, что каждая чакра должна вибрировать на определенной частоте. Если то, как мы мыслим и ведем себя, не «загрязняет» чакры, наше тело здорово, а уровень духовного развития высокий. «Загрязнения» мешают чакрам зазвучать на нужной частоте. Как следствие, мы получаем различные физические и психические болезни.

Сильно снижают частоту вибраций негативные чувства: страх, зависть, гнев, жадность… Любой неблаговидный поступок, негативные мысли, дурные привычки негативно сказываются на работе чакр, и человек начинает вибрировать на более низких частотах. А, как известно, подобное притягивает подобное. В нашей жизни появляются такие ситуации и люди, вибрационное состояние которых совпадает с нашим.

​На низких частотах «звучат» все болезни, и чем тяжелее болезнь, тем более низкие «звуки» она издает. И когда работа какой-либо чакры (по причине, созданной нами же) не сбалансирована, она может войти в резонанс с болезнью, что приведет к заболеванию органов, зависящих от этой чакры.

По мере повышения частоты вибраций человек становится все более свободным. Подъем расширяет горизонт сознания, и становятся понятными все более глубокие причины происходящего, а видя причины, человек может их устранить.

Если Вы достаточно отважны для того, чтобы поменять свой образ жизни, изменить свою жизнь к лучшему, Вам придется выделить для себя 10 золотых правил, с помощью которых Вы повысите собственную энергию.

Контролируйте свои мысли

Наши каждодневные мысли создают нашу реальность. Мы не говорим о том, что Вы должны отслеживать каждую мысль, приходящую Вам в голову. Это могло свести Вас с ума. Просто необходимо заставить себя отказаться от негативных мыслей. Поначалу это кажется неосуществимой задачей. Но со временем, Вы поймете, что все не так сложно, вы приучите свой разум фильтровать собственные мысли. Научитесь видеть не проблему, а способы ее решения. Чем больше Вы думаете о хорошем, тем больше вы повышаете Вашу вибрацию.

Говорите только о том, чего Вы хотите

Очень часто люди с проблемами в личной жизни, видя влюбленную пару вздыхают говорят, что-то вроде: «Вот, мол, кому-то везет, только не мне!» Стоп! Так, Вы делаете еще хуже, и следовательно, так Вы только понижаете собственную вибрацию. В следующий раз скажите, что-нибудь в таком роде: «Я рад за эту пару, уверен, что в скором будущем я тоже встречу свою судьбу». Тоже самое можно перевести на деньги, не стоит рассказывать всем Вашим знакомым о проблемах в финансово плане, так Вы только усугубляете и без того, сложную ситуацию. Научитесь говорить о благополучии, деньгах и счастье, хватит пересказывать всем неудачи!

Выбирайте круг общения

Старайтесь не общаться с пессимистичными и негативно настроенными людьми, обычно эта категория людей обладает очень низкой вибрацией и это может только навредить Вам.

Заставьте ваш ум периодически отдыхать от анализа

Сконцентрируйте свое внимание на тишине и спокойствии. Это самый лучший способ очистить свое сознание и повысить собственную вибрацию. Если вы очень занятой человек и не можете в ближайшее время позволить себе отдых, послушайте спокойную расслабляющую музыку. Медитируйте.

Общайтесь с единомышленниками

Проводите больше времени с людьми, которые разделяют Ваши интересы и хобби. Например, если Вы решили стать писателем, то запишитесь в литературный кружок. Поверьте, так Вы не только усовершенствуете собственное мастерство, но и значительно повысите свою вибрацию. Научно было доказано, что общение с единомышленниками продлевает жизнь в среднем на 5 лет.

Отдавайте как можно больше

Это может быть что угодно: деньги, время или просто то, чем вы давно не пользуйтесь. Отдавая, мы получаем вдвойне. Помогайте другим и другие придут к Вам на помощь.

Принимайте людей такими какие они есть

Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Не оценивайте окружающих, не осуждайте и не критикуйте. Не требуйте от других совершенства.

Не смотрите телевизор

Дело в том, что телевидение все больше и больше становиться источником выхода негатива. Чем больше вы слушаете и смотрите передачи про боль, насилие и бедность, тем больше Вы понижаете собственную вибрацию. Ваша подсознание привыкает к негативным мыслям и начинает притягивать их как магнит в Вашу же жизнь.

Помните об оптимизме

Это может оказаться самым трудным для Вас, тяжело оставаться позитивным, когда все вокруг рушится и ничего не получается, но как это ни парадоксально звучит именно в такие минуты необходимо оставаться позитивно настроенным. Когда Вы смеетесь и легко относитесь к ситуации, Ваша вибрация резко возрастает, а чем выше Ваша вибрация, тем быстрее уходят проблемы. Позитивные мысли притягивают добрых и приятных людей, а приятное общение – это залог хорошего настроения.

Настроение

Это самое главное правило, которое поможет Вам всегда поддерживать собственную вибрацию на высоком уровне. Ваше настроение является отражением прошлых мыслей. Остановитесь и начинайте думать о хорошем, сознательно меняйте свое настроение. Чем лучше Вы себя ощущаете, тем интересней и счастливей перед Вами открывается жизнь.​

Общение с природой повышает вибрации

Обращайте ваш взор вверх, к синему небу, к ярким звёздам. Оттуда, из космоса, к земле устремлён поток космической энергии, энергии высшего порядка,наполняющей вас, если вы правильно настроитесь, той самой энергией высоких вибраций, которая так необходима для физического и душевного здоровья. Для настроя на эту энергию помогает восхищение красотой неба и звёзд, а также размышления на духовные темы.

Восхищайтесь красотой природы: пышной зеленью деревьев и трав, синевой рек и озёр, прекрасными цветами. Именно в природе ещё сохранилось много гармонии. И если вы созерцаете её с восхищением и любовью, то происходит своего рода единение, подключение к чистой энергии природы. В Японии в школах в сетке занятий даже предусмотрены специальные часы, когда детей привозят на особенно красивые участки природы и они в течение продолжительного времени молча созерцают её.

Еще одна возможность энергетической подзарядки от окружающей нас природы состоит в непосредственном контакте с деревьями. Для этого необходимо выбрать наиболее симпатичное вам дерево, лучше берёзу или дуб. Такие деревья как клён, осина, ива забирают энергию, и хороши если вам надо избавиться от негативной энергии.

Попробуйте мысленно подружиться с деревом. Йоги рекомендуют мысленно беседовать с деревьями. Положите на дерево ладони и мысленно настройтесь на него. Помните, что это надо делать с любовью. Если вы поупражняетесь, то вскоре начнёте замечать жизненный ритм дерева — вас будет как бы слегка покачивать. Затем вы ощутите вливающуюся в вас энергию — чистую, освежающую и оздоровляющую. И если вы будете регулярно проделывать это упражнение, то вам будет достаточно пару раз в день в течение нескольких минут пообщаться подобным образом с вашим другом-деревом, чтобы хватило бодрости на целый день.

Правильно питайтесь

Повышают частоту вибрации правильное питание и физические нагрузки. В зашлакованном организме энергиям очень трудно нормально двигаться, поэтому периодически его надо чистить. Живое питание повышает вибрации, а животная пища понижает.

Занимайтесь энергетическими практиками

Такие практики как тайцзи, цигун, ушу, йога, кундалини йога, пранаяма йога, энергетическая гимнастика, повышают вибрации.

Слушайте правильную музыку

Музыка способна сильно повысить вибрации. Нужно только правильно выбирать ее. Горловое пение, звон колоколов, поющие чаши, мантры, музыка высокой вибрации помогут вам скорректировать вашу вибрацию, если вы раздражены или опечалены, помогут вам расслабиться во время медитации.

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