Вибрационная медицина будущего или как звук исцеляет организм

Вы когда-нибудь слышали, как настраивают оркестр перед игрой? Какофония из хаотических звуков от духовых и струнных, валторн и литавр воспринимается как довольно сильный шум. Но музыка, которая затем хлынет из инструментов, может принести мало с чем сравнимую умиротворённость, радость или восторг.

«Звук – это не беспорядочный хаос. Это динамический, но упорядоченный паттерн». Доктор Ганс Дженни

По большому счёту, тело работает таким же образом.

Если один инструмент (орган или система органов) играет собственную мелодию и не гармонирует с остальным телом, то с большой вероятностью возникнет болезнь.

Звукотерапевт из Северной Дакоты Джон Больё объясняет:

«Основополагающий принцип энергетической медицины заключается в том, что основное энергетическое поле создаёт физическое, эмоциональные и ментальное поведение или симптомы. Если мы изменяем энергетическое поле, то изменения происходят в физическом, эмоциональном и психическом поведении».

Киматика

Киматика – вот один из наиболее эффективных способов изменить энергетическое поле.

Швейцарский доктор медицины Ганс Дженни из Базеля, хотя и не был первооткрывателем целительных свойств звука, собрал увлекательные эксперименты, в которых мы можем буквально «видеть» как работает звук.Дженни стал основоположником «киматики», проведя серию опытов.

Он насыпал песок, жидкость или какой-либо порошок на металлическую пластину, которую прикреплял к осциллятору. По сути, осциллятор это вибратор, но в данном случае прибор контролировался генератором, способным производить многие тысячи видов частот.

Некоторые из них можно встретить в природе, а другие создаются человеком.Дженни изменял частоту осциллятора и обнаружил, что песок, вода или другие вещества, которые он использовал для создания видимой среды звука, превращались в очень интересные формы. Они имитировали свойства божественной геометрии.

Причём чем выше была частота, тем более сложными представлялись формы.

Он писал:

«Поскольку различные аспекты этих явлений обусловлены вибрацией, мы имеем дело со спектром, который показывает узорчатые, фигуративные образования на одном полюсе и кинетико-динамические процессы на другом, в целом образованные и поддерживаемые необходимой периодичностью».

Эксперименты Дженни представляли собой простой способ наблюдения за тем, как оживает материя. Теперь, благодаря развивающейся области квантовой физики, мы понимаем, что паттерны образуются через волны энергии. Аналогичное явление показывали учёному пластины.

Этот факт был хорошо известен в древнем Шумере.

Именно поэтому популярностью пользовались такие практики, как мантры. Например, семенной слог «ОМ» вызывает определённые частоты, отпечатывающиеся на окружающей его «материи» и изменяет энергетическое поле.

И тибетцы знали о науке звуков.

Они практиковали пение пяти «семенных слогов», чтобы очистить разум.

Монахи, поющие в григорианском стиле, также осведомлены об этой целительной силе.

«Этот вид пения успокаивает дух, помогает нам жить в мире с собой и друг с другом», – говорит игумен Филипп Лоуренс, знаток песнопения и настоятель монастыря Христа в пустыне американского ордена монахов-бенедиктинцев из Абикиу, штат Нью-Мексико.

«По данным различных исследований, пение удивительно влияет на мозговые волны. Но, конечно, не этот эффект преследуют монахи как и григорианский хор. Мы всегда надеемся, что наше пение принесёт людям мир, внутреннее спокойствие и понимание красоты. Эти ценности способны помочь в создании такого мира, в котором будут преобладать умиротворение и спокойствие», – поясняет игумен Филипп.

Поскольку всякая материя это просто волны разной частоты или квантовое поле, то с помощью звука мы можем создавать другую реальность.

Коллапс волновой функции



Звук и золотое число



В науке о звуке можно найти большой потенциал для исцеления. Йоги в глубокой медитации произносят звук «АУМ» (ОМ) и воображают изображение мандалы Шри-янтры, которая считается визуальным образом этого одного из самых древних звуков в мире. Некоторые называют это проявлением божественного звука.

Треугольники в Шри-Янтре прекрасно интегрированы на основе числа Пи, а также построены на базе гармоничных законов Золотого сечения, числа Фи.

Греческий философ Пифагор понял связь между звуком и священной геометрией, о чём написал Евклид в своём труде «Начала» примерно в 300 году до нашей эры.

Лука Пачоли, современник Леонардо да Винчи, написал об этом в книге «О Божественной пропорции» (De Divina Proportione) в 1509 году, а Иоганн Кеплер – примерно в 1600 году.

Многие другие на протяжении веков знали о «космической» математике и её мощной исцеляющей силе.