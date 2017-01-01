Вибрации, или Частоты восприятия мира человеком

А теперь взглянем на рост человека с точки зрения его вибраций, его частот. Что происходит при этом?

Вот есть конкретный человек. Он живёт в конкретной среде. Общается с конкретными людьми. Представим, что он – радиотелескоп. И он работает только на конкретном диапазоне частот, заданной ему его предыдущим опытом. Это значит, что он видит вокруг себя только те объекты и явления, которые испускают именно те частоты, в диапазоне которых он работает. Но есть и другие объекты и явления, увидеть которые он не может, так как они испускают другие колебания частот, отличные от того диапазона, на который он настроен.

Ну или проще. Представим человека, который видит только коричневый цвет и его оттенки. И слышит только согласные звуки. Что он увидит? Землю, стволы некоторых деревьев. И всё. Он не увидит траву, которая растёт на этой земле, не увидит листву на ветвях дерева. То есть он не увидит даже те объекты, которые напрямую взаимосвязаны с тем, что он видит. А уж про небо, солнце и всё остальное и говорить нечего. А что он услышит? Просто некий скрежет. Он не услышит полного звука, а только его фрагменты. Это мы все в своём ограниченном восприятии мира.

И вот человек начинает развиваться. И постепенно он осваивает другие цвета, другие звуки. И наконец, он увидел небо и солнце, услышал шум ветра, пение птиц и многое другое.

А теперь ответьте: что он сделал? Правильно. Он расширил диапазон своего восприятия. Расширил диапазон частот, на которых он может работать, как в случае с радиотелескопом. Как, впрочем, и в случае с цветом и звуком, ведь звук и свет (зрение) это тоже частоты. Понимаете – РАСШИРИЛ. Не перешёл на другие частоты, а именно расширил – включил в себе ЕЩЁ ДРУГИЕ частоты, не отключив старые. Он ведь не перестал видеть коричневый цвет, перейдя, скажем, только на голубой или жёлтый.

К чему это я? Да вот к чему. Многие говорят, что нужно повышать свои вибрации. Правильно, нужно. Но при этом некоторые люди также понимают это примерно так – перейти на эти самые высокие вибрации и там остаться. Ну, или двигаться в ещё более высокие вибрации — и тоже там остаться. Чем выше – тем лучше. В низкие же вибрации, в которых они были изначально, теперь ни ногой.

И уровни развития они воспринимают, как ступени. Вот я на первой ступени; вот я на второй; вот я на седьмой и так далее. Ребята, это не так. Если ты стоишь, скажем, на седьмой ступени, то ты стоишь и на первой, и на второй, третьей, четвёртой, пятой и шестой, а не только на собственно седьмой. Ты занимаешь все ступени до седьмой включительно. Но многие думают, что на первой их уже нет.

Но извините, без первой ступени вы окажетесь на шестой. Одной ведь ступени вроде как нет. Вас же там нет. Без первой и второй – вы будете на пятой. Без всех предыдущих шести ступенях – вы будете на первой, то есть, по сути, там же, откуда пришли. Вы просто сменили частоту восприятия, перешли на другую частоту. Теперь вы, образно, видите только голубой вместо коричневого. Вы видите небо, но в упор не видите землю, на которой стоите. Да, на небо глядеть приятней, чем на грязь под ногами, но кругозора-то как не было, так и нет. То есть каждая более высокая ступень зиждется на более низкой. Та служит её основанием.

Как-то в одном комментарии сказал, что пошлю подальше того, кто предложит мне чудесное средство переиграть свою жизнь заново, исправив в нёй всё плохое, так как лишиться своего опыта, в том числе и отрицательного, — всё равно, что ограбить себя. Но некоторые так и поступают. Они вычёркивают всё плохое из своего прошлого. Вычёркивают так называемые низкие вибрации (частоты). Они вычёркивают то, что могло бы стать их силой. Вычёркивают часть себя. Не перерабатывают это в свой фундамент, для дальнейшего роста, а именно вычёркивают. Но мы ни в состоянии ничего вычеркнуть из себя. Мы можем якобы забыть это, сделать вид, что этого не было или было в прошлом, а теперь этого нет, но не вычеркнуть. Это так и будет в нас. Это не просто часть нас, а это мы и есть.

Образно, люди обрубают себе корни. А дерево не может расти без корней.

Вот отсюда и понятие возвышенного. Но это, по моему мнению, неправильное понятие. Правильнее понятие высокого. При понятии возвышенного человек хочет сразу попасть в высоту. Воспарить. Но тогда под ним всегда будет бездна, куда можно рухнуть. А при понятии высокого человек – это дерево, вершина которого не боится упасть, так как она часть единого целого, которое не просто твёрдо стоит на земле, но и ещё глубоко уходит корнями в землю, и ему не страшны даже ветры. И дерево существует одновременно и в свете — то, что над землёй, и во тьме – то, что под землёй. Лиши его чего-нибудь одного – оно погибнет. Без света — без солнца — не будет фотосинтеза. Без тьмы – того, что в земле, — не будет материала для строительства новых клеток. Так что не бывает высоких и низких вибраций. Есть просто разные вибрации. И человек более развит, когда он не выше, а когда он выше и ниже одновременно, то есть тогда, когда диапазон воспринимаемых им вибраций более широк.

И часто даже эти самые высокие (не возвышенные, а именно высокие) люди не осознают, что они высокие. Но это уже есть в них. Им кажется, что они живут в высоких частотах (вибрациях). На самом деле они живут сразу во всех освоенных ими частотах (вибрациях).

Хотите пример, пожалуйста. Вот комментарий Данила о Раде:

«Ваша частота замечательна тем, что она помимо «дорастания» ещё может спускаться в дикую и небезопасную (как Вы сами убедились) тайгу чужого восприятия, производить там наиполезнейшую работу и возвращаться обратно… Но также и великий Соблазн остаться, потому что в первозданной тайге всё живое и настоящее.»

Рада никуда не спускается и ниоткуда не возвращается. Ей не нужно спускаться и возвращаться, и уж тем более оставаться – она уже и там, и там. Она и высоте и в глубине – ОД-НО-ВРЕ-МЕН-НО. Она «работает» на этих частотах. Иначе бы она просто не понимала человека «работающего» на другой частоте. А тот человек не смог бы понять её.

Но у Рады есть частичное непонимание своей высоты, недооценка себя самой (прошу прощения у Рады, если чем-то обидел: это просто моя точка зрения): «Звуковые вибрации влияют на наши поля тем или иным образом — или поднимая в более высокие планы, или стаскивая за ноги куда-то вниз».

Высокому человеку не страшны никакие вибрации, в пределах своего диапазона. А вот возвышенному ещё как страшны. Они его обрушат в ту самую бездну. Возвышенному и с более низким общаться тяжело, это тянет его вниз. Опоры-то нет.

А так это просто это звучание низких частот. Для меня — это просто тот уровень, отталкиваясь от которого я поднялся. Ведь не всем нам дана относительно чистая стартовая площадка – окружение, среда обитания так сказать. Но если я поднялся оттуда, то это не значит, что меня там не стало, что меня там больше нет. Просто это мои корни. Уж какие есть.

И нет поднятия или опускания вибраций, в смысле плохо-хорошо, а есть расширение диапазона воспринимаемых вибраций. А уж как ты будешь пользоваться этим диапазоном, и как его воспринимать, то это уже другой вопрос. Будешь считать, что низкая вибрация тебя опустит, сделает хуже – значит, станешь хуже. Если же нет – то тебе это как об стену горох. Например, вибрации материи ниже вибраций тонкого плана. Но это не значит, что материя всегда плохо, а тонкий план исключительно хорошо. Это просто есть. А окраску плохо или хорошо мы придаём сами.

Да, само понятие «низкие-высокие вибрации» мы даём сами. Это тоже разделение. Для меня то, как и что я воспринимаю, — это даже не диапазон частот, а одна широкая частота (вибрация), которая может расширяться по шкале как вверх, так и вниз. И в этой широкой частоте для меня нет разделения на низкие и высокие вибрации. Это одно целое.

Грубо говоря, если я начал с демона и поднялся до ангела, то это не значит, что демона во мне больше нет. Это значит, что я принял обоих. Мне почему-то предлагают выбрать между ними. А я не собираюсь выбирать. Я не собираюсь разделять себя. Оба они – это я. Просто теперь их нет по отдельности.

И тогда неважно какими словами определениями ты оперируешь внутри себя – низким или высоким слогом. Чем бы ты не оперировал – низким или высоким — это будет отображать всю твою шкалу вибраций, от низкого до высокого. Потому как это одно целое.

Другое дело предпочтения самого человека. Один привык выражать свои мысли красивым слогом, другой более простым. Но собеседники прекрасно поймут друг друга через совпадающие частоты.

Отсюда, кстати, и способность выражать сложное простыми словами, говорить просто о сложном.

Может поэтому мне совершенно комфортно с людьми совершенно разных частот. Как говорится, был бы человек хороший. Кстати, это вовсе не значит – приятный в общении. В большинстве случаев я везде в своей тарелке (конечно, в пределах освоенной широты частот). Я люблю свою жену такой, какая она есть. Мне не мешает то, что она не дотягивает до многого того, до чего дотягиваю я. Зато она во многом дотягивает до того, до чего я не дотягиваю. Хотя бы просто потому, что она женщина, а мужчина многого «не догоняет» в женщине.

Мы сами в силах назначать для себя правила игры в своих диапазонах, что и как будет на нас воздействовать и влиять. Это ваше, и только ваше, личное поле для игры. Выкиньте оттуда все навязанные вам извне правила. Ну, и что очень важно, не пытайтесь играть на чужом поле. Там свои правила, там вы проиграете или наворочаете дров.

Вот это расширение диапазона воспринимаемых и передаваемых частот и есть развитие. Мы ведь ищем себя настоящего. А в нас настоящих есть всё. А для восприятия всего нужна бесконечно широкая частота (вибрация) восприятия, которая бесконечно широка В ОБЕ СТОРОНЫ. Только тогда мы сможем воспринять ВСЁ, то есть себя.

Январь, 2017.

Автор: Ваис Тусупов

Примечания автора

*Как всегда, предупреждаю. Это только моё видение мира, которое ни в коем случае никому не навязываю и не утверждаю, что это так и есть для всех. Вы можете считать его ошибочным. Это ваше право.