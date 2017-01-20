Вход в новую жизнь: жизнь после смерти

Как только к человеку после его смерти возвращается сознание, он вступает в новую жизнь с той же мыслью, с тем же умственным настроем, в том же душевном состоянии в каком оставил этот мир. Во внутреннем мире человека смерть ничего не меняет. От причины смерти тоже ничего не меняется.

Например, человек перед смертью беспокоился о родственниках, которые находятся далеко от него, придя в сознание в новом мире, он сразу начинает волноваться и думать о них.

Если человек долго, тяжело болел и страдал при этом, то в новой жизни будет продолжать какое-то время испытывать те же страдания. Если смерть забирает человека в полном сознании, и умирающий страдает от предстоящего расставания с кем-либо, то и в новой жизни первое время будет испытывать те же эмоции, вызванные неизбежной разлукой.

В психологическом, эмоциональном состоянии смерть ничего не меняет. Конечно, не у всех происходит все одинаково. Мы существа индивидуальные, у нас как рождение, так и смерть происходит каждый раз индивидуально. Посмертная судьба также индивидуальна.

Сразу после смерти человек попадает в период бессознательного состояния. Аналогично тому, как это происходит в природе. Это означает, что. период бессознательности обязателен перед новым рождением и человек, как часть природы не может избежать ее законов.

Так, на какой-то период, перед новым циклом существования засыпают многие животные, насекомые, растения. У каждого умершего разные периоды бессознательности и разная глубина этого состояния. У кого-то это просто затуманенное сознание, у кого-то это полуосознанное состояние, у кого-то абсолютная и глубокая бессознательность.

Сложно определить, как пройдет этот период у конкретного человека. Длительность бессознательного состояния тоже разная, приблизительно 40 дней, но не обязательно.

Уровень развития влияет на жизнь после смерти

Чем более развитое сознание у человека, тем реальнее он относится к смерти, тем менее он страшится смерти и тем менее по продолжительности период бессознательности. После смерти такие люди сразу попадают в соответствующий подплан астрального мира. Часто переход происходит в полном сознании. Больше трудностей возникает при вхождении в новую жизнь у человека не подготовленного к смерти. Поэтому очень важно правильно подготовиться к ней.

Существуют научные исследования условий жизни в мире тонком, которые проводились еще в советской лаборатории. Исследования эти проводились с помощью медиумов, которые создавали связь с гидом, человеком, живущем в током мире. Вся полученная, таким образом информация проверялась очень скрупулезно и критично.

Придет время, когда информация о посмертном состоянии и жизни в ином мире станут общеизвестными. Тогда массово произойдет нравственный интенсивный скачок, тогда станет очевидным, что материальные ценности временны, а духовные, нравственные ценности вечны, которые являются первостепенными в посмертной жизни.

Большинство людей современного общества все еще не готовы воспринять глубинные философские знания. Для этого необходимо интеллектуально подготовиться и иметь желание познать. Знание о закономерностях этой жизни, знание о жизни после смерти могут стать нравственным стимулом к изменению сознания многих людей.

Знания эти конкретны и точно говорят, как следует жить здесь, что бы в новой жизни находиться в более лучших условиях существования. Не забывать, что погрешности совершенные в земной жизни, повлекут за собой страдания в мире тонком.

Имеется ввиду не молитвы и посты, не паломничество, а действенная доброта, прощение других, великодушие, милосердие и т.д. ; и не аскетизм и отрицание всего земного, а восторженное и радостное отношение к земной жизни.

Стремлением присвоить все себе при жизни и при этом ни с кем не считаясь, создаются условия страдания в новой жизни. Рабское следование собственным инстинктивным потребностям, враждебность и жестокость к людям, эгоизм, безжалостность к живым существам также.

Для всех отошедших в новый мир характерно чувство отвращения к своему бывшему физическому телу. К вопросам погребения интерес проявляют небольшой период времени. Но, примерно, через год этот интерес пропадает. Перестают интересовать вообще дела земные.

Они, обычно, советуют не посещать часто кладбище, т.к. это посещение для жителей тонкого мира совершенно безразлично. В могиле нет того человека, там какое-то время остаются останки прежней телесной оболочки. Ничего печального с умершим не произошло, просто он перешел в новую жизнь, в другое место.

Клинические, медиумистические и оккультно-теософские источники свидетельствуют, что всех вновь перешедших, встречают их родные и близкие, которые ушли туда ранее. Бывает, умирающий перед своей кончиной видит их, бывает это и сразу после окончания периода бессознательного состояния. Если умерший не имеет ни близких, ни родных, то там его встречают предки либо представители, специально выделенные для этой миссии.

«По всему этому прибывшего из здешнего мира новичка друзья его и вообще бывшие знакомые тотчас узнают не только по лицу и по речи, но и по жизненной сфере его, когда они к ней приближаются. Если на том свете кто-либо думает о другом, то представляет себе мысленно наружность его, а с тем вместе и разные обстоятельства его жизни; от этого мысленно призываемый является в лике своем, как бы привлеченный. Таков порядок в духовном мире, потому что там сообщаются мысленно, а расстояний в смысле природного мира нет. Поэтому все вновь прибывающие на тот свет или в ту жизнь узнаются друзьями, родными и знакомыми, беседуют с ними и дружат снова по мирской приязни. Я много раз видел и слышал радость вновь прибывших, нашедших там старых друзей своих, равно и удовольствие последних при этой встрече. Супруги всегда отыскивают друг друга и радуются свиданию, они даже остаются в сожительстве более долгое или короткое время смотря по удовольствию сожительства в миру. Если же они не были соединены истинной супружеской любовью, т.е. союзом духовным по небесной любви, то вскоре опять расходятся, а если супруги по духу были вовсе разнородны и внутренне противны друг Другу, то между ними возникает открытая вражда и нередко драка. » Э. Сведенборг

Автор: neo-ezoterika.ru