ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ МИРА. Светлые Силы против Сил Тьмы. Игра по правилам и без…

Вы не задумывались, почему в последнее время нас, посредством образования, кино, новостей, статей и т.д. – приучают к мысли, что все мы – одинаково являемся «потребителями» одинаковых социальных и технических «гаджетов»? Вам не приходило в голову, что людей, нас всех – используют как дополнение к государству и той системе, что называется «демо-кратией»?

На самом деле, полное название этой системы — Демоно-кратия. Т.е. управление обществом демонами (темными существами) – посредством разобщения и стравливания его частей.

И им совершенно не нужны просвещенные и светлые личности – зовущие к единению, миру и всеобщей справедливости. Да, на словах они «добрые пастыри». Но на деле – алчные хищные волки в овечьих шкурах.

Поэтому, культивируя «хороших парней» с горой мышц — мочащих направо и налево всех, кто против «свободы, равенства и братства» — они замыливают образ настоящих героев, имеющих светлые души, и готовых, ради блага ближнего и спасения мира – пожертвовать не только своим благосостоянием, но и самой жизнью. Таковые для них – что яркий свет для ночных сов – ослепляют и мешают охотиться на «мышей»…

Вот и пропагандируются человечеству ценности далекие от божественных, и принципы жизни – взятые от законов джунглей и стаи волков. Так человечество, шаг за шагом, фильм за фильмом, теряет настоящие личности. Перефразируя высказывание Хемингуэя, не спрашивай, кого убивает реклама. Или новый голливудский боевик, фильм ужасов, или просто ни о чем. Все это убивает тебя.

Ибо, чем меньше в Обществе светлых пассионарных личностей и больше потребителей, тем меньше в этом обществе божественного. Или человеческого. Разницы нет. Ведь мы – дети Бога. Созданные по Его Образу и Подобию.

Без Целого Здорового Организма – все части и клеточки обречены на гибель.

Не может нормальный человек жить среди сумасшедших или людоедов.

Или он должен стать «как все» – приняв их правила игры, или должен избавиться от этого общества и его законов. В противном случае он сам сойдет с ума, или его съедят. Иного не дано.

Все Человечество есть Единый цельный Организм.

А всякий Народ или социальные группы — есть его важные органы и системы жизнедеятельности.

Отдельный же человек – есть клеточка в этих органах и системах.

И только в объединении своих единомышленников и соратников каждый может реализовать свой личный потенциал и права на власть в своей стране. Иного не дано. Иное – хаос, управлять которым могут только темные демонические силы – посредством управления «общественным мнением» при помощи СМИ, системы образования, науки, религии и т.д.

Только когда КАЖДЫЙ служит интересам ЦЕЛОГО, Организма, только тогда Организм функционально сможет служить КАЖДОМУ. Если же методично разрушать Целое – то, в конце-концов, погибнут части и элементы, его составляющие. Т.е. мы с вами.

Этот же принцип имеет и обратное действие. Выбивая, один за одним, части и целые куски элементов — ни Целое, ни каждый из нас – долго не протянет.

Демоно-кратия насадила систему и мировоззрение, при которых видение такого единства отсутствует. Насажден принцип «каждый и все – против всех». В результате – непрекращающиеся кризисы, конфликты войны. Не потому, что этого хотят отдельные народы, сами люди. Но потому, что все это есть ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДЕМОНО-КРАТИИ. Так, малый политический бес питается с того, что раздробив какую-то часть Общества на более мелкие куски, сумел, благодаря этому стать депутатом, чиновником. Попав во Власть – он на законном основании пользуется государственной кормушкой – норовя укусить пирога побольше. Те, что постарше рангом (т.е. изощреннее, наглее, беспринципнее) – пробиваются в президенты, премьер-министры, спикеры парламентов. Они живут с поборов первых. И служат, верой и правдой, своему прямому Хозяину – Мировому Центру Демоно-рализации Общества. А это и транс-национальные компании, и отдельные лидеры государств. Необязательно президенты – но на деле управляющие процессами жизни в своих странах и международном пространстве. Выше них – скрытая каста жрецов-идеологов Демоно-кратии. И уже над всеми ними – Князь Мира Сего. Для кого-то мифическое Существо Высшего Демонического Рода. Для других – Представитель серых инопланетян. Для третьих …

В реальности же – все вместе. Один – в различных ипостасях. Для каждого – он тот, образ которого ему ближе и соответствует эпохе развития Общества. И он же в каждом – в ком душа алчет богатства любыми средствами, и кто готов ради этого, пожертвовать своими земными братьями…

Наш Мир – Игра, Театр, где Силы Света и Тьмы борются/играют друг с другом. Какие правила у этой Игры? И какова роль людей в ней?

Но, ПОЧЕМУ Силы Света позволяют этому быть?

И ПОЧЕМУ сам Князь Тьмы не предпринимает прямых действий, чтобы уничтожить неугодных?

Что за Игра Свето-Тьмы происходит на Земле? И кто мы на ней – безропотные актеры, или «интерактивные существа», наделенные Создателем свободной волей менять сценарий в критических ситуациях, когда сам спектакль грозит вылиться в «сам-деляшний» Армагеддон?

Откроем немного занавес. Заглянем за кулисы действа…

Мы – действительно актеры Божественной Пьесы. И выбирали свои роли сами и по доброй воле – перед тем как войти в эту Игру – в телах младенцев.

Есть ОБЩИЙ Сценарий – незыблемая канва, прописанная Высшими «на Небесах» и курируемая «ведущими Игру» помощниками на Земле. Люфт вправо или влево для Человечества – минимален. Это река между двух берегов – Добра и Зла. Рано или поздно, войдя в неё — мы все закончим свой путь – в Океане Вечности.

Есть основные вехи и этапы сюжета. Действо развивается по сценарию «рождение-взросление-развитие-достижение пика». Пик – Просветление, Прозрение, Ясно-осознание: Кто Мы, Откуда, Куда и Зачем идем. Затем – Финал: «золотая тысяча лет» — жизнь по принципам и законам Богов. Смерти нет. Плача и болезней нет. – Наступает Новая Эпоха: Смех, Радость, Счастье. Когда все всё испробуют, везде побывают, всем насладятся – и окончательно устанут от всего этого бесконечного безделья, в котором невозможно потерять жизнь – острота такого существования притупляется.

И тогда часть из нас вновь окунается в мир новых воплощений-перевоплощений, где вход в Игру – Жизнь, а выход – Смерть. Где снова появляется соль и вкус бесконечного бытия – в различных эпохах, на различных планетах – в различных параллельных и мерных пространствах Божественного Мироздания.

А часть из нас, пройдя достойно «испытания» – «возвысится».

Т.е. перейдет на новый уровень Игры. И станет, Кто Господом Новой Планеты, Кто Князем Тьмы – Хранителем «физической оболочки» чьих-то душ…

Но «пьеса» интерактивна по сути и в частностях. Каждый имеет право и способен, по ходу Игры, поменять свою личную Роль – от безликого обывателя в массовке – до роли «героя» — того или иного уровня – в выбранной для себя сфере. Всё что нужно – понимание законов мироустройства, высокий дух, личные качества. У каждого – по разному. Но принцип свободы выбора – для всех един.

Вот и объясняется, почему Одна Сила, НАПРЯМУЮ, не может одолеть «служащих и граждан» противоположной системы. Есть Правила Высшего Порядка, которые установлены Вечным и Все-сущим. Это как «глобальные шахматы» — фигуры убирать можно только в результате блестяще разыгранных ходов, глубинного ума и победоносного духа. Сметать неудобные фигуры «по Чапаеву» – не позволяет Высший Судья. Он же Режиссер. И зрители. Они – мы же сами. Только Высшей своей Я-частью.

Вот и выходит, что сегодня, мы все являемся действующими фигурами или пешками в этой шахматной пьесе. И черные фигуры – ведомые Черным Мастером, пытаются перевести игру в выгодную для себя позицию – расколов лагерь белых на отдельные, плохо сопротивляющиеся, куски и части.

А в Жизни это выглядит таким образом, что сегодня, «Черные» систематически откалывают от Целого самые «боеспособные» и важные элементы структур жизнедеятельности (СМИ, искусство, культура, образование, и т.д.)

А оставшиеся – дробятся на мельчайшие, и противостоящие друг другу, части.

И так – до атомарного состояния, когда из общей каши безцелевых частичек не станет легко сформировать «Новый Мировой Порядок» — общество тотального оглупленного состояния, — безмозглый желудок в демоническом брюхе Князя Тьмы…

Конец старой Игры близок. Что дальше?

Сегодня Планета прибавляет в весе в физическом плане, и теряет людей в духовном смысле.

С одной стороны, в развивающихся странах все больше рождается младенцев, с другой, в развитых – людей рождается все меньше, и больше умирает.

Объяснение простое. Благодаря Демоно-кратизации Мира – повышается «биоценоз» — рождающиеся в этих странах, из-за голода и всевозможных причин не успевают превратиться в духовную личность. В условиях «прогресса» — таковых, данная система, старается воспитать, благодаря СМИ, и в среде «развитых» стран. И душу стараются забрать, купив ее на жужжащие фантики рекламы, еще до того, как они начинают что-либо понимать. Таковые используются как пушечное мясо для поддержания всевозможных конфликтов и войн – производя конкретные вибрации страха, злобы, ненависти и т.д. – что является основной и любимой пищей демонических сущностей, живущих рядом с нами, но в параллельных энерго-информационных сферах. И как для нас наша твердая пища реальна и желаема – так и для них, наши эмоции и мысли – реальный продукт. Только, если для светлых сущностей необходимы «светлые энергии», то темные предпочитают энерго-информационные блюда «поострей»…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА.

Однажды мудрец повстречал царя. «Откуда ты идешь?» — спрашивает его царь. «Из ада», — отвечает мудрец. «И что же ты там делал?» — удивился царь. «Мне нужен был огонь, — объяснил мудрец. — Я спросил, не поделятся ли они со мной огнем. Но их предводитель сказал мне, что они огня не держат. Ну, я удивился — как же так? А он мне и отвечает: „Говорю тебе, здесь огня нет, сюда каждый приходит со своим собственным”».Грешники горят в огне собственных страстей.

В каждом из нас есть плохое и хорошее начало. В зависимости от того, в сфере воздействия каких сил мы оказываемся, в нас развивается одно или другое. Сегодня мы, помимо своей воли, оказались под мощным облучением коммерческой рекламы, которая суть разновидность искусства потребительской цивилизации. Она разжигает в человеке тот огонь, за счет которого пылает ад. Загляните в себя, и вы увидите этот огонь.

Кажется, из нас навсегда сделали рабов предметов. Кажется, нашему обществу без рабского сознания не просуществовать и дня. Кажется, Бог покинул нас. На самом деле это мы покинули Бога. Здесь корень всех наших проблем. Поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол мировой войны. Колокол звонит по тебе. И в твоих силах сделать так, чтобы отныне и навсегда звонил только колокол мира и праздников!

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