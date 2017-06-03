Великая Тартария — только факты

В фильме рассматривается период Единой Империи, когда она занимала и большую часть Европы вплоть до Атлантического океана. Речь пойдёт о славянских истоках так называемой «римской» империи, о развалинах, которые ей приписывают: виллы, акведуки, комплекс в Баальбеке и другие материальные свидетельства.

Также в фильме рассмотрены такие вопросы: кто такие венеды? Какие есть основания считать прототип знаменитого английского короля Артура славянином — воином-сарматом? У какого древнейшего славянского символа полностью искажён смысл?

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