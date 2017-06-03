В фильме рассматривается период Единой Империи, когда она занимала и большую часть Европы вплоть до Атлантического океана. Речь пойдёт о славянских истоках так называемой «римской» империи, о развалинах, которые ей приписывают: виллы, акведуки, комплекс в Баальбеке и другие материальные свидетельства.
Также в фильме рассмотрены такие вопросы: кто такие венеды? Какие есть основания считать прототип знаменитого английского короля Артура славянином — воином-сарматом? У какого древнейшего славянского символа полностью искажён смысл?
One thought on “Великая Тартария — только факты”
Все это очень интерестно , всемирный заговор против рассеи , просто блеск . Но как быть с кучей древних авторов , начиная с Плутарха с его жизнеописаниями , и оканчивая везантийскими писателями . По вашему выходит что они все врут 😆 . Вам самим не смешно . Можно поверить в древнюю тартарию , но простите какким боком этруски относятся к русским , кроме созвучия никаким . Да и это самоназвание у славян русичей спер московский царь Иван Калита , и царство московское так называлось до Петра 1 .