Ваше тело знает, когда Вы получите деньги и когда потратите их

Зон денег в теле четыре. Одна из них связана со способом получения денег, другая — с тем, как они уходят, третья — с накопительством, четвертая — с умением обращать деньги в богатство.

ПЕРВАЯ ЗОНА, получения денег — ШЕЯ.

Оцените ее состояние. Можете ли вы свободно, без напряжения и хруста вертеть шеей и поворачивать голову? Если да — то также легко вы можете увидеть разнообразные способы получения денег.

Шея — это зона возможностей и свободы выбора! Свободная, подвижная, легкая незаблокированная шея говорит о том, что с выбором у вас все в порядке. Вы видите для себя множество вариантов развития событий и не усматриваете проблемы в изменении сценариев своей жизни. Легко принимаете как себя, так и других людей. Не имеете жестких ригидных установок. Легко идете на компромисс. Свободно выражаете свои мысли и чувства. Легко высказываете свое собственное мнение. Свободная шея придает телу живость, а самому человеку быстроту реакции.

Люди с заблокированной шеей смотрят только прямо. Это взгляд подчиненного, офицера или солдата.

Проанализируйте свои финансовые сценарии. Возможно, вы упрямы и недоверчивы, часто сопротивляетесь. Не увлекаетесь ли вы чрезмерно одними и теми же технологиями? Не захватывает ли вас полностью одна финансовая схема, которую вы начинаете активно всем навязывать? «Смотри туда — только туда», — как бы говорит ваше тело.

ВТОРАЯ ЗОНА, распределения денег — РУКИ.

Не зря говорят — деньги утекают сквозь пальцы. Представьте себе, что кто-то, протягивает вам купюру. Протяните руку и возьмите ее. Как вы это будете делать? Оцените, не возникло ли в руке напряжения. Если возникло, то где?

В кисти? Значит, для вас имеет значение, как вам дают деньги, кто их дает, с какими словами. Вы придаете большое значение ритуальности получения денег. Не понравится, как дают, — можете отказаться даже от заработанного. Хорошо ли это? Не слишком ли много условностей и церемоний?

В предплечье? Вам трудно принимать решения по деньгам. Не туда и не сюда, как говорится. Вам трудно брать, трудно отдавать, трудно делать покупки и вкладывать деньги. Прежде чем решиться на что-то, вы десять раз подумаете и часто именно из-за этого оказываетесь в проигрыше. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» — вспоминайте об этом иногда, и деньги сами польются вам в руки.

В плече? Вам трудно пустить деньги в свою жизнь. Взять-то вы их можете, а вот дальше начинаются душевные терзания. Возможно, вы из тех, кто считает, что деньги — грязь, деньги развращают человека. Подсознательно вы дистанцируетесь от них. Деньги всегда стоят на пороге вашего дома, а вот в дом вы их не пускаете. Одумайтесь, ведь им может надоесть там стоять, и что вы будете делать тогда?

Как вы передаете деньги? Широким движением руки протягиваете развернутую купюру — вы щедрый и уверенный в себе человек. Держите купюру близко к себе и ждете пока человек сам протянет за ней руку — вы не уверены в том, что эти деньги стоит отдавать. Возможно, робки, не очень уверены в себе и тяжело расстаетесь с деньгами.

ТРЕТЬЯ ЗОНА, накопительство денег — ЖИВОТ И ТАЗ.

Не зря богатого человека всегда изображают этаким толстяком с большим животом.

Но большой живот — это одновременно и знак того, что у человека много страхов. А страхи не позволяют нам свободно распоряжаться деньгами. Страх потерять благосостояние проявляется в жадности, а жадность в полноте. Так как же быть?

Мягкий, но не полный, подтянутый аккуратный животик, свободные движения тазом, изящная походка, как у восточных танцовщиц и танцовщиков, свидетельствуют — перед нами человек, довольный жизнью, человек, умеющий радоваться и получать удовольствие от каждого мгновения, искушенный во всех плотских наслаждениях и не комплексующий в вопросах увеличения своего богатства. Поэтому, хотите денег, займитесь восточными танцами.

Любопытно, что одна из зон неразумного накопительства — это печально известные галифе (на бедре, сзади). У людей жадных, особенно, жадных до чужих денег, галифе «еще те». А у тех, кто легко расстается с деньгами и спокойно тратит их на других людей, — с этой частью тела все в порядке.

ЧЕТВЕРТАЯ ЗОНА, увеличения богатства — НОГИ.

Чем крепче ноги, тем легче человеку построить свое благосостояние. Дом, стабильный бизнес, крепкий доход, предметы роскоши. Все это принадлежность уже не денег, но богатства.

Чтобы удержать богатство, надо крепко стоять на ногах. Если у вас слабые ноги, вы часто оступаетесь, подворачиваете стопы, у вас были случайные, нелепые переломы, у вас варикоз или любые другие болезни ног, все это указывает на то, что стабильности у вас нет, а, возможно вы ее боитесь.

Научитесь крепко стоять на ногах. Выработайте себе походку победительницы. Ступайте на всю стопу, пружиня в коленях и перенося вес тела на опорную ногу. Перестаньте ходить на каблуках, пока не научитесь чувствовать опору под ногами. Летом чаще ходите босиком по земле. Укрепляйте ноги и устанавливайте утраченную связь.