Ваша совместимость по цвету глаз

Цвет глаз определяет не только характер человека, но и совместимость людей, которую можно установить на основе этой теории. Какой же партнер подходит вам по цвету глаз?

Кареглазый с кареглазым. Партнеры с таким цветом глаз хорошо друг друга понимают, но ужиться под одной крышей им не так-то и легко. Они постоянно будут бороться за лидерство в паре, завидовать успеху друг друга и даже строить козни. Но когда кому-то в этой паре понадобится помощь, другой обязательно откликнется и сделает все, чтобы урегулировать проблему. Союз двух кареглазых хорош в том случае, когда оба имеют какую-либо единую цель и вместе ее добиваются.

Кареглазый с зеленоглазым. Совместимость в любви этой пары хорошая. Тут всем будет заправлять зеленоглазый. И если его кареглазый партнер воспримет это как должное, то отношения будут развиваться в позитивном направлении. Такая пара будет отлично дополнять друг друга. Во избежании ошибок, им следует чаще прислушиваться к советам друг друга.

Кареглазый с сероглазым. В этом союзе нет явного лидера. Для такой пары характерно взаимоуважение и поддержка. Но, чаще всего, люди с такими глазами бывают далеки друг от друга на душевном уровне. Им сложно в чем-то признаться друг другу и разговаривать на откровенные темы. Для того, чтобы сохранить отношения, потребуется проявлять больше открытости и доверия.

Кареглазый с голубоглазым. В этой паре много страсти и противоречий. Отношения кареглазого и голубоглазого похожи на вулкан. Им очень интересно вместе. Как ни странно, но общение в этом союзе сводится к взаимным упрекам, подколкам, спорам и провокациям. И это устраивает обоих. Как правило, в такой паре лидером и зачинщиком всех эмоциональных встрясок является кареглазый. Другого это вполне утраивает. Иногда, правда, лидер может перегнуть палку, что спровоцирует голубоглазого на необдуманные поступки и даже измену. Для того, чтобы сохранить в отношениях прежние чувства, кареглазому временами стоит успокаиваться, чтобы как-то сбалансировать отношения.

Зеленоглазый с голубоглазым. Любовная совместимость партнеров в этой паре не совсем удачная. Между ними нет доверия и искренности. Однако несмотря на это, один будет дополнять другого. Голубоглазый может вдохновлять зеленоглазого на активные действия и творческий подъем, а тот, в свою очередь, будет давать ему поддержку и взаимопомощь. Отношения в такой паре, вероятнее всего, не будут крепкими, так как один партнер будет постоянно давить на другого.

Зеленоглазый с зеленоглазым. Этот союз удачен. Люди в такой паре отлично понимают друг друга. Они откровенны и способны делиться всем, что творится в душе. В любой ситуации они поддержат друг друга и никогда не будут осуждать. Разрушить такой союз может размеренная жизнь и ревность. Так что этой паре необходимо сделать все, чтобы разнообразить свои отношения и не давать поводов для ревности.

Зеленоглазый с сероглазым. Это союз имеет отличную совместимость в любви и браке. Но при одном условии: если лидером будет сероглазый. Он сможет направить энергию своего партнера в нужно русло и поможет ему стать успешнее и многого добиться. Взамен на это сероглазый должен оказывать поддержку зеленоглазому, создавать комфорт и утешать в трудную минуту.

Голубоглазый с сероглазым. В этой паре между людьми мало общего. Их любовная совместимость маловероятна. Чаще всего роман голубоглазого и сероглазого длиться не долго, и вместе их держит простое любопытство. Лидером в этом союзе является голубоглазый. Если же его сероокий партнер вдруг захочет сам встать во главе отношений, то любовь рухнет как карточный домик.

Голубоглазый с голубоглазым. Совместимость в любви у этой пары высокая. Партнерам интересно проводить время друг с другом, они оба стремятся к легкости и романтике. Их союз может разрушить быт и повседневные домашние заботы. Для того, чтобы сохранить отношения, им необходимо идти вместе к одной цели и иметь больше схожих интересов.

Сероглазый с сероглазым. Такой союз построен на взаимовыгодных условиях и поддержке. Людям просто комфортно рядом друг с другом. Особых чувств друг к другу они редко испытывают. Однако в их паре есть сильная поддержка и взаимоуважение. Все это делает союз настолько сильным, что любые трудности им под силу.

Определение любовной совместимости с партнером по цвету глаз поможет не только узнать, подходите ли вы друг другу или нет. Вы также можете выявить сильные и слабые стороны в ваших отношениях и найти путь, по которому нужно идти обоим, чтобы укрепить и сохранить счастье в ваших отношениях.