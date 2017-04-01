Ваш знак зодиака из прошлой жизни

Нередко мы полагаемся на свой знак зодиака, когда хотим оправдать какие-то поступки или решения. И это работает, ведь всем известно, что чаще всего зодиакальный знак действительно влияет на формирования определенных черт характера.

Если вы верите в силу астрологии, то сегодня мы расскажем вам уникальную информацию о том, кем по знаку Зодиака вы были в прошлой жизни!

Овен.

Ваш прошлый знак — Рыбы. Вы были духовно развитым человеком, который мог похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями. Это оставило свой отпечаток, поэтому теперь, будучи Овном, порой вам бывает сложно справиться с эгоцентризмом, который влечет за собой ваш прошлый знак.

Телец.

Вы были Овном! Вас с легкостью можно было называть бойцом, который нередко проявлял вспышки гнева. У вас был сложный характер, но теперь вы умеете наслаждаться даже мелочами жизни, не боясь собственного плохого настроения.

Близнецы.

Ваш прошлый знак — Телец. Вы заботились о природе и желали как можно больше времени проводить с живыми существами. Вам больше нравилось мечтать, нежели верить в рационализм. Теперь же вы обзавелись критическим мышлением, которое здорово помогает в жизни.

Рак.

Вы были Близнецами. В прошлой жизни вы были беззаботным человеком, который мало думал о своей безопасности. Вы никогда не думали о последствиях. Теперь вы сосредоточены на конкретных целях и точно знаете, какого курса следует придерживаться.

Лев

Вы были Раком. Раньше страх был движущей силой всех ваших решений. Вы боялись едва ли не собственной тени. Теперь ваша храбрость не имеет границ! Порой вы даже не думаете о том, какими могут быть последствия тех или иных поступков, так как верите в свою силу и власть!

Дева

в прошлой жизни была Львом. Вы были эгоистичным человеком, которого не заботили окружающие люди. Это было похоже на ваш грех, поэтому в настоящей жизни вы стали совершенно противоположным знаком, который о других заботится больше, чем о себе.

Весы

Весы были Девой. Раньше вы все делали для других, жертвуя своими желаниями. В нынешней жизни вам подарили возможность научиться взвешивать свои потребности и потребности других людей, а потом выбирать то, что для вас в приоритете.

Скорпион

Скорпион в прошлой жизни был Весами. Раньше вы слишком много времени тратили на раздумья, поэтому не получали от жизни все, чего хотели. Теперь вы со всей страстью хватаетесь за возможности, чтобы заполучить желаемое.

Стрелец

Стрелец в прошлой жизни был Скорпионом. В прошлом вы нравились далеко не всем людям, но в нынешнем нашли возможность принимать правильные решения, не обижая при этом других людей.

Козерог в прошлой жизни был Стрельцом. Раньше вы весело исследовали жизнь, но теперь научились принимать рациональные решения и черпать из всего происходящего жизненную мудрость.

Водолей

Водолей в прошлой жизни был Козерогом. Вы были слишком трудолюбивым человеком, поэтому нередко чувствовали усталость. Нынешний знак Зодиака подарил вам веселый характер, который помогает отдохнуть!

Рыбы

Рыбы были Водолеем. Вы были счастливым человеком, который никогда не заботился о правилах. Теперь же вы стали мечтательным и смогли придумать свой собственный мир грез!

Как видите, многие знаки буквально идут по пятам друг друга! Это все неспроста. Как видите, знак из нынешней жизни фактически исправляет минусы прошлой. Астрология не перестает удивлять!