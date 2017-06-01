Ваш жизненный код судьбы и формула успеха

Числа могут нам указать практически на все: на судьбу, характер, будущее, профессию и даже болезни. Кроме того, нумерология чисел поможет узнать свой индивидуальный код судьбы и указать на то, что может сделать вас успешнее.

Для того, чтобы рассчитать число своего успеха, вам потребуется всего ничего – начальные знания в математике. Первое, что необходимо сделать – это сложить все числа в дате вашего рождения.

К примеру, вы родились 13.03.1970. Считаем: 13.03.1970=1+3+0+3+1+9+7+0=24. Это число будет первым в коде.

После этого доводим это первое число до однозначного: 24=2+4=6. Число 6 – это число будет вторым в коде.

Чтобы получить третье число, нужно умножить второе число (6) на два и привести его к однозначному виду: 6*2=12=1+2=3. Затем получившееся число (3) нужно вычесть из первого числа (24): 24-3=21. Итак, третье число в коде будет 21.

Четвертое число вычисляется из третьего путем приведения его к односложному виду: 21=2+1=3. Итак четвертое число в коде будет 3.

В итоге получился индивидуальный код: первое число=24, второе число=6, третье число=21 и четвертое число=3.

Запишите его и дату своего рождения рядом 24 6 21 3 13 03 1970. Затем посчитайте, сколько в этой строке встречается единиц, двоек, троек и т.д. Количество этих чисел и определяет ваш успех и указывает на то, что вам помогает в жизни и то, что мешает вашему благополучию. Норма для каждого числа в вашем коде — это три. Если одинаковых цифр больше, то это уже отклонения. Итак, давайте узнаем значения цифр.

Единицы. Если у вас их вообще нет – то вы ведомый человек и стараетесь не выражать свое мнение. Если у вас три единицы – вы человек мягкий и добрый. Если меньше трех – то вы обладаете заниженной самооценкой. Вам необходимо ценить себя и принимать таким, какой вы есть.

Двойки. Если у вас нет двоек, то у вас слабый энергетический потенциал. Вы быстро устаете как морально, так и физически. Вам необходимо заняться йогой или медитацией, а также носить красную одежду, она восстановит вашу энергию. Если у вас две двойки, то с энергетикой у вас все в порядке. Если три – то у вас есть способности к ясновидению и экстрасенсорике. Если троек больше – то вы представляете для других опасность, старайтесь контролировать свои слова и мысли.

Тройки. Если у вас нет троек, то вам сложно понять других людей. Старайтесь больше интересоваться другим людьми. Если у вас три тройки – то у вас хорошая интуиция. Если больше – то вы имеете сверхъестественные способности.

Четверки. Если у вас нет четверок, то по натуре вы скрытны и с вами не просто ужиться. Если у вас есть хоть одна четверка – то ваша сильная сторона – это дипломатические способности и бесконфликтность. Если три или две – то у вас есть все шансы добиться успехов в спорте. Если больше трех – вы слишком лживы.

Пятерки. Если их нет, то вы человек грубый и властный. Если одна или две – то у вас доброе сердце. Если три или четыре – это признак большого терпения и милосердия. В этом случае не стоит полностью доверяться людям, они могут воспользоваться вашей добротой.

Шестерки. Если их нет – то вы натура склонная к лени. Если шестерки три – то вы очень трудолюбивый и выносливый человек. Больше четырех, – вас гложет зависть и это вам мешает жить.

Семерки. Если нет семерок, то вами легко управлять. Согласно нумерологии по дате рождения, вы не умеете отказывать людям и во всем вините себя. Если две семерки – то на вашей стороне всегда удача. Если больше – это признак «второго счастья» – наглости.

Восьмерки. Если нет восьмерок или всего одна – то вам предстоит всего добиться только собственным трудом, Фортуна к вам не благосклонна. Если три восьмерки – признак богатства и везения. Используйте свою интуицию, чтобы достичь своих целей.

Девятки. Отражают аналитические способности. Чем их больше, тем сильнее они проявляются в вас.

Нули – не учитываются в расчете нумерологии.

У многих людей код судьбы не шестизначный, а семизначный. Такие люди наделены особой судьбой. Их может ожидать блестящее будущее. Как правило, такой код судьбы встречается у звезд шоу-бизнеса, известных политиков и успешных бизнесменов.