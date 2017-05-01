Ваш Темперамент в любви в зависимости от вашей группы крови !

Как утверждают психологи, темперамент женщины полностью зависит от её группы крови! Четыре группы крови – четыре разных темперамента, и совершенно различные в интимной жизни женщины! Проверьте себя и узнайте больше о знакомых.

В это можно не верить, но ведь с давних времен говорят, что наша сущность, наши привычки, наше поведение, характеризующее наш темперамент, у нас в крови. Вот и американские ученые, проведя исследования и изучив более 3000 женщин, пришли к очень занятному выводу о том, что женский с*ксуальный темперамент зависит от группы крови женщины.

I группа крови

Дама с I группой крови это страстная, но при этом волевая женщина. Она «тигрица» в постели, не знающая усталости, с огромным с*ксуальным аппетитом. Ей нравится играть, но, учитывая ее волевой характер, соблазнить ее не так то просто.

Это она заставляет мужчин выкладываться в постели на все 100%. Достаточно сдержана с другими мужчинами, предпочитая всю энергию расходовать на своего мужчину, которому остается верна, и для которого остается желанной и загадочной даже через десятки лет совместной жизни.

II группа крови

Женщина со II группой крови является антиподом женщины с I группой крови. Она карьеристка, которую с*кс интересует лишь из соображений корысти. Больше занята собой, но уступает ласкам и удовлетворяет мужчину, из желания удержать его рядом с собой

В ней сочетается холодный разум и расчетливость, что нередко приводит ее к успехам в бизнесе. Она не «ходит налево» и не ищет разнообразия в постели. Удовлетворить ее с*ксуально очень сложно, но не из-за ненасытности, а, скорее, из-за безразличия к с*ксу.

III группа крови

Женщина с III группой крови значения с*ксу в своей жизни не придает, хоть и любит его в принципе. Знает его тонкости, умеет в нужный момент удовлетворить и «умаслить» мужчину, насладив собой. При этом отлично имитирует оргазм.