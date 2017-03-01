Ваш род — это Ваше подсознание

Жизнь одинокой женщины похожа на игру в русскую рулетку: выберут — не выберут, буду желанной — останусь нежеланной?!

За этими детскими гаданиями на ромашке чувствуется приговор Судьбы: «От тебя ничего не зависит. Твою жизнь решает кто-то другой, но только не ты!»

Думаете, решает мужчина? Он тоже ничего не решает в ваших отношениях.

Вы оба — маленькие детки, слепо ищущие лучшей любви родителей через партнера.

Партнер для вас, также, как и вы для него, замещает образ родителя, чье счастье в вашем детстве не было безоблачным и вы, будучи крохой, решили осчастливить маму или папу во что бы то ни стало… Когда вырастете… Через повторение ситуации родителя с вашим партнером…

Годы прошли, а детское ощущение: » от меня ничего не зависит» осталось и до сих пор навевает волны беспомощности и сомнений.

И в таком детском состоянии женщина хочет стать женой?

Её подсознание говорит:

“Маленьким девочкам взрослая половая жизнь запрещена….

Иди, девочка, иди домой… Еще рано, сначала разгадай свое детство! Вот поймешь игру, в которую играешь, подрастешь, тогда и к замужеству будешь готова. Перестанешь с мужчиной играть в отношения мамы и своего папы. А пока иди, поплачь, легче будет…”

Как понять себя, в какую игру я слепо играю?

Каждый раз, когда вы ищете в мужчине поддержку и опору, вы — маленькая девочка, недополучившая любви от отца. Своими ожиданиями вы переносите на мужчину отцовские функции и, чувствуя себя некомфортно на чужом для себя месте вашего папы, мужчина сбегает.

Каждый раз, проверяя мужчину на прочность, вы не доверяете ему, как ваша мама вашему папе и не замечаете, как превращаете здорового мужика в сынка, неспособного на принятие решений.

Каждый раз, когда вы наивно выбираете альфонса или, наоборот, брутального мачо, сладко поющего в ваши прелестные ушки о вечной любви, не подтвержденной никакими конкретными действиями, вы застряли в роли девочки, мечтающей, чтобы папа вернулся и счастье в детстве продолжилось.

Можно ли вырваться из силков детства и стать женщиной, готовой быть женой? Без осознания своих детских решений нет.

Вы повзрослеете и станете счастливой женой, после того как осознаете три вещи:

1. Ребенок (которым вы и являетесь) всегда является решением проблем своих родителей. Через свою судьбу ребенок показывает маме и папе то, что они не осознают в своей жизни и потому страдают.

В возрасте от зачатия до трех лет ребенок тотально слит со своими родителями и у него нет иного выбора, как быть продолжением их судьбы. Ребенок принимает решение улучшить их ситуацию. Когда-нибудь. Когда сможет.

Это решение является роковым для него. Матрицей его подсознания. Выбора делать что-то другое у него нет. Пока он не завершит свое детское решение, он не может жить самостоятельно.

2. Вы должны ВЕРНУТЬСЯ в тот период своего туманного существования и осознать, что происходило с родителями и с их родителями. Бабушки и дедушки точно также повлияли на ваших маму и папу, как и они на вас.

Ваша семья — это 7Я. Проблемы этих людей, их истории, загадки и тайны — и есть ваше подсознание. Чтобы разобраться с их историей, то есть со своим собственным подсознанием, нужно ПЕРЕПРОЖИТЬ ИХ ЧУВСТВА и ЭМОЦИИ.

3. Вернувшись в прошлое своих родителей, вам нужно будет найти источник запрета на любовь, которой им не хватило. Запрет на любовь — это всегда трагедия, случившаяся в роду, потеря близкого. Удовлетворите потребность этого потерянного для ваших предков человека и ваше подсознание наполнится любовью — то есть энергией для нового решения.

Старая игра закончится и вы больше не будете ромашкой, на которой гадают быть с вами всю оставшуюся жизнь или выбрать кого-то вместо вас.

Стоит помнить: Новое решение без освобождения от старого не может закрепиться в вашем подсознании. Там обязательно будет война двух решений.

Старое решение должно естественным образом завершиться через удовлетворение и наполнение любовью. Тогда оно станет ресурсом и питательной средой для нового.

Детские сомнения, можете ли вы быть желанной для своего единственного прекратятся. Как сказал Юнг: «Когда внутренняя ситуация не осознается, она приходит извне, как судьба».

Быть взрослым человеком, тем более взрослой женщиной — значит, осознавать свои внутренние ситуации, разрешать своим чувствам, как подсказкам из подсознания, направлять вас на осознание вашей связи с вашим родом.

Ваш род — это ваше подсознание. Связь с родом — Сила. Любовь в роду — ваша счастливая осознанная судьба. опубликовано econet.ru

Автор: Марк Ифраимов.