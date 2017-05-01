Ваш напиток по знаку Зодиака

— апельсиновый сок. Немного горечи, но разве это плохо? Этот напиток отлично подойдет Овнам, которые порой выходят из себя, но зато потом вновь становятся дружелюбными и веселыми.Телец — квас. Этот напиток отлично гармонирует с представителями этого зодиакального знака. Тельцы любят устраивать посиделки за игрой в шахматы или шашки, параллельно попивая домашний напиток.— глинтвейн. Прелесть в том, что этот напиток есть как в алкогольном, так и в безалкогольном исполнении. Ключевое — он бывает разным. Близнецы тоже нередко демонстрируют две стороны своего характера. Они могут быть веселыми и добрыми, а могут — серьезными и неприступными.— чай. Этот напиток отлично подходит домоседам, которые превыше всего ставят семью и домашний уют. Именно за чашечкой чая Рак собирает свою семью за вечерним столом, рассуждая о минувшем дне.— шампанское. Если жить, то по-королевски! Какой же еще напиток может подойти тем, кто просто обожает власть и внимание. Львы нередко собирают у себя гостей, делая себя главной фигурой вечера. Больше бокалов, больше зрелища!

Дева — вода. Удивились? Представители этого знака во всем любят порядок, ведь только так они могут почувствовать гармонию.

Весы — кофе. Вот уж кому действительно подходят кофейные напитки. Все дело в том, что они идеально сочетаются с вашей любовью к рационализму. За чашечкой кофе вы взвешиваете все “за” и “против”.

Скорпион — грейпфрутовый сок. Горечь трудно не почувствовать, испив этот напиток. И все же, у него есть довольно много поклонников. Не стоит списывать со счетов этот замечательный вкус, ведь именно он способен подарить вам ощущение бодрости и удовольствия.

Стрелец — вишневый сок. Этот напиток ассоциируется с энергией, которая так присуща представителям этого знака. Они любят искать приключения, что и делает их жизнь яркой и насыщенной!

Козерог — газировка. Настроение представителей этого знака бурлит, как газики в стакане! Им нужен ритм, движение, эмоции. Только так они будут наслаждаться жизнью!

Водолей — морс. Представители этого знака так и блещут множеством креативных и творческих идей. Они кипят настроением, которым с легкостью заражают других. Ягодный микс — отличное описание характера Водолея!

Рыбы — китайский чай. Многие не понимают представителей этого зодиакального знака, ведь они нередко окунаются в свой мир. Китайский чай помогает им обрести гармонию и душевное умиротворение.

Если у вас есть время и желание, то попробуйте выпить напиток, который подходит вашему зодиакальному знаку. Это поможет отдохнуть и расслабиться!