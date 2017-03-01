Ваш чертог рождения согласно славянскому гороскопу

Астрологический календарь древних славян отражает чертоги, которые присваиваются каждому человеку по дате его рождения.

Составленный нашими предками еще в дохристианские имена, он и сейчас отличается точностью описаний и помогает узнать больше о своих скрытых способностях.

Небесные Чертоги — место, где обитают созвездия. Считается, что именно из этой идеи впоследствии развилась современная зодиакальная астрологическая система. У древних славян не было понятия «год». Они исчисляли свою жизнь летами. У них была девятидневная неделя, а месяц содержал 40 или 41 день. Раз в 16 лет в году было 369 дней, а не как сейчас, раз в 4 года. Это время называлось «Священное Лето».

Время тоже воспринималось иначе: славяне приравнивали начало ночи к моменту, когда Солнце в день равноденствия уходило в закат. То есть это примерно половина восьмого вечера. Для того, чтобы не спутать, какой чертог ваш, используйте эту подсказку. Всего этих чертогов 16. Каждому присваивается бог-покровитель и священное дерево. Они посвящены животным, которые также играли большое значение в жизни славян.

Год начинался с осеннего равноденствия, и именно от этого времени велся отсчет чертогов. Каждый человек, точно знающий не только дату своего рождения, но и время, сможет определить, на каких покровителей ему стоит рассчитывать и какие черты характера ему присущи в большей степени.

Чертоги по дате рождения

Чертог Девы (с 30 августа по 22 сентября). Люди, рожденные в этот период, находятся под защитой богини Дживы. Их деревом-талисманом выступает яблоня. Эти люди упрямы, обладают независимостью и способны достигать больших успехов, недосягаемых для большинства. Их стремление к лидерским позициям заметно уже с детства, ведь своенравные Девы часто идут наперекор судьбе, словно обладают тайными знаниями, которые ведут их к вершинам.

Чертог Вепря (с 23 сентября по 14 октября). Рожденные в эти дни охраняются богом Рамхатом и священным деревом грушей. Для этих людей нет ничего невозможного, однако часто на их пути встает нежелание двигаться вперед и апатия. Это люди с лидерскими качествами, своевольные и упрямые. Привыкли к постоянной борьбе, поэтому в умиротворенной обстановке работать без понуканий им сложно.

Чертог Щуки (с 14 октября по 6 ноября). Защитники этих людей — богиня Рожана и слива. Рожденные в осенний период обладают исключительным умением адаптироваться к любой ситуации. Словно хамелеоны, они вливаются в любую среду и чувствуют себя комфортно. Люди этого чертога зачастую предпочитают не решать проблемы и неудобства, а сжиться с ними и вольготно чувствовать себя в новых условиях.

Чертог Лебедя (с 6 ноября по 27 ноября). Для этих людей защитой выступает сильная богиня судьбы Макошь. Дерево-оберег — сосна. Лебедям свойственна гордыня, однако часто она является оправданной их заслугами. Они тщеславны и привыкли находиться в центре внимания, упиваются своими победами напоказ, но их заслуги при этом часто действительно велики. Лебеди склонны к неосознанным пророчествам и предсказаниям, чем обусловлен их успех практически в любых начинаниях.

Чертог Змея (с 27 ноября по 16 декабря). Семаргл и липа выступают защитниками людей, рожденных в этот период. Змеи склонны к эгоизму и падки на лесть, однако способны на самопожертвование и искренние чувства. Обладают ценным качеством не выпускать из рук подвернувшуюся удачу, используя ее себе во благо. Редкий Змей будет терпеть критику в свой адрес: ответит либо яростью, либо затаенной обидой.

Чертог Ворона (с 19 декабря — по 10 января). Бог-покровитель этого времени — Коляда, священное дерево — лиственница. Этот период богат на новорожденных целителей, способных врачевать как душевные, так и физические раны. Чаще всего характер этих людей веселый. Они любознательны от природы и обладают мудростью. Однако их постоянная влюбчивость делает их ненадежными спутниками, особенно в ранние годы. По прошествии определенного времени они способны остепениться, но врожденная склонность к влюбчивости часто мешает им построить гармоничные отношения.

Чертог Медведя (с 10 января по 3 февраля). Бог Сварог, один из самых главных у славян, а также сакральные бук и малина охраняют людей, родившихся под чертогом Медведя. Они наделены искусством созидания и способны восстановить даже утраченные взаимоотношения после непримиримой ссоры. Мужественных людей отличает умение распутывать самые сложные задачи. Умение руководить они сочетают с добротой и справедливой строгостью, что делает их незаменимыми управляющими. Медведи — настоящая находка для создания крепкой семьи.

Чертог Бусла, или Аиста (с 3 февраля по 28 февраля). Этим людям защиту дают верховный бог Род и ива. Аисты обладают спокойным характером, твердо стоят на ногах, открыты для общения, незлобивы. Имеют уникальный дар успокаивать и приводить в чувство окружающих. Люди этого чертога за редким исключением создают крепкую семью на всю жизнь и обеспечивают ее комфортом и стабильностью.

Чертог Волка (с 28 февраля по 25 марта).Велес, божество сакральных знаний, и тополь являются сильными покровителями и защитниками рожденных в этот период. Им свойственна жесткость, граничащая с жестокостью. Отличаются Волки и целеустремленностью, всегда осторожны и часто с презрением относятся к людям без внутреннего стержня. Склонны идеализировать окружающих, потому часто разочаровываются в людской неверности и ветрености.

Чертог Лисы (с 28 марта по 17 апреля). Лисам покровительствует Марена. Также их защищают граб и смородина. Черты этих людей схожи с лисьими повадками. Они храбры, целеустремленны и обладают мудрой хитростью, которая выручает их из сомнительных ситуаций. Люди чертога Лисы способны обойти стороной все препятствия, однако природное любопытство часто оборачивается финансовыми проблемами. Чаще всего находят себя в работе с людьми и добиваются весомого авторитета на выбранном поприще.

Чертог Тура (с 17 апреля по 9 мая). Этим людям покровительствует веселый бог Крышень, а также осина. Практически все Туры обладают небывалой выносливостью, трудолюбием и быстро достигают поставленных целей за счет усердия и деловой хватки. Если у Туров не возникает препятствий, то они становятся хорошими руководителями, быстро набираются опыта и ведут компанию к победе кратчайшим путем.

Чертог Лося (с 9 мая по 1 июня). Богиня Лада и береза дают свою защиту людям, рожденным в последний месяц весны. Лосей характеризует открытость, доброта, беззаботный образ жизни и быстрое нахождение точек соприкосновения с окружающими. Однако они часто становятся жертвами обманщиков из-за несколько наивного взгляда на жизнь. Склонны стремиться к идеалам, но часто завышают требования к себе.

Чертог Финиста (с 1 июня по 23 июня). Охраняет жизнь летающих под облаками Финистов бог Вышень, а оберегом становится дерево вишня. Отличительной чертой характера этих людей является реалистичный и зоркий взгляд на жизнь. Они не склонны к разочарованиям, поэтому получают опыт из собственных ошибок, что помогает им достичь поставленных целей. Но чаще они обходят трудности стороной благодаря природной осторожности и предусмотрительности.

Чертог Коня (с 23 июня по 16 июля). Бог-покровитель — Купала, а обережные растения — папоротник и вяз. Кони излучают оптимизм и постоянно находятся в поиске нового и необычного. Не тратят силы на незначительные дела, за что иногда расплачиваются неприятностями. Стремительность и способность завоевывать непокоренные вершины сильно развита, но в стремлении к одной цели они склонны упускать из внимания важные второстепенные задачи.

Чертог Орла (с 16 июля по 7 августа). Решительностью и воинственным характером Орлов наделяет покровитель Перун, а также сакральный дуб. Их характер словно выкован из закаленного железа. Люди этого чертога решительны и наделены силой, их сложно назвать скучными и неинтересными. Обладают богатой фантазией, которая помогает избегать пессимизма и быстро сближаться с людьми.