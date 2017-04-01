Вальпургиева ночь — это главный шабаш ведьм, а также один из важнейших языческих праздников, посвященных плодородию. Это праздник, почтить который вниманием обязана каждая уважающая себя ведьма. Откуда пошла сия богопротивная традиция?

У кельтов было восемь праздников, деливших год на восемь приблизительно равных частей:

зимнее (Йоль) и летнее солнцестояния. Эти праздники отмечали почти все народы. Имболк, или День Сурка — день встречи зимы с весной. Единственный праздник, которому удалось избавиться от дурной славы. В христианстве этот день отмечается как Сретенье. Бельтэйн — 30 апреля (Вальпургиева ночь) и Самайн — 31 октября — Хеллуин.

Дата праздника Бельтэйн раньше не была такой точной — его отмечали, когда отцветал боярышник. Кельты считали дни от вечера к вечеру, а не от утра к утру. Традиция сохранилась и в двух торжествах — ночи Хеллоуина и Вальпургиевой ночи. Эти праздники были противоположностью друг друга — как на календаре, так и по смыслу. Для кельтов ночь перед 1 мая знаменовала наступление летнего периода времени — «большого солнца», ночь перед 1 ноября — соответственно, наступление зимы. Считалось, что в оба праздника настежь открыты врата в другой мир, страну эльфов.

Как и у большинства народов, праздник в честь начала лета был посвящен солнцу и плодородию, а значит — и мужской силе. Об этом напоминает дошедший до наших времен фаллический символ — майский шест. Традицию плясать 1 мая вокруг шеста, украшенного цветами и лентами, сохранили жители Британии и Ирландии. В этот день они выбирают и майскую королеву — единственную девушку, которой в этот день дозволено носить одежду зеленого цвета, любимого, по преданиям, эльфами. Королева становится как бы посредницей при общении между людьми и Народом холмов.

Еще одним символом Бельтэйна были костры. Древние кельты выпускали в этот день скотину на пастбища после зимовки в хлевах. Обязательным считалось прогнать животных между двумя рядами костров – по поверью, это избавляло их от зимних хворей.

Как и везде, где она воцарялась, христианская церковь занесла в черный список не только кельтских богов, но и праздники. Однако, поскольку день в году нельзя упразднить, постаралась навязать им другое значение. Так, 1 ноября стало Днем всех святых, другие старые праздники, в том числе и Новый год, также приобрели христианскую окраску. Но в церковном календаре разнообразных требующих отмечания дат и так хватало, и о праздновании 1 мая добрые католики постарались забыть.

Нынешнее название древнему торжеству дали немцы — в честь святой Вальпургии.

Первые официальные упоминания о Вальпургиевой ночи появились в протоколах инквизиции в Средние века. Святая Вальбурга (она же Вальтпурде, Вальпургис, Вабур, Фальбур, Бугга, Годурж) — реальная историческая фигура. Эта знатная британка родилась в Девоншире около 710 года. Она была дочерью Ричарда, одного из королей Западной Саксонии, и Винны, сестры святого Бонифация, апостола Германии. Оба ее брата, Виллибальд и Винибальд, тоже были канонизированы.

Отправившись в паломничество на Святую землю вместе с сыновьями, Ричард поручил свою 11-летнюю дочь заботам аббатисы Уинборнского монастыря, известного своими строгими порядками. 26 лет она провела там. Вальбурга настолько хорошо изучила языки, что описала на латыни путешествие своего брата в Палестину, не говоря уже о повествовании о жизни другого брата на родном английском. Поэтому часто св. Вальбургу называют первой писательницей Англии и Германии.

В 748 году дядя Вальбурги, Бонифаций, решает создать в Германии систему монастырей. По его просьбе аббатиса Уинборна присылает миссионерок, в том числе Вальбургу. Корабль отплыл от Британии в ясную погоду. Но скоро начался ужасный шторм. Монахиня бросилась на колени прямо на палубе — и море тут же успокоилось. Моряки рассказали на берегу об этом чуде, и в Германии Вальбургу встречали с благоговением. С тех пор святая считается покровительницей моряков (помогает также при водобоязни и в шторм).

Впоследствии Вальбурга стала аббатисой монастыря в Хайденхайме, городке в Баварии неподалеку от Айштадта, а после смерти брата руководила даже мужским монастырем. Ее добродетели и многочисленные чудеса принесли ей славу. Умерла Вальбурга 25 февраля 777 года.

Прошло больше 100 лет, чудеса монахини позабылись. Но вот новый епископ Айштадта решает восстановить монастырь и церковь. Рабочие осквернили могилу аббатисы, и однажды ночью ее грозная тень явилась епископу… Вскоре — а именно, 1 мая — останки монахини перевезли в Айштадт, возложив в пустоту одной из скал. И из скалы начало вытекать целебное масло, помогавшее от многих болезней. Вальбургу канонизировали, причислив к лику святых. Позже ее останки развезли по разным городам Германии, а дни, когда это случилось, посвятили ей (25 февраля, 12 октября, 24 сентября). Но главный день святой Вальбурги — 1 мая.

Так в очередной раз языческие и христианские узоры сплелись в одно полотно, и праздник нечисти получил имя праведницы. Переверни вышивку: с изнанки там костер и пляски смеющейся ведьмы.

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